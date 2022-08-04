Разоблачены причастные к краже 650 тысяч тонн зерна с оккупированных районов трех областей. ФОТОрепортаж

Разоблачены причастные к краже зерна с оккупированных территорий коллаборанты и представители российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Украинские прокуроры и работники СБУ задокументировали факты, подтверждающие преступную деятельность ряда лиц, причастных к незаконному вывозу украинского зерна из временно оккупированных территорий юга Украины.

В настоящее время Евгению Балицкому - псевдоруководителю временной военно-гражданской администрации Запорожской области, Александру Сауленку - самопровозглашенному так называемому городскому председателю г. Бердянска Запорожской области и Владимиру Стельмаченко - псевдодиректору Бердянского морского торгового порта сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны (часть 8 статьи 111-1, часть 1 статьи 111-2, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, представители оккупационной администрации государства-агрессора совместно с военнослужащими вооруженных сил РФ на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской и других областей Украины захватили имущественные комплексы зерновых терминалов. Там находились более 650 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и транспортные средства общей стоимостью более 8 млрд грн.

Подозреваемые вывезли похищенное украинское зерно из порта г. Бердянска на временно оккупированную территорию Крыма, откуда морскими судами транспортировали для продажи в Турецкую, Сирийскую, Арабскую и Ливанскую Республики. Правоохранители установили транспортные средства, которые вывозили украинский урожай, водителей и маршруты движения.

По ходатайствам прокурора судом наложены аресты на 10 российских морских судов и загруженная на них сельскохозяйственная продукция. К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами России и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Константин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

В целях документирования и прекращения преступной деятельности представителей РФ по вывозу с временно оккупированной территории Украины сельскохозяйственной продукции уже направлено 11 международно-правовых поручений в Республику Турция, Ливанскую Республику, Арабскую Республику Египет и другие страны.

Офисом Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины продолжают приниматься комплексные меры, направленные на нейтрализацию угроз продовольственной безопасности государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СБУ при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Службы безопасности Украины.















