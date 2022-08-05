РУС
Тимошенко о заявлении Amnesty International: Война еще не раз продемонстрирует полную импотентность и цинизм международных "правозащитников"

Заявление Amnesty International о том, что якобы украинские военные "подвергают опасности мирных жителей", демонстрирует полную беспомощность, импотентность и цинизм этой организации.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что до последнего не комментировала эту возмутительную историю.

"Думала, возможно, пресс-релиз поручили писать кому-то из практикантов, или аккаунт Amnesty International сломали хакеры ФСБ… Нет(. Заявление генсека Агнес Каламар развеяло последние иллюзии - они действительно обвинили Украину в том, что она борется с геноцидом кремля", - пишет нардеп.

Оказывается, украинские военные, которые защищают украинские города от российской агрессии, "подвергают опасности мирных жителей".

Читайте также: Amnesty International сделала "аморальную избирательность", которая помогает государству-террористу, - Зеленский

"Конечно, "вторая армия мира" воюет только с "нацистами" и "натовскими наемниками". Братские могилы Бучи и Ирпеня - лучшие тому примеры. Словом, эта Amnesty International сломалась - несите следующую. Эта война подарит нам еще не одно неприятное открытие и уничтожит не один авторитет. Эта война еще не раз продемонстрирует полную беспомощность, импотентность и цинизм международных правозащитников. Эта война будет то и дело доказывать - нам стоит надеяться только на себя. На героизм наших ВСУ, на силу воли наших медиков, на упрямство наших волонтеров. На патриотизм каждого, кто считает себя украинцем. И да, нам нужно еще больше HIMARS…", - резюмирует Тимошенко.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".

тут я підтримую Бабу Юлю:
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....

це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
05.08.2022 10:03 Ответить
При всей моей не любви к Тимошенко ,но тут бабаня права. Сколько мы узнали мразоты с начала войны и сколько ещё узнаем. И в том что надеятся нужно только на себя тоже права. А вот в том что началась война есть и ее вина тоже,об этом она скромно умалчивает.
05.08.2022 10:09 Ответить
бабке юльке - бабко, говорить свою позицию нужно сразу же. а не после того, как прошла неделя. подождала, посмотрела на реакцию и выползла. всегда, когда ты выползаешь - начинается катаклизм. ибо - вечная зрада.
05.08.2022 10:14 Ответить
тут я підтримую Бабу Юлю:
100% це Нікчемні та зайві організації-паразити.....

це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
05.08.2022 10:03 Ответить
нафіг ти цю чорнороту змію комуністку фаріоншу тут рекламуєш. цю ідіотку, яка у кожному своєму відео з ніг до голови постійно льє бруд тільки на Порошенка і жодного об'єктивного критичного слово про зеленського не скаже і про його шоблу. зеленський у неї бачиш лі прогресує. в чому???
05.08.2022 10:26 Ответить
а що не так, воіне? https://youtu.be/xozsCOJGN0g?t=183
05.08.2022 13:29 Ответить
"Котовський відразу розстрілював тих воїнів, які розмовляли українською мовою..."

"Я звертаюся до тих дегенератів, які ще досі розмовляють російською мовою..."

Чесно кажучи, Фаріон абсолютно права!
05.08.2022 18:58 Ответить
Купил её(AMNESTY) ***************!Хоть к бабке не ходи!все они продажные твари!
05.08.2022 10:42 Ответить
Воно знов працює...
05.08.2022 10:07 Ответить
Спецслужбы СССР были активными участниками создания этой организации. Потому они не "сломались", такой механизм был заложен в эту структуру изначально.
05.08.2022 10:09 Ответить
При всей моей не любви к Тимошенко ,но тут бабаня права. Сколько мы узнали мразоты с начала войны и сколько ещё узнаем. И в том что надеятся нужно только на себя тоже права. А вот в том что началась война есть и ее вина тоже,об этом она скромно умалчивает.
05.08.2022 10:09 Ответить
Юлька сволоч, - адже це вона кацапського агента Медведчука взяла на роботу у Мінськ-1 і Мінськ-2
Це за її правління кацапи роздовбали всі артилерійські склади в Україні
Це вона купувала вугілля у терористів ДНР-ЛНР
Продавала електрику в окупований Крим
Не збудувала жодного патронного завода, хоча вже йшла війна
На своїх заводиках за бюджетні кошти будувала катерки, які довелося у перші ж дні війни потопити, бо вони були нездатні до бойових дій на морі проти агресора. Хоча, за ці величезні кошти можна було побудувати, наприклад, ракетні програми, які тепер так необхідні для оборони України!
Тобто, Юлька наживалася на бюджеті так само, як Зеленський на "Великому крадівництві"!

