С воином 58-й ОМПБр Владимиром Гунько, погибшим в бою с российскими оккупантами под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С воином 58-й ОМПБр Владимиром Гунько, погибшим в бою с российскими захватчиками, простились в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Владимир Гунько в рядах ВСУ защищал Иловайск в 2014 году и Широкино в 2015-м.
Он погиб 31 июля 2022 года под Бахмутом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль