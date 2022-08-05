РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5122 посетителя онлайн
Новости Фото Война
13 844 0

С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие ДУК "Правый Сектор" Андрей Жованык (Татарин) и Юрий Коваленко (Сокар) погибли в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не надо говорить, что их забрала война, их не забирала война. Их убила русня. У этой русни есть адрес, есть семья. Каждый из нас обязан мстить и мстить до конца жизни за каждого погибшего нашего побратима", - подчеркнула участница процессии.

Читайте также: Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности

С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 01
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 02
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 03
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 04
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 05
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 06
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 07
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 08
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 09
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 10
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 11
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 12
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 13
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 14
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 15
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 16
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 17
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 18
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 19
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 20
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 21
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 22
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 23
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 24
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 25
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 26
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 27
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 28
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 29
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 30
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 31
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 32
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 33
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 34
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 35
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 36
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 37
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 38
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 39
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 40
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 41
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 42
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 43
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 44
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 45
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 46
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 47
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 48
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 49
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 50
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 51
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 52
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 53
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 54
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 55
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 56
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 57
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 58
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 59
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 60
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 61
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 62
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 63
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 64
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 65
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 66
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 67
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 68
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 69
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 70
С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности 71
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

захоронения (225) Киев (26015) военнослужащие (6269) Правый сектор (855) Богачук Олег (1462)
Поделиться:
Подытожить:
 
 