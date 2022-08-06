За сутки в Сумской области зафиксировано более 60 "прилетов", ранен человек, - Живицкий. ФОТО

За сутки россияне открывали артиллерийский огонь 5 раз по Сумщине, было более 60 "прилетов", один человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

"Сегодня во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Ранен 52-летний мужчина, на данный момент в больнице. Повреждена также электросеть – 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время. Количество поврежденных домов устанавливается", – говорится в сообщении.



Как отметил Живицкий, всего за день, враг открывал артиллерийский огонь 5 раз по территориям Середино-Будской, Эсманьской, Глуховской громад.

Всего более 60 прилетов.

