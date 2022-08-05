С воином 58-й ОМПБр Владимиром Гунько, погибшим в бою с российскими оккупантами под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С воином 58-й ОМПБр Владимиром Гунько, погибшим в бою с российскими захватчиками, простились в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Владимир Гунько в рядах ВСУ защищал Иловайск в 2014 году и Широкино в 2015-м.

Он погиб 31 июля 2022 года под Бахмутом.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.