Семья Степаненко, пострадавшая при обстреле Краматорского вокзала, проходит протезирование в Калифорнии, - Садовый. ФОТО

крамарськ

Наталья и Яна уже проходят первый этап протезирования в Калифорнии и получили обучающие протезы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до поездки в США обе пациентки прошли месяцы реабилитации и подготовки в Первом медицинском объединении Львова. Они получили обучающие протезы в рамках программы The Right to Walk Foundation.

Наталья и Яна учатся делать первые шаги, с ними постоянно работают врачи.

"Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но он не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее подорвали, но она несгибаемая!", - с восторгом говорит о своей пациентке реабилитолог Питер Херш. Он занимается с Натальей и Яной чуть ли не каждый день.

Реабилитация будет продолжительной. Семья будет жить в Америке около года. Им уже помогли найти дом и купить страхование.
После завершения протезирования Степаненко вернутся в Украину.

"Мы создаем экосистему реабилитации UNBROKEN Ukraine, чтобы тысячам таких людей как Яна и Наталья не нужно было ехать за границу. А все необходимые услуги пострадавшие смогли получать дома, в Украине", - подчеркнул Садовый.

+9
Просто молодчинки.
05.08.2022 14:38 Ответить
+4
А вам відомо, що вони головували саме за ОПЗЖ? Чи головне просто обісрати людей, що постраждали? Ви кацапська бездушна собако-свинота?
05.08.2022 14:46 Ответить
+3
God bless America!
05.08.2022 14:56 Ответить
Просто молодчинки.
05.08.2022 14:38 Ответить
какого ты несешь? У тебя заместо мозгов гениталии? Меня удивляет маразм ботов на цензоре
05.08.2022 14:47 Ответить
А вам відомо, що вони головували саме за ОПЗЖ? Чи головне просто обісрати людей, що постраждали? Ви кацапська бездушна собако-свинота?
05.08.2022 14:46 Ответить
God bless America!
05.08.2022 14:56 Ответить
Як це не саркастично звучить, але людям повезло.... Добре, що не залишили в біді сам на сам.....
05.08.2022 15:07 Ответить
Не хочу вас образити, Але такий сарказ залиште при собі, щоб тобі так не "повезло".
Господи, дай сили цій мужній родині.
Бережи ціх мужніх дітей і іх матір.
А всю мразоту, що привела до такої біди знищи.
05.08.2022 15:27 Ответить
Боже мой, я так за них рада!!! Всякий раз вспоминалась эта семья со слезами на глазах и я молилась, что бы им выпал шанс на хорошую протезную программу. Мои молитвы услышаны, теперь пусть Бог услышит и другие.
05.08.2022 15:33 Ответить
God bless America!
05.08.2022 17:55 Ответить
Подяка добрим людям із Сполучених Штатів!
05.08.2022 17:56 Ответить
 
 