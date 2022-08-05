Заместителю министра "МВД ДНР" и еще четырем коллаборантам из Донецкой области сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности пяти правоохранителям Донецкой области, которые после полномасштабного вторжения России предали присягу и перешли на сторону врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В обмен на предательство оккупанты предложили коллаборантам "головокружительные" карьеры в так называемом министерстве внутренних дел террористической организации "ДНР". В частности, один из них стал заместителем министра, а другой - "ректором академии им. Дзержинского" (до оккупации – Донецкий институт внутренних дел). Другие стражи порядка добровольно заняли более скромные должности в террористическом ведомстве. Все они принимали участие в брифингах для местных средств массовой информации, где публично выражали свою поддержку государству-агрессору и действиям его вооруженных формирований, унижали достоинство Вооруженных сил Украины и украинской власти", - говорится в сообщении.
Правоохранители подозреваются в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Им грозит лишение свободы до 15 лет.
