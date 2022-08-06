В Запорожье вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры, ночью оккупанты обстреляли Степногорск. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреливают областной центр и районы Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью на 6 августа враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Шевченковском районе Запорожья. По предварительной информации, пострадавших нет. Значительные разрушения также не зафиксированы.

Также читайте: Враг обстрелял село в Запорожском районе с РСЗО, - горсовет

Ночью россияне обстреляли промплощадку поселка Степногорск. В результате повреждена электроподстанция. В настоящее время во всех населенных пунктах общины электроснабжение отсутствует.

Вечером 5 августа вражеский обстрел повредил магистраль, транспортирующую водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв.

Также читайте: ВСУ готовятся к активным действиям со стороны россиян на юге, - представитель Сил обороны юга Украины Гуменюк









