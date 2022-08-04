Старший лейтенант пытался дать 3 тысячи долларов взятки за признание непригодным к военной службе, - прокуратура. ФОТО

В Одессе задержан офицер, который за взятку пытался быть признанным непригодным для увольнения с военной службы и выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, старший лейтенант, привлекая врача одного из отделений Военно-медицинского клинического центра Южного региона, дал взятку в сумме 3000 долларов председателю Военно-врачебной комиссии за признание его непригодным к военной службе и выдачу официального медицинского документа, что является основанием для увольнения со службы и выезда за границу.

29 июля, во время передачи денежных средств, происходившей под контролем правоохранителей, преступные действия военнослужащего были разоблачены и остановлены.

1 августа указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). 4 августа Киевский районный суд г. Одессы избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 198 тыс. гривен.