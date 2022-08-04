РУС
На станции метро "Площадь Льва Толстого" неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо женщины на станции столичного метрополитена "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что неизвестный в переходе к станции метро "Площадь Льва Толстого" распылил ей в лицо слезоточивый газ. По словам потерпевшей, мужчина совершил такие действия без очевидных причин", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, опрашивают свидетелей и разыскивают нарушителя.

Накануне в сети пользователи публиковали фото и сообщали, что неизвестные разлили какое-то вещество, из-за чего пассажиры метро начали задыхаться.

Смотрите: Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена. ФОТОрепортаж

На станции метро Площадь Льва Толстого неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция 01
На станции метро Площадь Льва Толстого неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция 02
На станции метро Площадь Льва Толстого неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция 03
На станции метро Площадь Льва Толстого неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция 04
На станции метро Площадь Льва Толстого неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция 05
На станции метро Площадь Льва Толстого неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо женщины, - полиция 06

+12
У тебя с головой все в порядке ?
04.08.2022 14:55 Ответить
04.08.2022 14:55 Ответить
+11
На станції метро "Площа Льва Толстого"Джерело: - ещё есть такое название?

Вас удивляет что Бог шлёт кару ?
04.08.2022 14:54 Ответить
04.08.2022 14:54 Ответить
+8
Это мразь ботофермы подолячной пшел в 🤮
04.08.2022 15:06 Ответить
04.08.2022 15:06 Ответить
Ну и ...Актуально?...
04.08.2022 14:51 Ответить
04.08.2022 14:51 Ответить
кацапи влаштували Нову Оленівку !!!!!!!!!!

мовою "орігіналу":

ВСУ нанесли удар по колонии №124 в ДНР, в которой находились украинские военнопленные.
Сегодня помимо осуществления обстрела центра Донецка украинские войска нанесли удар по колонии. На этот раз реактивный снаряд натовского образца разорвался на территории колонии №124.
По последним данным, это исправительное учреждение на территории которого содержатся (как и в Еленовке) украинские военнопленные.
По состоянию на данный момент известно о нескольких пострадавших. Идёт проверка по возможному наличию жертв.
04.08.2022 15:19 Ответить
04.08.2022 15:19 Ответить
кому ще мало доказів що рашка держава-терорист ?
04.08.2022 15:23 Ответить
04.08.2022 15:23 Ответить
Називайте речі своїми іменами: майдан левка гладкого
04.08.2022 16:40 Ответить
04.08.2022 16:40 Ответить
У тебя с головой все в порядке ?
04.08.2022 14:55 Ответить
04.08.2022 14:55 Ответить
Риторичне запитання.
04.08.2022 14:57 Ответить
04.08.2022 14:57 Ответить
По відношенню до кацапа це питання риторичне 🤷
04.08.2022 14:57 Ответить
04.08.2022 14:57 Ответить
Это мразь ботофермы подолячной пшел в 🤮
04.08.2022 15:06 Ответить
04.08.2022 15:06 Ответить
алень нарьян-марський ти заблудився
показать весь комментарий
04.08.2022 15:14 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:04.08.2022
04.08.2022 15:55 Ответить
04.08.2022 15:55 Ответить
Ти трупак ,Психіатр 🤬
показать весь комментарий
04.08.2022 16:04 Ответить
На те вона і площа вегікага кацапскага пісателя, щоб на ній тероризувати....
04.08.2022 14:53 Ответить
04.08.2022 14:53 Ответить
Видно, що ти в школу не ходив. Почитай, що письменник Толстой писав і говорив про рашку і її владу. Його зараз розстріляли б там. З нього міг би вийти непоганий бендерівець.
04.08.2022 15:09 Ответить
04.08.2022 15:09 Ответить
бггг, вєлікая руская літєратура іде лише у комплекті з рускімі танкамі
04.08.2022 15:39 Ответить
04.08.2022 15:39 Ответить
ось тут ти помиляєшся !

не лише бурятські танкісти, але й їхні мас-медіа з провідними пропагандонами вже не мають ніякого відношення до російської літератури, вони розмовляють на канцелярській фєні
04.08.2022 15:46 Ответить
04.08.2022 15:46 Ответить
Той факт, що Боляріну Льовке Толстому московські попи анафєму з амвону проголошують, аж ніяк не робить його романи обов'язковими до "вивчення" ані в Україні, ані в будь-якій іншій країні світу.
04.08.2022 17:16 Ответить
04.08.2022 17:16 Ответить
На станції метро "Площа Льва Толстого"Джерело: - ещё есть такое название?

Вас удивляет что Бог шлёт кару ?
04.08.2022 14:54 Ответить
04.08.2022 14:54 Ответить
а в нас монументальна деколонізація давно перезріла

В Эстонии решили убрать из публичного пространства все советские памятники.

- На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки, - сказала https://www.interfax.ru/world/855240 премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции. https://t.me/charter97_org/79967
04.08.2022 15:41 Ответить
04.08.2022 15:41 Ответить
Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь.
Толстой Лев Николаевич, "Война и мир" 1869

За эти и другие высказывания http://newsland.com/news/detail/id/480994/ Лев Толстой был признан трижды экстремистом . Последний раз недавно, в 2010м году.
04.08.2022 15:49 Ответить
04.08.2022 15:49 Ответить
упс!