Це все Юлька, - паскуда така!
А тепер юлефіли будуть спамити цей коментар за правду!
От така вона, справедливість!
05.08.2022 19:23 Ответить
Баба Параска-2,тут права после войны надо все эти дармоедовские организации разогнать на фиг.
05.08.2022 10:09 Ответить
Эта война и брехня, направлена лишь на одно, на спасение, нет не русских, а бандитской тоталитарной бесчеловечной власти.
05.08.2022 10:11 Ответить
Ну, бабі Юлі якось треба рейтинг піднімати. Цікаве не це. а те що український офіс Amnesty International начебто засудив таку заяву головного офісу. А це вже щось дуже підозріло, бо без українського офісу тут мабуть-таки не обійшлося. Чому так? Засновниками українського офісу Amnesty International є засновники "Донецького Меморіалу", які були повністю підконтрольні московському "Меморіалу". Ось тепер всі пазли склалися до купи.
05.08.2022 10:13 Ответить
ці пвдори вже тоді накидували лайна на вентилятор
05.08.2022 10:14 Ответить
бабке юльке - бабко, говорить свою позицию нужно сразу же. а не после того, как прошла неделя. подождала, посмотрела на реакцию и выползла. всегда, когда ты выползаешь - начинается катаклизм. ибо - вечная зрада.
05.08.2022 10:14 Ответить
Сабако, нагадую тобі і твоєму сабачому розуму, що ЮТ завжди висловлювалась вчасно. Вона ще в 2006 році в статті в журналі "Міжнародні справи" в статті "Стримати росію" попереджала, що шовіністична складова кацапського імперіалізму нікуди не ділась і що ігнорування демократіями цієї обставини заохочує Пудлєра до агресивних дій.
Але твоїм годувальникам і таки як ти їхнім прислужникам було смішно. Так сміялись, що аж до сих пір ротяки закрити не можете.
05.08.2022 10:24 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 10:31 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 10:46 Ответить
05.08.2022 10:16 Ответить
"Мумійо говорящеє"! Морда - "дерев"яна", але язик ще ворушиться!
05.08.2022 10:50 Ответить
О! Насилу дочекався видатного спіціліста в коментах Цензор.нет по околовсячеським справам. Видатного льодчика-юстицьку і дрімучого юлєфоба по сумісництву.
05.08.2022 10:54 Ответить
Ботокс туди не колють, поки що.
05.08.2022 10:55 Ответить
Дехто його навіть в мозок собі коле, а потім лізе в коменти
05.08.2022 10:58 Ответить
Ну і добре! А то ти-б з нудьги помер!
05.08.2022 11:13 Ответить
ЦЕ ти про себе? Бо тобі як вкололи років з десять тому - так до до цих пір і не "відпускає"!
05.08.2022 11:14 Ответить
Надеюсь что наконец-то на следующих выборах президента у народа хватит здравого ума проголосовать за Тимошенко, вместо двух последних идиотов и предателей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
05.08.2022 10:17 Ответить
с ума сошел? *** ******, вы неисправимы.
05.08.2022 10:18 Ответить
У Сабаки і "розум" сабачий. Нічого не поробиш, хай гавкає.
05.08.2022 10:32 Ответить
как и у твоей бабки юльки. давай, до свидания.
05.08.2022 10:35 Ответить
Ага, звіздуй в свою сабачу будку, блохасте.
05.08.2022 10:41 Ответить
Сміяться у якому місці?
05.08.2022 10:51 Ответить
Та ти ж вже заіржав.
05.08.2022 11:00 Ответить
Точно А що залишається ще робить? Тільки реготать! Бо твоя заява звучить десь так, як заява моєї колишньої сусідки по "общазі" (в Росії), яка заявила у міліції, що її "изнасилавали"! А її "тягали, як свиня куфайку", дві доби, усі ханурики з гуртожитку Але під кінець пішли і не залишили похмелиться Я так "мєнтам" і пояснив, коли мене як свідка допитували!
05.08.2022 11:11 Ответить
Вважай скільки хочеш Тільки чомусь, коли я тобі починаю ставить конкретні питання - ти починаєш "триндіть" "про все" і "взагалі" і "з"їжджать з теми" та "переводить стрілки" Так що щодо "каші в голові" - це саме до вас! Бо ВАНА так часто "перевзувається в стрибку", що ви вже "лапті попереплутували А свій прапор стільки раз перефарбовували, що "ЛГБТ-шники" від такого "різнобарв"я" давляться від заздрощів!
05.08.2022 10:57 Ответить
Це перший раз я з бабусею згодний. Аж лячно.
05.08.2022 10:21 Ответить
Что не так сказала Тимошенко или для некоторых одно ее имя вызывает рефлекс как у собаки Павлова?А насчет быбы Юли, то у местные дебилы почему то так не могут говорить о Нэнси Пелоси, которой 82 и она лидер демократов!
05.08.2022 10:25 Ответить
Останнім часом стала популярною абревіатура ІПСО (інформаційно-психологічні спеціальні операції). А насправді нічого нового. Цими методики прекрасно володіли найняті олігархами пропагаднони, які багаторічно і цілодобово відробляли свої сендвічі з кав*яром. І відробляли якісно - он скільки зомбованих юлєфобів вилазить з сортирних дір в коменти на слова Юля Тимошенко.
05.08.2022 10:39 Ответить
Коли вона була проти олігархів? Коли вітала Беню з днем народження? Чи коли соромилася в голос назвати діючих олігархів?
05.08.2022 11:47 Ответить
Може тоді, коли сиділа у в'язниці за наклепницькими інсинуаціями ригоаналів?
Європейський суд, між іншим, цілковито виправдав Тимошенко! Чи ви будете звинувачувати Європу, так само, як і кацапи?
До речі, саме тоді, коли Юльку загребли на зону, наш гетьман сивочолий став міністром економіки в уряді риго-копитних бандосів.

