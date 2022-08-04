Старший лейтенант пытался дать 3 тысячи долларов взятки за признание непригодным к военной службе, - прокуратура. ФОТО
В Одессе задержан офицер, который за взятку пытался быть признанным непригодным для увольнения с военной службы и выезда за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, старший лейтенант, привлекая врача одного из отделений Военно-медицинского клинического центра Южного региона, дал взятку в сумме 3000 долларов председателю Военно-врачебной комиссии за признание его непригодным к военной службе и выдачу официального медицинского документа, что является основанием для увольнения со службы и выезда за границу.
29 июля, во время передачи денежных средств, происходившей под контролем правоохранителей, преступные действия военнослужащего были разоблачены и остановлены.
1 августа указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). 4 августа Киевский районный суд г. Одессы избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 198 тыс. гривен.
здається, вдвічі більші)
Тямковитий хлопчина!
Вонавони працюють. Шкода, що з портновим так справно не вийшло.
Та ще й мабуть роки три "світить" за дачу хабаря.
Поламав собі життя,молодий долбо@б.
Хоча....Може піти в політику.
Генерал Франко никого за юбку не держал...
Чуєш? Хімери летять!
І зараз "порубіжжя" гримить - орки обстрілюють з Брянщини І над Десною гупає теж - сапери кожен день партії снарядів нерозірваних підривають - для жителів тієї ж Шестовиці це вже як "Доброго дня!"
Так що сиди і не ний! А якщо сидіть страшно - то їдь на передову - там бояться ніколи - воювать треба!
Бяда! Как єсть - БЯДА!!!