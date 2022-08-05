Тимошенко о заявлении Amnesty International: Война еще не раз продемонстрирует полную импотентность и цинизм международных "правозащитников"

Заявление Amnesty International о том, что якобы украинские военные "подвергают опасности мирных жителей", демонстрирует полную беспомощность, импотентность и цинизм этой организации.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что до последнего не комментировала эту возмутительную историю.

"Думала, возможно, пресс-релиз поручили писать кому-то из практикантов, или аккаунт Amnesty International сломали хакеры ФСБ… Нет(. Заявление генсека Агнес Каламар развеяло последние иллюзии - они действительно обвинили Украину в том, что она борется с геноцидом кремля", - пишет нардеп.

Оказывается, украинские военные, которые защищают украинские города от российской агрессии, "подвергают опасности мирных жителей".

"Конечно, "вторая армия мира" воюет только с "нацистами" и "натовскими наемниками". Братские могилы Бучи и Ирпеня - лучшие тому примеры. Словом, эта Amnesty International сломалась - несите следующую. Эта война подарит нам еще не одно неприятное открытие и уничтожит не один авторитет. Эта война еще не раз продемонстрирует полную беспомощность, импотентность и цинизм международных правозащитников. Эта война будет то и дело доказывать - нам стоит надеяться только на себя. На героизм наших ВСУ, на силу воли наших медиков, на упрямство наших волонтеров. На патриотизм каждого, кто считает себя украинцем. И да, нам нужно еще больше HIMARS…", - резюмирует Тимошенко.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".