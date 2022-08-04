РУС
Старший лейтенант пытался дать 3 тысячи долларов взятки за признание непригодным к военной службе, - прокуратура. ФОТО

В Одессе задержан офицер, который за взятку пытался быть признанным непригодным для увольнения с военной службы и выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

Старший лейтенант пытался дать 3 тысячи долларов взятки за признание непригодным к военной службе, - прокуратура 01

По данным следствия, старший лейтенант, привлекая врача одного из отделений Военно-медицинского клинического центра Южного региона, дал взятку в сумме 3000 долларов председателю Военно-врачебной комиссии за признание его непригодным к военной службе и выдачу официального медицинского документа, что является основанием для увольнения со службы и выезда за границу.

29 июля, во время передачи денежных средств, происходившей под контролем правоохранителей, преступные действия военнослужащего были разоблачены и остановлены.

Старший лейтенант пытался дать 3 тысячи долларов взятки за признание непригодным к военной службе, - прокуратура 02

Старший лейтенант пытался дать 3 тысячи долларов взятки за признание непригодным к военной службе, - прокуратура 03

1 августа указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). 4 августа Киевский районный суд г. Одессы избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 198 тыс. гривен.

Баканов?
04.08.2022 17:58 Ответить
Цікаво що контррозвідка ловить уклоністів?Якась дегродація контррозвідки.
04.08.2022 18:06 Ответить
А в кабінеті голови ОП так теж колись буде?🤔
04.08.2022 17:56 Ответить
04.08.2022 18:50 Ответить
А коли йому старлея дали?
04.08.2022 22:30 Ответить
Два варіанти: або відслужив перший контракт і звільнився в запас, або був випускником військової кафедри ВУЗу (їм в період перебування в запасі звання теж підвищують - тільки строки вислуги,
здається, вдвічі більші)
05.08.2022 04:32 Ответить
Воно-справжній поцрєот...
04.08.2022 18:00 Ответить
Він дитина з багатої родини...
04.08.2022 18:20 Ответить
Цікаво що контррозвідка ловить уклоністів?Якась дегродація контррозвідки.
04.08.2022 18:06 Ответить
там где бабки =там разведка сбу новая стратегия невтiка зеленского
04.08.2022 22:05 Ответить
Значить, спочатку треба заківчити ВУЗ, стати спеціалістом, а потім добиватись довідки, що ти негодящий для вибраного шляху.
Тямковитий хлопчина!
04.08.2022 18:10 Ответить
Якщо офіцери будуть тікати жодної перемоги не буде. В Україні є багато патріотичних людей і готових воювати але військових знань у них немає. На одному патріотизмі перемога не здобувається особливо якщо офіцери будуть виїжджати то тоді всі патріотичні сили будуть в розпачі і деморалізовані.
04.08.2022 18:11 Ответить
Цікаво, а хто повинен займатись дезертирами. Військової поліції немає, повноцінної війсьвої прокуратури гемає, військового суду немає, військових злочинців-хабарників відпускають під заставу, у пів країни війни взагалі немає....
04.08.2022 18:12 Ответить
Кто сдал?
04.08.2022 18:13 Ответить
*****. Для кого цей цирк - квартал.
04.08.2022 18:13 Ответить
Вона вони працюють. Шкода, що з портновим так справно не вийшло.
04.08.2022 18:23 Ответить
Ну... зі служби за ці три штуки баксів його тепер точно звільнять. А от щодо "за кордон" - тут трохи не вийде, найближчі декілька років - так точно
04.08.2022 18:27 Ответить
Дати три штуки щоб у тебе забрали три "зірочки" з погон-така собі оборудка.
Та ще й мабуть роки три "світить" за дачу хабаря.
Поламав собі життя,молодий долбо@б.
Хоча....Може піти в політику.
04.08.2022 18:48 Ответить
Щось казали порохобську якусь бото ферму накрили)))) Ась один х... найвеличнішого х..ми криють і дальше))))
04.08.2022 18:37 Ответить
"порохоботы" на столько суровы что приходят по ночам в спальню Зеленского и пугают буратино - так что он стал какать Рошеном
04.08.2022 22:09 Ответить
С 1936 года в Испании была война до 1939 года...был свободный въезд и выезд из страны...
Генерал Франко никого за юбку не держал...
04.08.2022 18:52 Ответить
а тогда шенген был?
04.08.2022 22:10 Ответить
Єдиний "нюанс" - у нього війська були набрані не з іспанців Піреней! Не знав? Лише офіцерський корпус був переважно з самої Іспанії А от сержантський корпус і рядові були переважно марокканцями та іспанцями - жителями колоній! Точно так само, як зараз у російській армії : офіцери - "русскиє", а "м"ясо" - "нєрусь", або жителі "******" напівколоніальних!
05.08.2022 04:44 Ответить
Ох у людей и дохера бабла несмотря ни на что
04.08.2022 19:10 Ответить
Судя по плакату с имплантом голова медкомиссии стоматолог.
04.08.2022 19:19 Ответить
Такий дійсно непридатний.
04.08.2022 19:28 Ответить
не фартовый парняга.....сходу в саночки...а кое-кто 4 раза с темы спрыгивал....по гастролям гонял.....изду москалям смешил с бандой теккера....да ещё и президентом выбрали ((
04.08.2022 20:26 Ответить
Ну ОНО не винне,Коломоя так карти роздав.А то б втік в ДНР і вже б там точно б мобілізували,й Воно могло б стати Хероєм ДНР.
04.08.2022 22:33 Ответить
А почему не указываю службу или род войск (где он якобы "офицер" и где ему присвоили звание)?
04.08.2022 21:53 Ответить
Лапоть! Йди спати, тут ти до завтра точно не доживеш. Хлопкі почнуться ось-ось.

Чуєш? Хімери летять!
05.08.2022 03:28 Ответить
А ти у нас "особливий"? Майже вся Україна через ті "хлопки" пройшла! У нас "хлопать" ще в кінці лютого почало і перші трупи в морги повезли Я особисто перші трупи на вулицях побачив ще 3 березня І до початку квітня "хлопало" - поки кацапи в Білорусь тікать не почали І не скавчу тут, як "інститутка"!
І зараз "порубіжжя" гримить - орки обстрілюють з Брянщини І над Десною гупає теж - сапери кожен день партії снарядів нерозірваних підривають - для жителів тієї ж Шестовиці це вже як "Доброго дня!"
Так що сиди і не ний! А якщо сидіть страшно - то їдь на передову - там бояться ніколи - воювать треба!
05.08.2022 04:58 Ответить
Ой горє-та какоя! Варонєж уж пади сколька дней-та уснуть нє можеть-та из-за хлапков укопскіх-та!
Бяда! Как єсть - БЯДА!!!
05.08.2022 06:28 Ответить
 
 