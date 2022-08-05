РУС
22 украинца со сложными ранениями от российских обстрелов эвакуировали лечиться за границей, - Минздрав. ФОТО

Минздрав и Еврокомиссия эвакуировали 22 украинца на специализированное лечение в клиники Германии, Нидерландов и Норвегии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

22 украинца со сложными ранениями от российских обстрелов эвакуировали лечиться за границей, - Минздрав 01

"Сейчас среди пациентов: люди со сложными минно-взрывными ранениями из разных областей Украины, в том числе ребенок из Николаева, взрослые пациенты из Харьковщины и прифронтовых территорий. Травмы они получили, попав под вражеский обстрел российской армии. Вместе с ними есть и онкопациенты из Одесской области, которые нуждаются в безотлагательном специализированном лечении", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что из-за постоянных обстрелов прифронтовых зон и ударов со стороны РФ, инфраструктура восточных и южных регионов повреждена. Поэтому оказание медицинской помощи на этих территориях значительно усложняется, и есть необходимость в медицинской эвакуации. Сначала пациенты прибыли во Львовскую область, где им была оказана необходимая медицинская помощь, и оттуда, после стабилизации их состояния, были эвакуированы за границу в специализированные клиники Европы для продолжения лечения.

Также смотрите: За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Донбасса. Есть жертвы. Среди раненых трое детей, - Нацполиция. ФОТО


22 украинца со сложными ранениями от российских обстрелов эвакуировали лечиться за границей, - Минздрав 02
22 украинца со сложными ранениями от российских обстрелов эвакуировали лечиться за границей, - Минздрав 03
22 украинца со сложными ранениями от российских обстрелов эвакуировали лечиться за границей, - Минздрав 04

Минздрав (4914) обстрел (29155) ранение (3417) эвакуация (2162) лечение (924)
Ця колона швидких з нашими пораненими майже кожний день проїзжає біля мого будинку в Польщу на летовисько - серце просто стискається від болю!!!
05.08.2022 15:14 Ответить
Молю Бога, Аллаха, Будду и др за то, что бы на 8м году войны лечение и восстановление в заруб больницах было поставлено на поток...
05.08.2022 15:27 Ответить
а ватника в рефрежератор и на пельмешки или обмен на ладу калину с ацинковкой)
05.08.2022 17:09 Ответить
 
 