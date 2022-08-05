РУС
Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска совершили массированный обстрел Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Массированный обстрел объектов гражданской инфраструктуры из системы залпового огня "Смерч" начался 4 августа в 18:00 и продолжался до утра 5 августа. За это время в Шевченковском и Индустриальном районах города повреждения получили жилые дома, припаркованные автомобили, магазины, рынок, детские площадки", - говорится в сообщении.

В результате обстрела есть раненые. В больницу с травмами разной степени тяжести доставлены граждане, находившиеся на улице во время обстрела.

Правоохранители вместе с экспертами-криминалистами и взрывотехниками проводят осмотры мест событий, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей.

Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые 01
Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые 02
Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые 03

МВД (9344) обстрел (29135) Харьков (7730)
+10
А где те гниды что рассказывали что РФ стреляет по школам и больницам потому что там прячутся ЗСУ ? Где там военные базы и склады возле детских площадок? нужно брать таких тварей и мордой мокать, а потом в судах у них все отсудить за наклеп. Чтобы больше такие организации не существовали
05.08.2022 11:15 Ответить
+9
Треба вести контрбатарейну боротьбу. Бо ці суки Харків кончать.
05.08.2022 11:11 Ответить
+6
"братушки" харків'янам себе по повній показали
05.08.2022 11:10 Ответить
Хіба тільки Харків?
05.08.2022 11:16 Ответить
Там військова аналітика пише,що ЗСУ повинні зробити крок під Ізюмом і ворог здрисне. Через це орки і біснуються
05.08.2022 11:26 Ответить
один раз дрон свичблейд по ракетной установке в белгороде и все прекратиться сразу. но есть опасность что ****** @банут по администрации ОПе и ВР в Киеве и поэтому тишина.
05.08.2022 11:27 Ответить
до речі нічого поганого би для України не трапилось, якщо б жиди з Банкової раптово зникли, ЗЕлупа, Агрохімія, Стефанчук, Татаров тощо. Дуже шкода що Портнов не з ними зараз, краще був би десь поблизу них, щоб однієї ракети вистачило.
05.08.2022 11:32 Ответить
А Ви в Болгарії справжній арієць? Акценти на національність недоречні.
Вони всі українці, хоча частину з них треба судити, і це в майбутньому неминучє.
05.08.2022 11:49 Ответить
Над Києвом є досить непогане ППО. А розміняти розхєраченний Харків на безхмарне життя Києва - так собі варіант. Треба відповідати. Ми маємо право захищатися. Заподіяна шкода Харкову росте, і є точка неповернення, коли відновлення стане неможливим.
05.08.2022 11:40 Ответить
Думаю як би таке сталося, то Українці б сміялися зі сльозами на очах і вітали пятого президента с посадою Головнокомандуючого 😄
05.08.2022 15:05 Ответить
Где разлрекламированное КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НА Херсон от ОП абдристовичей и приказ Зе :"Освободить Херсон"⁉️Котёл , котёл для рашистов ‼️это тайный договорняк в Стамбуле о "зерновом перемирии" ,а на самом деле полная сдача Юга агентами дерьмаком и арахламидией
05.08.2022 11:50 Ответить
Те гниды развлекаются сейчас на гей-вечеринках за кацапские подачки.
05.08.2022 11:18 Ответить
а где допа???
05.08.2022 11:32 Ответить
вроде как в Харькове. он же теперь батюшко. поп. диакон. что то такое.
05.08.2022 11:35 Ответить
Допа в .опє . Деж йому ще бути.
05.08.2022 11:37 Ответить
на ютубе посмотрите гиркина. все разложил по полкам - никто жалеть города и людей не будет. https://www.youtube.com/watch?v=t41NQ_1RbSY
05.08.2022 11:33 Ответить
Гиркин убийца - мразь и должен быть утилизирован ‼️На хрен его смотреть и так это понятно с первых бомбежек рашистов нацистов‼️
05.08.2022 11:53 Ответить
Кацапи здохніть.
05.08.2022 15:06 Ответить
 
 