льва-толстого в Кийові)

вони кінчені
04.08.2022 14:55 Ответить
04.08.2022 14:55 Ответить
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про обіг вогнепальної зброї серед цивільних громадян України. От тоді буде веселуха....
04.08.2022 14:55 Ответить
04.08.2022 14:55 Ответить
не всим. хто у наркодиспансері на обліку, або псих, або має судимість за шось тяжке (а сюди нонче і зберігання тої самої вогнепальної зброї відноситься, і вибухових речовин). Нажаль мені суті справи це не міняє. Зброя не проблема особливо, однак доля її бути незаконною нажаль. Вже не кажу за зброю яку можна зробити вогнепальною. Дешево і сердито. Однак як на неї отримати дозвіл?
04.08.2022 15:04 Ответить
04.08.2022 15:04 Ответить
Залежно яка ціна буде. Отримати дозвіл, для мене не буде проблемою..
04.08.2022 15:20 Ответить
04.08.2022 15:20 Ответить
Уже с двух никоов шлепаешь?🤣🤣🤣
04.08.2022 16:11 Ответить
04.08.2022 16:11 Ответить
Напевне росгвардієць оскільки газом в очі поливав.
04.08.2022 14:56 Ответить
04.08.2022 14:56 Ответить
приставать не треба було
04.08.2022 14:58 Ответить
04.08.2022 14:58 Ответить
А де рило винуватця?
04.08.2022 14:58 Ответить
04.08.2022 14:58 Ответить
Це ж Порошенко у всьому винен? Тоді - на Мальдівах
04.08.2022 15:05 Ответить
04.08.2022 15:05 Ответить
Разве там нет камер наблюдения?
04.08.2022 15:01 Ответить
04.08.2022 15:01 Ответить
Носаме головне , що Украйїну денансикують , -убиваючи громадян , а площа льва толстого собі вздравствує, таке передчуття , що може бути при такому відношенні йі площа путіна , - га Кличко.
04.08.2022 15:08 Ответить
04.08.2022 15:08 Ответить
Мене цікавить, що не знайшлося жодної людини, яка б намагалась затримати нападника!
04.08.2022 15:08 Ответить
04.08.2022 15:08 Ответить
был один чувак но его задержала полиция
04.08.2022 15:28 Ответить
04.08.2022 15:28 Ответить
але, спортівки опущені, - ніхт гандурасить-домбасятить в Киеві!
04.08.2022 15:14 Ответить
04.08.2022 15:14 Ответить
До якого часу ця станція називатимется імям російського письменика ,ало Київрада коли ви вже почнете дерусифіковувати Київ ?
04.08.2022 15:14 Ответить
04.08.2022 15:14 Ответить
Зараз крамольну думку висловлю (нешановним лібералам читати це категорично не рекомендую, щоб випадково передчасно не знеслися).
Ну добре, евакуювали мешканців Донецької області. І тут немов за помахом чарівної палички почалися "замінування" вокзалів, станцій метро та інших місць масового скупчення людей. Я вже не кажу про понаєхавших нарколиг і алкашню, здатних одним своїм виглядом спровокувати у нормальних громадян масовий блювотний рефлекс.
Крамольна думка полягає в наступному: а може створення фільтраційних таборів для переселених житєлєй Дамбаза - не така вже погана ідея?
04.08.2022 15:16 Ответить
04.08.2022 15:16 Ответить
а шо платочек помогает? он задерживает такой газ молекулы которого в тысячу раз в миллион раз мельче чем расстояние между волокнами. они просто нюхают плоток, а чувак там какой то вообще нюхает под футболкой свой хан. ...неизвестный разпылил... надо писать ... какой то идиот распылил в метро ... уверен его скоро найдут и наваляют люлей. ой пардон вылечат
04.08.2022 15:17 Ответить
04.08.2022 15:17 Ответить
...хіба що в порядку тренування з наступної фільтрації "бігунів" після розкладу рф
04.08.2022 15:35 Ответить
04.08.2022 15:35 Ответить
А Лєв Толстой казав усіх любити
04.08.2022 15:24 Ответить
04.08.2022 15:24 Ответить
100% жіночка бреше. А якщо бреше поліції, то треба її перевірити. Просто так їй розпилив, а інших не займав.
04.08.2022 15:37 Ответить
04.08.2022 15:37 Ответить
Не факт. В Кишиневе в центре города какой-то дебил вчера кидался на людей с ножом, потом выкинул шофера из машины, пытался уехать. Народ его уже окружил, не выпускал а там и полиция подоспела, завалили его на землю. Народ реально дурень от роста цен, неуверенности, нервного напряжения
04.08.2022 15:41 Ответить
04.08.2022 15:41 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001855899195&__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=-UC%2CP-R Олександр Ковтуненко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=%2CO%2CP-R#?kjh 3 hrs ·

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWsqK2lk1qDgO8Z7WFTnoRh57xPyUvNz6DemIBe_-4FtwoTdxwdeFPywGKmsQ8zSVj-JdR3d3ouu1mF2DHsyMG3X0NMMJwViMBHA0Xh_WMD6zLdm9W_re2Dd0kqdVGHhGA&__tn__=%2CO%2CP-R#?kjh До уваги Арахамії, США ввели санкції на Кабаєву, є тема аби на весь ОПГ на Банковій заробити і Путін оцінить.
04.08.2022 16:13 Ответить
04.08.2022 16:13 Ответить
Надо проверить все камеры - может, она пошла на него с ножом.
04.08.2022 16:44 Ответить
04.08.2022 16:44 Ответить
 
 