05.08.2022 20:08 Ответить
тЮлечка, а не было ли фригидностью скрывать приближающуюся войну, предупреждать об этом только своё окружение, пол-года войны констатировать свершившиеся факты, топить парашенку в грязи и лизать зеленобыдловскому олигархату? Что купила для ЗСУ?
05.08.2022 10:36 Ответить
Не напружуйся, а то трапиться неприємність.
05.08.2022 10:40 Ответить
Яка "неприємність"? Виявиться що ВАНА весь час війни "сиділа як миш під віником" і вичікувала "Чья вазьмёт?" Так це - "секрет Полішинеля"! Це всі вже давно знають Тому ні один політик при розумі не бажає укладать з нею будь-які політичні угоди! Бо в будь-який момент зрадить може!
05.08.2022 11:01 Ответить
Направді Порошенко сам себе "втопив", і оця кварталівська тусовка - прямий результат його "діяльності". Мені чомусь здається, шо проект "голобородько" спочатку був спрямований на те, щоб відібрати голоси від Ю.Тимошенко і підтримувався всіма тими, для кого вона єдина вважалася загрозою існування такого зручного для їхнього паразитування корумповано-олігархічного устрою. До речі, консервація такої системи вигідна не лише для верхівки, бариг, а й для цілої армії нероб і пустобрехів - всіляких політолухів, "експертів", "стратегів", придворних журналюг, які в справжній демократичній системі нікому не були б потрібні. Так що оця кількість волаючих "абинеюля" - результат двадцятирічного зомбування всіма засобами інформації, які як відомо, належать кому?...
05.08.2022 11:17 Ответить
Армія Мова Віра! А що конкретно зробила Юля? Вітала з днем народження Беню та соромилася в голос назвати діючих олігархів, щоб нікого не образити?
Ця квартальна тусовка просто результат обидлячення населення, через олігархічні та російські ЗМІ.
05.08.2022 11:55 Ответить
Припинила віялові відключення електроенергії, провела реприватизацію "Криворіжсталі", почала компенсаційні виплати по радянських вкладах, під час світової фінансової кризи 2008-2009 років зробила все для захисту вразливих верств населення, саме за її "кабальним" газовим контрактом Нафтогаз України отримав 3 млрд від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Врешті, Янук її, а не тебе запроторив до в'язниці. Тільки не треба казати, що справедливо, не показуй, що ти ще дурніший. Нажаль, з Порошенком у неї стосунки не склалися, краще б вони були в одній команді.
05.08.2022 12:58 Ответить
05.08.2022 11:56 Ответить
Там, де Тимошенко поряд з Медведчуком, - вони сфотографовані у студії Радіо Свобода.
Це стандартна процедура для гостей Радіо Свобода, - фотографуватися разом.
Я навіть пам'ятаю той ефір, де вони були разом.
Для тих, хто його не чув, - ось адреса - https://www.radiosvoboda.org/a/885805.html

