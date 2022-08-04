На станции метро "Площадь Льва Толстого" неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция. ФОТОрепортаж
Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо женщины на станции столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого".
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе к станции метро "Площадь Льва Толстого" распылил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.
Накануне в сети пользователи публиковали фото и сообщали, что неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры метро начали задыхаться.
Топ комментарии
+12 мальчиш-плохиш
показать весь комментарий04.08.2022 14:55 Ответить Ссылка
+11 kseniya lyesovalova
показать весь комментарий04.08.2022 14:54 Ответить Ссылка
+8 Vika Lysenko
показать весь комментарий04.08.2022 15:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
мовою "орігіналу":
ВСУ нанесли удар по колонии №124 в ДНР, в которой находились украинские военнопленные.
Сегодня помимо осуществления обстрела центра Донецка украинские войска нанесли удар по колонии. На этот раз реактивный снаряд натовского образца разорвался на территории колонии №124.
По последним данным, это исправительное учреждение на территории которого содержатся (как и в Еленовке) украинские военнопленные.
По состоянию на данный момент известно о нескольких пострадавших. Идёт проверка по возможному наличию жертв.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:04.08.2022
не лише бурятські танкісти, але й їхні мас-медіа з провідними пропагандонами вже не мають ніякого відношення до російської літератури, вони розмовляють на канцелярській фєні
Вас удивляет что Бог шлёт кару ?
В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники.
- На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки, - сказала https://www.interfax.ru/world/855240 премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции. https://t.me/charter97_org/79967
Толстой Лев Николаевич, "Война и мир" 1869
За эти и другие высказывания http://newsland.com/news/detail/id/480994/ Лев Толстой был признан трижды экстремистом . Последний раз недавно, в 2010м году.
льва-толстого в Кийові)
вони кінчені
Ну добре, евакуювали мешканців Донецької області. І тут немов за помахом чарівної палички почалися "замінування" вокзалів, станцій метро та інших місць масового скупчення людей. Я вже не кажу про понаєхавших нарколиг і алкашню, здатних одним своїм виглядом спровокувати у нормальних громадян масовий блювотний рефлекс.
Крамольна думка полягає в наступному: а може створення фільтраційних таборів для переселених житєлєй Дамбаза - не така вже погана ідея?
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=%2CO%2CP-R#?kjh 3 hrs ·
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=%2CO%2CP-R#?kjh До уваги Арахамії, США ввели санкції на Кабаєву, є тема аби на весь ОПГ на Банковій заробити і Путін оцінить.