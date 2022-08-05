22 украинца со сложными ранениями от российских обстрелов эвакуировали лечиться за границей, - Минздрав. ФОТО

Минздрав и Еврокомиссия эвакуировали 22 украинца на специализированное лечение в клиники Германии, Нидерландов и Норвегии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

"Сейчас среди пациентов: люди со сложными минно-взрывными ранениями из разных областей Украины, в том числе ребенок из Николаева, взрослые пациенты из Харьковщины и прифронтовых территорий. Травмы они получили, попав под вражеский обстрел российской армии. Вместе с ними есть и онкопациенты из Одесской области, которые нуждаются в безотлагательном специализированном лечении", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что из-за постоянных обстрелов прифронтовых зон и ударов со стороны РФ, инфраструктура восточных и южных регионов повреждена. Поэтому оказание медицинской помощи на этих территориях значительно усложняется, и есть необходимость в медицинской эвакуации. Сначала пациенты прибыли во Львовскую область, где им была оказана необходимая медицинская помощь, и оттуда, после стабилизации их состояния, были эвакуированы за границу в специализированные клиники Европы для продолжения лечения.

