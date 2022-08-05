Российский патрульный корабль вошел в бухту Севастополя с обгоревшей кормой. ФОТО
В бухту в оккупированном Севастополе вошел частично обгоревший портульный корабль Черноморского флота России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии.
Как сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, 5 августа у временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль. Сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно окутали клубы черного дыма.
Известно, что правый борт корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" в районе корма обгорел. На корме отмечена армейская пусковая установка зеленого цвета. Корабль пришвартовали с помощью буксиров у Куриной пристани.
В составе черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: "Василий Быков" (бортовый номер 368), "Дмитрий Рогачев" (375), "Павел Державин" (363) и "Сергей Котов" (383).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Занимали лучшие места на палубе,
Но дурак с папиросой
Все сжег дотла.
Дым над водой
И огонь в небесах
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли. ...
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами....
Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать -
И потухло.
Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали.
https://twitter.com/i/status/1555482703721537536
https://twitter.com/i/status/1555438865049165825
Ну, мені нравиці як воно горить, як люди суїтятса, пожарки приїжають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них! А мені це по-приколу: дивиться, як вони бігають, суїтятсь, питаюця руками потушить, а воно ж ше дужче горить.
https://twitter.com/i/status/1555521407488065538
Але наші ЗСУ наступного разу доб'ють👊
гусеничної
тобто можливо нагар-результат її роботи..
цього разу якось відстрілявся..