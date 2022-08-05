РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5122 посетителя онлайн
Новости Фото Помощь раненым Война
7 118 25

Тяжело раненому воину Евгению Стельмаху срочно нужна помощь в сборе средств на лечение. ФОТО

Защитник Украины Евгений Стельмах, тяжело раненый на фронте на востоке нашей страны, срочно нуждается в помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Армена Нерсесяна в соцсети.

"К сожалению наш коллега Евгений Стельмах тяжело ранен на востоке, сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице в Главном военно-медицинском клиническом центре в городе Киеве, до сих пор обеспечения было, но сейчас не хватает, поэтому давайте поможем нашему защитнику нашего государства" , – отмечает он.

Тяжело раненому воину Евгению Стельмаху срочно нужна помощь в сборе средств на лечение 01

Нерсесян также оставляет реквизиты, на которые все желающие могут перечислить денежные средства.

5168752016296363 карта жены Оксана Стельмах.

"Каждая гривна важна. Средства необходимы на Компенсацию стоимости апорта, который использовали для соединения мышечных тканей к оболочке мозга, необходимо срочно 55000грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Херсонской области морские пехотинцы сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и сорвали планы противника, - ВМС

Автор: 

помощь (8067) ранение (3417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:27 Ответить
+8
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:33 Ответить
+7
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:27 Ответить
Зеленський, це все на твоїй совісті, тому гроші виділяй, нічого з народу випрошувати!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:33 Ответить
Не знаю чому комусь не вподобав мій коментар, що його занесли в спам, бо я не проти пожертвувань. Але держава повинна займатись лікування своїх військових, не вистачає коштів - хай зеленський свої дає, бо то є результат його менеджменту.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:00 Ответить
так то не робе зараз, поки будемо добиватися, люди повмираюсь або каліками ще більше стануть
показать весь комментарий
05.08.2022 15:23 Ответить
Так, тому треба піднімати це питання зараз, бо таких, на жаль, дуже багато є і ще буде.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:31 Ответить
Та, ну! Він, мабуть, і фотосесію для Vogue не за свої робив.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:30 Ответить
держава, попри патріотичну риторику (для "заспокоєння" "хом'ячків"), займається відвертим саботажем, працює на боці окупанта. І робить все, аби українці виснажилися, та здалися, фізично й морально та здалися окупанту/ покинули Україну.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:10 Ответить
работы нет но авто ездят.магазы работают хоть бы сто грн зеленый кинул в монобанк...гитлер(
показать весь комментарий
05.08.2022 17:13 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:33 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:34 Ответить
Кинув на Червоний Хрест. Я не должен разбираться с каждым пораненим. Для этого есть власть
показать весь комментарий
05.08.2022 14:41 Ответить
+1000
показать весь комментарий
05.08.2022 14:41 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:44 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:48 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:50 Ответить
Одужання і здоров'я Герою! Від щирого серця
показать весь комментарий
05.08.2022 14:51 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 14:56 Ответить
Не вдалось перерахувати гроші - Приват24 чомусь бракує платіж.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:58 Ответить
Все нарешті вийшло.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:05 Ответить
+1000 грн
показать весь комментарий
05.08.2022 15:21 Ответить
Закинув трошки грошенят, хай поправляється!
показать весь комментарий
05.08.2022 18:27 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 22:34 Ответить
+
показать весь комментарий
05.08.2022 22:41 Ответить
 
 