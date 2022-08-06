Российская армия обстреляла из "Градов" и ствольной артиллерии Днепропетровщину, в Никополе 20 "прилетов", есть раненые и разрушения, - Резниченко. ФОТОрепортаж

После полуночи российская армия обстреляла Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова оказалась беспокойной... После полуночи российская армия обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский.



Как всегда, ударили по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали.



В Никополе 20 прилетов реактивных снарядов Трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе разбиты 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть. Несколько тысяч людей без света. Работают аварийные бригады.



В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольской громаде В Марьянском перебита линия электропередач. Без светла часть села. Предварительно люди не пострадали", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в других районах области в эту минуту спокойно.

