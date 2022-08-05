Массированный обстрел Харькова: Повреждены дома, авто и детские площадки. Есть раненые. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска совершили массированный обстрел Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Массированный обстрел объектов гражданской инфраструктуры из системы залпового огня "Смерч" начался 4 августа в 18:00 и продолжался до утра 5 августа. За это время в Шевченковском и Индустриальном районах города повреждения получили жилые дома, припаркованные автомобили, магазины, рынок, детские площадки", - говорится в сообщении.
В результате обстрела есть раненые. В больницу с травмами разной степени тяжести доставлены граждане, находившиеся на улице во время обстрела.
Правоохранители вместе с экспертами-криминалистами и взрывотехниками проводят осмотры мест событий, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей.
Вони всі українці, хоча частину з них треба судити, і це в майбутньому неминучє.