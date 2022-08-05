Семья Степаненко, пострадавшая при обстреле Краматорского вокзала, проходит протезирование в Калифорнии, - Садовый. ФОТО

Наталья и Яна уже проходят первый этап протезирования в Калифорнии и получили обучающие протезы.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до поездки в США обе пациентки прошли месяцы реабилитации и подготовки в Первом медицинском объединении Львова. Они получили обучающие протезы в рамках программы The Right to Walk Foundation.

Наталья и Яна учатся делать первые шаги, с ними постоянно работают врачи.

"Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но он не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее подорвали, но она несгибаемая!", - с восторгом говорит о своей пациентке реабилитолог Питер Херш. Он занимается с Натальей и Яной чуть ли не каждый день.

Реабилитация будет продолжительной. Семья будет жить в Америке около года. Им уже помогли найти дом и купить страхование.

После завершения протезирования Степаненко вернутся в Украину.

"Мы создаем экосистему реабилитации UNBROKEN Ukraine, чтобы тысячам таких людей как Яна и Наталья не нужно было ехать за границу. А все необходимые услуги пострадавшие смогли получать дома, в Украине", - подчеркнул Садовый.

