РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5122 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
796 0

За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Донбасса за сутки задокументировали 25 преступлений российской армии против мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Российские войска обстреливали города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Марьинка, Железное, Калиново, Константиновка, пгт Нью-Йорк и Очеретино, села Каменка, Новоселовка Первая, Нетайлово, Уманское, Соловьево, Карловка, Первомайское", - говорится в сообщении.

Жилищные кварталы враг атаковал авиацией, артиллерией, ракетами, РСЗО "Смерч", "Ураган", "Град", танками. Разрушены и повреждены 38 гражданских объектов – 25 жилых домов, из них 11 многоквартирных, церковь, две остановки общественного транспорта, предприятие, супермаркет, гостиница, коксохимический завод.

Смотрите также: Рашисты били по Чугуеву ракетами С-300, которые выпустили с территории Белгородской области РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 01
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 02
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 03
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 04
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 05
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 06
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 07
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 08
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 09

Смотрите также: Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые. ФОТОрепортаж


За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 10
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 11
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 12
За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция 13

Автор: 

обстрел (29155) Нацполиция (16714) Донецкая область (10588)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 