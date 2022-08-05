Рашисты били по Чугуеву ракетами С-300, которые выпустили с территории Белгородской области РФ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью обстреляли Чугуев в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, 5 августа около 1 часа ночи российские военнослужащие нанесли ракетный удар по Чугуеву. По предварительным данным, оккупанты выпустили четыре ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате обстрела войсками РФ полностью разрушены два жилых дома, повреждены хозяйственные постройки и гаражи.

Также смотрите: Оккупанты подорвались на мине, когда пытались направить грузовик со взрывчаткой на позиции ВСУ. ВИДЕО