Цитую запитання Юльки, яке вона тоді поставила Медведчуку:

Юлія Тимошенко: ...я б хотіла поставити Віктору Володимировичу таке питання, а чому він так не любить нашу Україну?
Чому він будучи віце-спікером, чому, будучи людиною, яка має фракцію в парламенті, чому він веде політику, яка руйнує Україну, яка знищує Україну. І я хотіла б зараз просто поставити Віктору Володимировичу конкретне питання...

"Свобода" : Пані Тимошенко, пробачте, але ви порушуєте правила гри.

Як бачимо, навіть Радіо Свобода захищала тоді Медведчука. Тепер це огидно читати...

https://podrobnosti.ua/13711-viktor-medvedchuk-i-julija-timoshenko-proveli-debaty-v-prjamom-efire.html Тимошенко : У нас очень сегодня странная дискуссия с агрессивным характером.
05.08.2022 20:44 Ответить
Навіть ліньки щось писать на заперечення Бо вам - "як об стіну горохом"!
05.08.2022 13:34 Ответить
згоден з ВОНой, мабуть вперше за весь час, поки ВОНА "працює".
05.08.2022 10:50 Ответить
Где Сулима Иван, дано не слышно?
05.08.2022 11:00 Ответить
Та сидить під якимсь новим "ніком" і не "трубить" відкрито - обережничає !
05.08.2022 11:03 Ответить
А ви не думали, що він, можливо, перебуває на окупованій території?
Чи, навіть, загинув?
Невже так кортить обісрати людину, не зважаючи на можливі трагічні обставини?
05.08.2022 20:56 Ответить
З мови зняли!
05.08.2022 14:54 Ответить
Юля не знає як себе пропіарити... іди внуків нянчити. Наробила багато ти лайна для країни.
05.08.2022 11:00 Ответить
А ось і Юлія Володимирівна виринула. Давно не бачили це л.....о.
05.08.2022 11:01 Ответить
менталитет рашистский у украинцев.Тимошенко в 60 лет баба Юля.А чтож Трамп не дедуля, Байден, Володя Пупкин.Пелоси в свои в 82 года летает в Тайвань.А в Украине всё то же русское болото.Выбирают президентов , что бы поржать и , что бы секси был.Посмотрите как Арестовича украинские женщины любят, лайки ставят ему и пофиг, что несёт чушь , лишь бы секси был..Печально.
05.08.2022 11:06 Ответить
не могу не согласиться. менталитет действительно кацапский. простой пример выше - чуть не согласен с "авторитетным" мнением - так моментально попадаешь в личные оскорбления. так что, да. как по мне -политик 60 лет - и все. на свалку. 70 лет для всех - на выборы не ходить.
05.08.2022 11:27 Ответить
И щобы не один танк або Бтр не вийщов з боксив...
Тимошенко...2014 год.заседание СНБО Украины...
Владимир на тоді була мудрою..
05.08.2022 11:08 Ответить
що ця організація нікчемна всі знали ще з 2014... і всі памятають прикольну фотку де організація яка себе називає обесє ходить серед танків росіян з окулярами і палками для сліпих...
05.08.2022 11:15 Ответить
Залізло декілька ботів для пропаганди Тимошенко на сайті Бутусова. Поправте якщо я помиляюся,- чи не пас...уда Тимошенко, часом, з Х..лом за газ бомбардувальниками і ракетами розраховувалася?
05.08.2022 11:30 Ответить
05.08.2022 11:58 Ответить
