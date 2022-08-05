РУС
Рашисты били по Чугуеву ракетами С-300, которые выпустили с территории Белгородской области РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чугуев в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, 5 августа около 1 часа ночи российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Чугуеву. По предварительным данным, оккупанты выпустили четыре ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате обстрела войсками РФ полностью разрушены два жилых дома, повреждены хозяйственные постройки и гаражи.

Рашисты били по Чугуеву ракетами С-300, которые выпустили с территории Белгородской области РФ, - прокуратура 01
Рашисты били по Чугуеву ракетами С-300, которые выпустили с территории Белгородской области РФ, - прокуратура 02
Рашисты били по Чугуеву ракетами С-300, которые выпустили с территории Белгородской области РФ, - прокуратура 03

+5
Прийшов час для Хаймерсів потурбувати ракетні та артилерійські позиції рашистів, що націлені на обстріл цивільних об'єктів і населення Харкова й області.
+2
в ответ стрелять нельзя .... а то Байден обидется ... что друг Володя в кремле обидется ...
+2
Да и *** сними. Я вообще не понимаю, что у нас происходит. Дают 4 Химарса в месяц, для поддержания штанов, и только все ****** про поддержку Украины. А сами то тут то там санкции параше отменяют. А наши тоже, то *******, что будет мощная деокупация, а щас рассказывают, да нам бы атаки отбить. Пацаны на фронте гибнут, а эти в Киеве все мутят и по телеку красиво ******.
05.08.2022 12:34 Ответить
Байден вінават...
Та да.
А мы в ответ по Белгороду стрелять не будем, а то нам больше оружие для мощной деоккупации (2 гаубицы в месяц) не дадут, а своё оружие мы не покупали и не делали, потому что (выбрать правильный вариант): а) делали дороги, подымали рейтинг ко второму сроку б) не хотели нагнетать, готовились к шашлыкам в мае в) выполняли Оманский договорняк г) не хотели злить *****, а то вдруг нападёт.
05.08.2022 11:36 Ответить
кацапы уже пво бьют по земле...ополоумели в край...
Просто по земле бить проще, гарантировано не промажешь. А ни на что более их пво не способно.
2 ракеты по центральной площади в Белгороде в будний день, и каждый раз так делать после их обстрелов Харькова- 100% гарантированный глаз за глаз, и уже не так резво их мамаши на форумах будут смеяться над смертью наших детей. Если военным по какой- то причине руководство страны ссыт отдавать такой приказ, подключите гражданских. Ракету земля- земля на 300 км можно запросто сделать из куска ПВХ трубы 500мм, нескольких мешков сахара и селитры, и старого б/у смартфона.
05.08.2022 11:49 Ответить
В Україні випускається турбореактивний двигун МС-400, прототип якого був розроблений для крилатих ракет Х-55, які будува Харківський авіаційний завод.
Щодо конструкторської документації (КД) на ракету Х-55, то в Україні є принаймні один екземпляр цієї ракети й КД можна відновити шляхом реверс-інжинірингу.
05.08.2022 12:02 Ответить
После этого с вероятность 100% всякие ООН и Амнисти выскажут категорическое осуждение и партнёры перестанут давать оружие и боеприпасы.
05.08.2022 12:19 Ответить
05.08.2022 12:34 Ответить
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО ДО ЗИМИ КАЦАПИ ПОСИЛЯТЬ РАКЕТНІ ОБСТРІЛИ УКРАЇНИ,
це просто логічно.
05.08.2022 14:38 Ответить
 
 