Тяжело раненому воину Евгению Стельмаху срочно нужна помощь в сборе средств на лечение. ФОТО

Защитник Украины Евгений Стельмах, тяжело раненый на фронте на востоке нашей страны, срочно нуждается в помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Армена Нерсесяна в соцсети.

"К сожалению наш коллега Евгений Стельмах тяжело ранен на востоке, сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице в Главном военно-медицинском клиническом центре в городе Киеве, до сих пор обеспечения было, но сейчас не хватает, поэтому давайте поможем нашему защитнику нашего государства" , – отмечает он.

Нерсесян также оставляет реквизиты, на которые все желающие могут перечислить денежные средства.

5168752016296363 карта жены Оксана Стельмах.

"Каждая гривна важна. Средства необходимы на Компенсацию стоимости апорта, который использовали для соединения мышечных тканей к оболочке мозга, необходимо срочно 55000грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Херсонской области морские пехотинцы сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и сорвали планы противника, - ВМС