Тело погибшего во время оккупации обнаружили в техническом колодце возле Житомирской трассы Киевской области, - Нацполиция. ФОТО
Тело еще одного погибшего во время оккупации было обнаружено в техническом колодце возле Житомирской трассы в Бучанском районе Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
4 августа около 12 часов в полицию обратился работник дорожной службы и сообщил, что вблизи села Березовка обнаружил погибшего человека.
"Тело находилось в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы. После того как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля — начале марта, именно тогда, когда территория Бучанского района находилась под оккупацией войск Российской Федерации" – сообщили в полиции.
Из примет у погибшего — темные волосы, был одеты в зимнюю одежду черного цвета — брюки, куртку и кофту, черную обувь. В настоящее время тело правоохранители направили в морг для определения окончательной причины смерти.