Не несіть ахінею. Тимошенко до армії, оборонної промисловості і спецекспорту не підпускали за жодного президента (це до речі в компетенції президента), а щодо газу - вона весь час була в боротьбі з фірташами, бойками, мабуть забули всі ліквідацію фірташевської росукренерго і шельф Чорного моря, записаний на чотирьох студенток? Стратегічні бомбардувальники дозволили вкрасти ще за Кравчука, а щодо армії - саме Тимошенко наполягала на контрактній армії, натомість любі друзі були проти, хотіли відтермінувати це до "другого терміну Ющенка". А ці, хто тут обурюється, що вона була проти воєнного сценарію в Криму (як до речі і практично вся РНБО) - мабуть не знають, що крім продовження термінів Севастополя в Харківських угодах збільшили кількість рашистських військ до 25 тис. і не обмежуючись базуванням в Севастополі (це тоді замовчували). Крім того, не пригадую за якого президента, але строковики переважно стали служити "біля батьків" - чим дихало в Криму "руськоязичницьке населення" - всім відомо. Так що на жаль, це була цілком твереза думка.
05.08.2022 12:37 Ответить
Фирташи, бойки и много других, с кем Тимошенко боролась, вложили миллионы на борьбу с ней. Пропаганда свое дело сделала, 40% населения неосознанно впитывает любую пропаганду.
05.08.2022 13:04 Ответить
Яким боком віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу до бомбардувальників і ракет? Ти під ніком можеш верзти будь-яку маячню, бо під своїм ім'ям і сциш, і бздиш, і сереш, як переляканий ведмідь.
05.08.2022 13:06 Ответить
,А що таке , шо Фаріон вам не довпадоби . Що вона не так розповіла , а ти дядьку часом не москаль
05.08.2022 12:00 Ответить
Ніколи не був прихильником її політичної сили але тут повністю з нею погоджуюсь..
05.08.2022 12:18 Ответить
Аж дивно читати коментарі «борцунов» за правду і демократию. Смисл поста не в Тимошенко, а в нікчемності та продажності Amnesty International. Не дочитавши до кінця почали ср...ти в коментарах на Юлю причепивши ще Фаріон. Висновок: або ви всі дебіли, або сидите тут щоб нагадити і тоді милуватися собою. Тоді і не дивно звідки беруться 73% підтримки, самі знаєте кого. Чекаю на подальший брут. Фас!
05.08.2022 12:42 Ответить
Юлененавистники вперед! Появилась возможность вылить всю свою ненависть и грязь....
05.08.2022 12:57 Ответить
Юлененависники у 2010 році голосували - "абинеюлька!", тому й Харківські угоди, й"Небесна Сотня", і війна - НА ЇХНІЙ СОВІСТІ, навіть, якщо її у них нема.
05.08.2022 13:09 Ответить
Давайте устроим бойкот и массовый хейт этим про-российским псведо-полупокерам из Амнести Интернейшнл. Эти гнилые, заднеприводные псевдо-правозащитники должны быть маргинализированы и подвержены всеобщему порицанию)
FUCK YOU Amnesty International! Ukraine Forever!
05.08.2022 13:25 Ответить
А де наш Почесний Хранитель Колекції Перук Блідої Дами З Косою? Ну, той, що Іван?..
05.08.2022 14:47 Ответить
Ви про Івана Франка?

05.08.2022 21:10 Ответить
ВОНА працює..Высловилась достойно,а вот в былое свое премьерство потворствовала своим подопечным мо(Ехануров,Гриценко)в распродаже по дешевке боевой техники,вооружения,имущества ВСУ,чем подрывала обороноспособность Державы
05.08.2022 16:29 Ответить
Не верзіть дурниць, міністри оборони підзвітні в першу чергу президенту, призначаються і звільняються за його поданням до ВРУ. По-друге - І Єхануров, і Гриценко ніколи не товаришували з Тимошенко, радше навпаки. А той же Єхануров, новопризначений прем'єр після усунення Ющенком Тимошенко, урочисто на камери цілувався з Кучмою, який після Помаранчевої революції переховувався десь в Європі. До речі тоді ж, після її зняття повернулись з-за кордонів і інші представники кучмівського общака...
05.08.2022 17:57 Ответить
 
 