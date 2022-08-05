Российский патрульный корабль вошел в бухту Севастополя с обгоревшей кормой. ФОТО

В бухту в оккупированном Севастополе вошел частично обгоревший портульный корабль Черноморского флота России.

Как сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, 5 августа у временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль. Сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно окутали клубы черного дыма.

Известно, что правый борт корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" в районе корма обгорел. На корме отмечена армейская пусковая установка зеленого цвета. Корабль пришвартовали с помощью буксиров у Куриной пристани.

В составе черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: "Василий Быков" (бортовый номер 368), "Дмитрий Рогачев" (375), "Павел Державин" (363) и "Сергей Котов" (383).



