С погибшим в бою с российскими оккупантами воином и волонтером Глебом Бабичем простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве простились с воином и волонтером Глебом Бабичем, погибшим в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Глеб Бабич родился 2 марта 1969 года в Николаеве, поэт, песенник, музыкант, бард. Участник АТО/ООС. До 2019 года – прапорщик, командир взвода в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.
После освобождения из войска Бабич стал соучредителем ОО "Братья по оружию". После полномасштабного вторжения РФ снова вернулся на фронт.
Он был автором многих известных песен, в частности "Подай зброю" (гимн 10-й бригады "Эдельвейсов"), которую исполняет группа Kozak System.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
