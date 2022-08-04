На станции метро "Площадь Льва Толстого" неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо женщины на станции столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе к станции метро "Площадь Льва Толстого" распылил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

Накануне в сети пользователи публиковали фото и сообщали, что неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры метро начали задыхаться.

