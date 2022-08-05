С погибшими украинскими защитниками Андреем Жованыком и Юрием Коваленко простились на Майдане Незалежности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие ДУК "Правый Сектор" Андрей Жованык (Татарин) и Юрий Коваленко (Сокар) погибли в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Не надо говорить, что их забрала война, их не забирала война. Их убила русня. У этой русни есть адрес, есть семья. Каждый из нас обязан мстить и мстить до конца жизни за каждого погибшего нашего побратима", - подчеркнула участница процессии.

Читайте также: Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности















































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.