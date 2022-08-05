Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области, - Райкович. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области расселяют переселенцев из Донецкой области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

С начала августа Кировоградщина встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. Ночью на 5 августа в область приехало около 200 переселенцев и немало детей. Эвакуированных расселят в населенных пунктах Петровской громады.

Ночью 3 августа эвакуационный поезд привез переселенцев в Александрию. Среди эвакуированных – пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Встретили переселенцев медики, представители городских властей, волонтеры, представители Красного Креста, спасатели.

Также читайте: Российские войска используют территорию ЗАЭС и город Энергодар в качестве базы отдыха, где их не будут уничтожать ВСУ, - британская разведка

2 августа Кропивницкий встречал первый эвакуационный поезд из Донецкой области. С гражданами лично общалась вице-премьер-министр Ирина Верещук и глава ОВА. Жителей Донецкой области расселяли во временных пунктах приема, снабдили продуктами и необходимыми вещами. В дальнейшем будет продолжаться расселение в громадах, регистрация и оформление социальных выплат.

Эвакуация происходит бесплатным поездом "Покровск-Кропивницкий", поезд останавливается в Александрии и Кропивницком.

Также смотрите: Разоблачены причастные к краже 650 тысяч тонн зерна с оккупированных районов трех областей. ФОТОрепортаж











