Российская армия обстреляла из "Градов" и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 "прилетов", есть раненые и разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж
После полуночи российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь снова оказалась беспокойной... После полуночи российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский.
Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали.
В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов Трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе разбиты 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей без света. Работают аварийные бригады.
В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде В Марьянском перебита линия электропередач. Без светла часть села. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах области в эту минуту спокойно.
Об этом пишет Telegram-канал "https://t.me/osintbees/1111 OSINT Бджоли ", специализирующийся на деанонимизации российских оккупантов. Интересно, что родился оккупант на территории Украины, где до сих пор проживают его бывшая жена и дети"
Хай "Амнесті" "на гімно сходить", але моя думка така - зібрать все сімейство в Нікополі і повідомить "родітєля" Сімейку перевозить кожен вечір для ночівлі в інше місце - щоб не вирахували "куда не стрелять" І хай татусь зрозуміє на своїй "рідній крові", що означає "живий щит", яким він користується в Енергодарі!
Ось це і є кровна помста.