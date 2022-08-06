РУС
Российская армия обстреляла из "Градов" и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 "прилетов", есть раненые и разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж

После полуночи российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова оказалась беспокойной... После полуночи российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский.

Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали.

В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов Трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе разбиты 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей без света. Работают аварийные бригады.

В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде В Марьянском перебита линия электропередач. Без светла часть села. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах области в эту минуту спокойно.

Читайте: Российская армия обстреляла из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российская армия обстреляла из Градов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 прилетов, есть раненые и разрушения, - Резниченко 01

Российская армия обстреляла из Градов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 прилетов, есть раненые и разрушения, - Резниченко 02

Российская армия обстреляла из Градов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 прилетов, есть раненые и разрушения, - Резниченко 03

Российская армия обстреляла из Градов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 прилетов, есть раненые и разрушения, - Резниченко 04

Российская армия обстреляла из Градов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 прилетов, есть раненые и разрушения, - Резниченко 05

Российская армия обстреляла из Градов и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 прилетов, есть раненые и разрушения, - Резниченко 06

обстрел (29176) ГРАД (286) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4392)
Кого вони там асвабаділі на цей раз?
06.08.2022 08:04 Ответить
"В Украине идентифицировали командира одного из подразделений армии РФ, которое сейчас находится во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Им оказался полковник Клименко Вадим Владимирович.

Об этом пишет Telegram-канал "https://t.me/osintbees/1111 OSINT Бджоли ", специализирующийся на деанонимизации российских оккупантов. Интересно, что родился оккупант на территории Украины, где до сих пор проживают его бывшая жена и дети"

Хай "Амнесті" "на гімно сходить", але моя думка така - зібрать все сімейство в Нікополі і повідомить "родітєля" Сімейку перевозить кожен вечір для ночівлі в інше місце - щоб не вирахували "куда не стрелять" І хай татусь зрозуміє на своїй "рідній крові", що означає "живий щит", яким він користується в Енергодарі!
06.08.2022 08:30 Ответить
100%
06.08.2022 08:40 Ответить
А ти не думав, що той "татусь" срати хотів і на свою екс-дружину і на власних дітей?
06.08.2022 09:11 Ответить
Ну тоді і х#й з ними! Знаходити інших родичів кацапських посипак і підштовхувати під обстрілb і так далі....
Ось це і є кровна помста.
06.08.2022 09:47 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
06.08.2022 10:39 Ответить
А про Харків вже ні гу-гу... А там нічні пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Чугуївському (1) районі області та Слобідському (1) районі міста Харкова. Горів приватний житловий будинок та одноповерхова будівля. Це вже буденна справа. Вже звикаємо й чорствіємо. Як би зостатися людьми...
06.08.2022 11:59 Ответить
Поверніть Геннадія Корбана в Україну ! Начальник штабу оборони Дніпра та Дніпропетровської області Г. КОРБАН повинен керувати силами ТрО знаходячись безпосередньо на місці. а не в онлайн. Поверніть Корбану громадянство України. це несправедливо - БЕЗПІДСТАВНО позбавляти українського патріота громадянства. порушуючи Конституцію Укріїни.
06.08.2022 18:00 Ответить
 
 