Семья Степаненко, пострадавшая при обстреле Краматорского вокзала, проходит протезирование в Калифорнии, - Садовый. ФОТО
Наталья и Яна уже проходят первый этап протезирования в Калифорнии и получили обучающие протезы.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, до поездки в США обе пациентки прошли месяцы реабилитации и подготовки в Первом медицинском объединении Львова. Они получили обучающие протезы в рамках программы The Right to Walk Foundation.
Наталья и Яна учатся делать первые шаги, с ними постоянно работают врачи.
"Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но он не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее подорвали, но она несгибаемая!", - с восторгом говорит о своей пациентке реабилитолог Питер Херш. Он занимается с Натальей и Яной чуть ли не каждый день.
Реабилитация будет продолжительной. Семья будет жить в Америке около года. Им уже помогли найти дом и купить страхование.
После завершения протезирования Степаненко вернутся в Украину.
"Мы создаем экосистему реабилитации UNBROKEN Ukraine, чтобы тысячам таких людей как Яна и Наталья не нужно было ехать за границу. А все необходимые услуги пострадавшие смогли получать дома, в Украине", - подчеркнул Садовый.
Господи, дай сили цій мужній родині.
Бережи ціх мужніх дітей і іх матір.
А всю мразоту, що привела до такої біди знищи.