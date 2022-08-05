РУС
Российский патрульный корабль вошел в бухту Севастополя с обгоревшей кормой. ФОТО

В бухту в оккупированном Севастополе вошел частично обгоревший портульный корабль Черноморского флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии.

Как сообщают на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ, 5 августа у временно оккупированного Севастополя в Черном море внезапно задымился российский корабль. Сначала он выпустил дымовые приманки, а затем судно окутали клубы черного дыма.

Известно, что правый борт корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" в районе корма обгорел. На корме отмечена армейская пусковая установка зеленого цвета. Корабль пришвартовали с помощью буксиров у Куриной пристани.

Также читайте: Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ДБР

В составе черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: "Василий Быков" (бортовый номер 368), "Дмитрий Рогачев" (375), "Павел Державин" (363) и "Сергей Котов" (383).

Российский патрульный корабль вошел в бухту Севастополя с обгоревшей кормой 01
Российский патрульный корабль вошел в бухту Севастополя с обгоревшей кормой 02

Крым (26455) город Севастополь (1765) Черноморский флот РФ (1564)
На палубє матроси курілі папіроси...
05.08.2022 17:17 Ответить
Намагався зробити жест доброї волі
05.08.2022 17:17 Ответить
Хтось у ліжку покурив забористий план.
05.08.2022 17:18 Ответить
Погано, що ще "маскаа"... не закабзонили...
05.08.2022 17:17 Ответить
06.08.2022 08:24 Ответить
Намагався зробити жест доброї волі
05.08.2022 17:17 Ответить
Знову сірниками біля селітри бавились 😂
05.08.2022 17:22 Ответить
На палубє матроси курілі папіроси...
05.08.2022 17:17 Ответить
Фрэнк Заппа и «Мамаши»
Занимали лучшие места на палубе,
Но дурак с папиросой
Все сжег дотла.

Дым над водой
И огонь в небесах
05.08.2022 17:32 Ответить
Молодим треба пояснити)))) не всі зрозуміли
05.08.2022 17:43 Ответить
Smoke on the Water - Deep Purple
показать весь комментарий
Пердак пердануло.😏
показать весь комментарий
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли. ...

Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами....

Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать -
И потухло.

Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали.
05.08.2022 23:30 Ответить
Хтось у ліжку покурив забористий план.
05.08.2022 17:18 Ответить
у кого-то срака подгорела
05.08.2022 17:20 Ответить
Опять матрос курил Мальборо как и на Москве....
05.08.2022 17:20 Ответить
Где-то /опу подставил.
05.08.2022 17:24 Ответить
Жопа підгоріла.
05.08.2022 17:25 Ответить
скорейшего ему затопления и взрыва котлов, боеприпасов и танков с горючим. а раССеянским мордоррякам - скорейшего утопления и на концерт к ансам-блю александрова.
05.08.2022 17:38 Ответить
Горіла срака пааалалааа...
05.08.2022 17:51 Ответить
Знову "бавовна".Чи це невдала спроба створення реактивної тяги?
05.08.2022 17:54 Ответить
Так быкова мы вроде утопили уже??
05.08.2022 17:54 Ответить
Щось крупне підбили, вони через Волгу-Дон на ремонт тягнули. Десь в травні-червні фотки були.
05.08.2022 19:23 Ответить
Напевне, таки втопили, бо влучання і пожежу на ньому зафіксували чітко, і ніби потонув (щоправда, десь на кацапських ресурсах було, наче він до севаса дошкандибав, та їм вірити - себе не поважати). А цей однотипний з ним.
05.08.2022 19:27 Ответить
То був корвет "Великий Устюг" каспійської флотилії, потоплений 6 березня у берегів Одеси. Кількість букв у назві співпала, тому спочатку думали на "Василія Бикова". Теж корвет, але іншої серії.
06.08.2022 01:43 Ответить
Включил гиперзвук и пердак не выдержал.
05.08.2022 18:03 Ответить
Як завжди- курілі, гдє нє положено...
05.08.2022 18:03 Ответить
Курять бавовну , там де непотрібно !!!
05.08.2022 18:11 Ответить
Топити кацапів без жалю.Кацап не має право на життя!!!
05.08.2022 18:15 Ответить
Не з обгорілою, а обісраною. В небі щось прошелестіло, і команда хором згадала "Москву".
05.08.2022 18:22 Ответить
Поки що не знаємо, що там у рашистів на Чорному морі відбувається, але картинка надихає
https://twitter.com/i/status/1555482703721537536
05.08.2022 18:34 Ответить
Не помогли кацапской лушпайке стелс обводы
05.08.2022 18:39 Ответить
Місце дислокації рашистів у тимчасово окупованій Кадієвці, Луганська обл. Місцева вата в ****.
https://twitter.com/i/status/1555438865049165825
05.08.2022 18:49 Ответить
Вокзал у Донецьку.

Ну, мені нравиці як воно горить, як люди суїтятса, пожарки приїжають. Ну, люді в шокє, глаза аж вилазять у них! А мені це по-приколу: дивиться, як вони бігають, суїтятсь, питаюця руками потушить, а воно ж ше дужче горить.
https://twitter.com/i/status/1555521407488065538
05.08.2022 18:54 Ответить
Димова завіса "по-справжньому", натуральна
05.08.2022 18:55 Ответить
Та шо такое , зеленый Тор М1 не справился, грузите С 400, мб куда-нить попадет).
05.08.2022 19:02 Ответить
тренуються робити жести доброї волі
05.08.2022 19:14 Ответить
Руснявые рукожопые пожар на корабле устроили. Мені так жалко, що дощ пішов, і він весь не згорів.
05.08.2022 19:15 Ответить
Легко отделался. Пусть смажет вазелином.
05.08.2022 19:40 Ответить
Не можу дочекатись коли вже по тій фашистській бухті почнуть гатити атаками
05.08.2022 19:44 Ответить
Ех,трохи промахнулись...
Але наші ЗСУ наступного разу доб'ють👊
05.08.2022 19:59 Ответить
где хаймарсі ..там две бухті мальнькая и большая -потопить весь металлолом..потом фон єлеватор туда же..и ещедом москві сложить
05.08.2022 20:24 Ответить
Обгорілий Шнобак це не на фарт для москаля
05.08.2022 20:35 Ответить
от мля доплило падло
05.08.2022 21:14 Ответить
У російського военного корабля підгорів пукан.
05.08.2022 21:38 Ответить
Російський патрульний корабель зайшов у бухту Севастополя з обгорілою жопою!
05.08.2022 22:07 Ответить
деякі джерела вказують на наявність на палубі установки "тор"..

гусеничної

тобто можливо нагар-результат її роботи..

цього разу якось відстрілявся..
05.08.2022 22:37 Ответить
Шо пуканчик подгорел,ай я яй.
06.08.2022 00:50 Ответить
Тяжело в учениях - бесполезно в бою. Вася быков должен лечь на грунт.
06.08.2022 19:08 Ответить
 
 