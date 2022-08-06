РУС
За сутки в Сумской области зафиксировано более 60 "прилетов", ранен человек, - Живицкий. ФОТО

За сутки россияне открывали артиллерийский огонь 5 раз по Сумщине, было более 60 "прилетов", один человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

"Сегодня во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Ранен 52-летний мужчина, на данный момент в больнице. Повреждена также электросеть – 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время. Количество поврежденных домов устанавливается", – говорится в сообщении.

Как отметил Живицкий, всего за день, враг открывал артиллерийский огонь 5 раз по территориям Середино-Будской, Эсманьской, Глуховской громад.
Всего более 60 прилетов.

Смотрите: Россияне из минометов и артиллерии обстреляли Сумскую область. Зафиксировано 36 прилетов, - ОВА. ФОТО

За сутки в Сумской области зафиксировано более 60 прилетов, ранен человек, - Живицкий 01

За сутки в Сумской области зафиксировано более 60 прилетов, ранен человек, - Живицкий 02

За сутки в Сумской области зафиксировано более 60 прилетов, ранен человек, - Живицкий 03

обстрел (29176) Сумская область (3612) Живицкий Дмитрий (242)
Зеленський: Ми будемо бити у відповідь на удари росіян Джерело:
06.08.2022 07:29 Ответить
Потрібно бити у відповідь і робити демілітиризовану зону глибиною 60 км зі сторони руського кордону.
06.08.2022 09:27 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
06.08.2022 10:18 Ответить
 
 