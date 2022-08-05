Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области, - Райкович. ФОТОрепортаж
В Кировоградской области расселяют переселенцев из Донецкой области.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
С начала августа Кировоградщина встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. Ночью на 5 августа в область приехало около 200 переселенцев и немало детей. Эвакуированных расселят в населенных пунктах Петровской громады.
Ночью 3 августа эвакуационный поезд привез переселенцев в Александрию. Среди эвакуированных – пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Встретили переселенцев медики, представители городских властей, волонтеры, представители Красного Креста, спасатели.
2 августа Кропивницкий встречал первый эвакуационный поезд из Донецкой области. С гражданами лично общалась вице-премьер-министр Ирина Верещук и глава ОВА. Жителей Донецкой области расселяли во временных пунктах приема, снабдили продуктами и необходимыми вещами. В дальнейшем будет продолжаться расселение в громадах, регистрация и оформление социальных выплат.
Эвакуация происходит бесплатным поездом "Покровск-Кропивницкий", поезд останавливается в Александрии и Кропивницком.
Раніше я такого не помічав. Якщо так, то дуже прикро...
Кропивничанам, Олександрійцям, Петрівничанам повага й шана!
Не думаю, що умови розселення "царські". Скоріш, навпаки
Вже просили надати допомогу, бо мер сфотографувався та пішов, а для людей нічого не готово.