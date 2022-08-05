Тимошенко о заявлении Amnesty International: Война еще не раз продемонстрирует полную импотентность и цинизм международных "правозащитников"
Заявление Amnesty International о том, что якобы украинские военные "подвергают опасности мирных жителей", демонстрирует полную беспомощность, импотентность и цинизм этой организации.
Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Она отмечает, что до последнего не комментировала эту возмутительную историю.
"Думала, возможно, пресс-релиз поручили писать кому-то из практикантов, или аккаунт Amnesty International сломали хакеры ФСБ… Нет(. Заявление генсека Агнес Каламар развеяло последние иллюзии - они действительно обвинили Украину в том, что она борется с геноцидом кремля", - пишет нардеп.
Оказывается, украинские военные, которые защищают украинские города от российской агрессии, "подвергают опасности мирных жителей".
"Конечно, "вторая армия мира" воюет только с "нацистами" и "натовскими наемниками". Братские могилы Бучи и Ирпеня - лучшие тому примеры. Словом, эта Amnesty International сломалась - несите следующую. Эта война подарит нам еще не одно неприятное открытие и уничтожит не один авторитет. Эта война еще не раз продемонстрирует полную беспомощность, импотентность и цинизм международных правозащитников. Эта война будет то и дело доказывать - нам стоит надеяться только на себя. На героизм наших ВСУ, на силу воли наших медиков, на упрямство наших волонтеров. На патриотизм каждого, кто считает себя украинцем. И да, нам нужно еще больше HIMARS…", - резюмирует Тимошенко.
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:
www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
"Я звертаюся до тих дегенератів, які ще досі розмовляють російською мовою..."
Чесно кажучи, Фаріон абсолютно права!
Це за її правління кацапи роздовбали всі артилерійські склади в Україні
Це вона купувала вугілля у терористів ДНР-ЛНР
Продавала електрику в окупований Крим
Не збудувала жодного патронного завода, хоча вже йшла війна
На своїх заводиках за бюджетні кошти будувала катерки, які довелося у перші ж дні війни потопити, бо вони були нездатні до бойових дій на морі проти агресора. Хоча, за ці величезні кошти можна було побудувати, наприклад, ракетні програми, які тепер так необхідні для оборони України!
Тобто, Юлька наживалася на бюджеті так само, як Зеленський на "Великому крадівництві"!
Це все Юлька, - паскуда така!
А тепер юлефіли будуть спамити цей коментар за правду!
От така вона, справедливість!
Але твоїм годувальникам і таки як ти їхнім прислужникам було смішно. Так сміялись, що аж до сих пір ротяки закрити не можете.
Європейський суд, між іншим, цілковито виправдав Тимошенко! Чи ви будете звинувачувати Європу, так само, як і кацапи?
До речі, саме тоді, коли Юльку загребли на зону, наш гетьман сивочолий став міністром економіки в уряді риго-копитних бандосів.
Ця квартальна тусовка просто результат обидлячення населення, через олігархічні та російські ЗМІ.
Це стандартна процедура для гостей Радіо Свобода, - фотографуватися разом.
Я навіть пам'ятаю той ефір, де вони були разом.
Для тих, хто його не чув, - ось адреса - https://www.radiosvoboda.org/a/885805.html
Цитую запитання Юльки, яке вона тоді поставила Медведчуку:
Юлія Тимошенко: ...я б хотіла поставити Віктору Володимировичу таке питання, а чому він так не любить нашу Україну?
Чому він будучи віце-спікером, чому, будучи людиною, яка має фракцію в парламенті, чому він веде політику, яка руйнує Україну, яка знищує Україну. І я хотіла б зараз просто поставити Віктору Володимировичу конкретне питання...
"Свобода" : Пані Тимошенко, пробачте, але ви порушуєте правила гри.
Як бачимо, навіть Радіо Свобода захищала тоді Медведчука. Тепер це огидно читати...
https://podrobnosti.ua/13711-viktor-medvedchuk-i-julija-timoshenko-proveli-debaty-v-prjamom-efire.html Тимошенко : У нас очень сегодня странная дискуссия с агрессивным характером.
Чи, навіть, загинув?
Невже так кортить обісрати людину, не зважаючи на можливі трагічні обставини?
Тимошенко...2014 год.заседание СНБО Украины...
Владимир на тоді була мудрою..
FUCK YOU Amnesty International! Ukraine Forever!