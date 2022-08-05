РУС
Тело погибшего во время оккупации обнаружили в техническом колодце возле Житомирской трассы Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Тело еще одного погибшего во время оккупации было обнаружено в техническом колодце возле Житомирской трассы в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Тело погибшего во время оккупации обнаружили в техническом колодце возле Житомирской трассы Киевской области, - Нацполиция 01

4 августа около 12 часов в полицию обратился работник дорожной службы и сообщил, что вблизи села Березовка обнаружил погибшего человека.

Тело погибшего во время оккупации обнаружили в техническом колодце возле Житомирской трассы Киевской области, - Нацполиция 02

"Тело находилось в заполненном водой люке на обочине Житомирской трассы. После того как спасатели достали погибшего, полицейские осмотрели тело и установили, что мужчина погиб в конце февраля — начале марта, именно тогда, когда территория Бучанского района находилась под оккупацией войск Российской Федерации" – сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наев о Киевской области: Этим направлением враг больше не пройдет. ВИДЕО

Тело погибшего во время оккупации обнаружили в техническом колодце возле Житомирской трассы Киевской области, - Нацполиция 03

Из примет у погибшего — темные волосы, был одеты в зимнюю одежду черного цвета — брюки, куртку и кофту, черную обувь. В настоящее время тело правоохранители направили в морг для определения окончательной причины смерти.

Киевская область (4295) жертвы (2160) Небытов Андрей (170)
Москали не люди
05.08.2022 16:49 Ответить
Буча,ще довго буде плач по загиблим в окупації. Боріться і перемагайте, бо окупація це смерть
05.08.2022 16:50 Ответить
Москальня - це непотріб і потвори , яким місце в пеклі у котлі з кип'ячою смолою 😡
05.08.2022 16:56 Ответить
05.08.2022 16:57 Ответить
Скоріш за все так, але подумав, що зараз зручно конкурентів так позбавлятись. Прикопати десь, а потім поліція, щоб не морочити голову, спише на "ехо війни"..
05.08.2022 16:58 Ответить
Загиблого вже опізнали. Є відповідний пост у ФБ. 1974 р.н. Його розстріляне авто знайшли ще 02.03.2022, а його тоді ні.
05.08.2022 20:20 Ответить
уже не определишь там не че
05.08.2022 20:27 Ответить
Що там амнесті?

А вже можна було б її стратити за просування нею наративів рф на фоні таких злочинів рф.
05.08.2022 23:33 Ответить
 
 