Кировоградщина встретила третий эвакуационный поезд из Донецкой области, - Райкович. ФОТОрепортаж

кіровоградщина

В Кировоградской области расселяют переселенцев из Донецкой области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

С начала августа Кировоградщина встретила уже третий эвакуационный поезд из Донецкой области. Ночью на 5 августа в область приехало около 200 переселенцев и немало детей. Эвакуированных расселят в населенных пунктах Петровской громады.

Ночью 3 августа эвакуационный поезд привез переселенцев в Александрию. Среди эвакуированных – пожилые люди, маломобильные, больные, дети. Встретили переселенцев медики, представители городских властей, волонтеры, представители Красного Креста, спасатели.

2 августа Кропивницкий встречал первый эвакуационный поезд из Донецкой области. С гражданами лично общалась вице-премьер-министр Ирина Верещук и глава ОВА. Жителей Донецкой области расселяли во временных пунктах приема, снабдили продуктами и необходимыми вещами. В дальнейшем будет продолжаться расселение в громадах, регистрация и оформление социальных выплат.

Эвакуация происходит бесплатным поездом "Покровск-Кропивницкий", поезд останавливается в Александрии и Кропивницком.

только не нужно забывать, что Кропивницкий не резиновый. и так уже ппц что творится - машин стало в 3 раза больше, во дворах ночью парковки на тротуарах практически, людей заметно больше. бизнесмену Райковичу, конечно же - это на руку - больше дешевой колбасы и отвратного фарша уйдет на полки его же магазинов.
05.08.2022 10:44 Ответить
Там полно предателей.
05.08.2022 12:30 Ответить
смысол ехать вкропивницкую губернию если орочьи прильоты и там были..можно разбежаться по селам ка ктороканы..или сразу в европу а то зимой..один прилет в котельную и пали дома костер в бочке в лучшем случае я молчу прото что нет денег еды и работы до кучи..и это еще не бомбят....
05.08.2022 17:24 Ответить
только не нужно забывать, что Кропивницкий не резиновый. и так уже ппц что творится - машин стало в 3 раза больше, во дворах ночью парковки на тротуарах практически, людей заметно больше. бизнесмену Райковичу, конечно же - это на руку - больше дешевой колбасы и отвратного фарша уйдет на полки его же магазинов.
05.08.2022 10:44
Причем тут резиновый?Кропивницкий сократился за последние годы по населению приблизительно на 50 тыс. обывателей,так,что пока есть возможность принимать переселенцев.Машин, правда, стало больше, уже и на зеленые газоны припарковыватся,но это дело поправимое..Продовольствием город никогда обижен не был,пусть временно переселяются,главное,что-бы не бузили..
05.08.2022 16:43
И привезли в основном тех, кто работать НЕ будет! Дети, причем много! И инвалиды! За чей счет кормить их? Жить где... Да и те, кто уже приехал, особенно тоже ничерта не делают. На джипах приезжают за гуманитаркой! Ноготочки они делают себе))) ***... и так везде. А в квартирах что они творят(( Но ты им улыбайся((
05.08.2022 17:48
Невже у Кропивницькому-Єлисаветграді тепер балакають винятково кацапським язиком?
Раніше я такого не помічав. Якщо так, то дуже прикро...

05.08.2022 21:44
https://prnt.sc/zOy-zEu51la0
05.08.2022 22:51
Везут шоб воєннии каток не проишовся по них двічі
05.08.2022 11:18
Дивись, щоб ріпа не трісла від потуги.
Кропивничанам, Олександрійцям, Петрівничанам повага й шана!
05.08.2022 11:56
у людей никто не спросил
05.08.2022 17:49
жилье только с у удобствами подавай , на бережках гуляют и жарят шашлыки , ждут когда ТАМ перестанут стрелять и они поедут получать получать путинский паспорт ..
05.08.2022 12:03
Навряд чи його залишилось так багато...

Не думаю, що умови розселення "царські". Скоріш, навпаки

Вже просили надати допомогу, бо мер сфотографувався та пішов, а для людей нічого не готово.
05.08.2022 12:38
Там полно предателей.
05.08.2022 12:30
не даром кирова в смольном из нагана застрелили..чтото знали..в философическом смысле
05.08.2022 17:25
смысол ехать вкропивницкую губернию если орочьи прильоты и там были..можно разбежаться по селам ка ктороканы..или сразу в европу а то зимой..один прилет в котельную и пали дома костер в бочке в лучшем случае я молчу прото что нет денег еды и работы до кучи..и это еще не бомбят....
05.08.2022 17:24
 
 