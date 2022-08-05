РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8655 посетителей онлайн
Новости Фото Война
2 291 4

Заместителю министра "МВД ДНР" и еще четырем коллаборантам из Донецкой области сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности пяти правоохранителям Донецкой области, которые после полномасштабного вторжения России предали присягу и перешли на сторону врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Заместителю министра МВД ДНР и еще четырем коллаборантам из Донецкой области сообщено о подозрении, - ГБР 01

"В обмен на предательство оккупанты предложили коллаборантам "головокружительные" карьеры в так называемом министерстве внутренних дел террористической организации "ДНР". В частности, один из них стал заместителем министра, а другой - "ректором академии им. Дзержинского" (до оккупации – Донецкий институт внутренних дел). Другие стражи порядка добровольно заняли более скромные должности в террористическом ведомстве. Все они принимали участие в брифингах для местных средств массовой информации, где публично выражали свою поддержку государству-агрессору и действиям его вооруженных формирований, унижали достоинство Вооруженных сил Украины и украинской власти", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские воины из боевого дрона попали в оккупанта. ВИДЕО

Правоохранители подозреваются в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Им грозит лишение свободы до 15 лет.

Донецкая область (10572) коллаборационизм (904) ГБР (3181)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов заочно? А що тут
"У перші дні війни влада в Сумах зникла. Місто відстояла тероборона".
" де мер? де губернатор? де поліція? І як так сталося, що російські танки безперешкодно потрапили на територію області через кордон, який, зважаючи на новини кількох тижнів перед вторгненням, мали б посилено охороняти?"
показать весь комментарий
05.08.2022 10:39 Ответить
Так в очно или за очно?
показать весь комментарий
05.08.2022 10:44 Ответить
Кому нужно это заочно? Читаешь и понимаешь, что кто-то просто ведёт статистику. Должно быть так : лидер участникгв террористической организации дно и четыре его помощника ликвидированы
показать весь комментарий
05.08.2022 10:46 Ответить
 
 