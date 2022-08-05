За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Донбасса за сутки задокументировали 25 преступлений российской армии против мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Российские войска обстреливали города Авдеевка, Торецк, Бахмут, Марьинка, Железное, Калиново, Константиновка, пгт Нью-Йорк и Очеретино, села Каменка, Новоселовка Первая, Нетайлово, Уманское, Соловьево, Карловка, Первомайское", - говорится в сообщении.

Жилищные кварталы враг атаковал авиацией, артиллерией, ракетами, РСЗО "Смерч", "Ураган", "Град", танками. Разрушены и повреждены 38 гражданских объектов – 25 жилых домов, из них 11 многоквартирных, церковь, две остановки общественного транспорта, предприятие, супермаркет, гостиница, коксохимический завод.

