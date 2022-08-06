СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области. ФОТОрепортаж
Задержаны вражеские агенты, предоставлявшие врагу информацию о позициях украинских военных и их перемещении.
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, Служба безопасности разоблачила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донетчины.
Известно, что задержанные "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Установлено, что одним из "связных" российских агентов являлся представитель оккупационной администрации РФ. Им оказался "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", который причастен к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.
По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных российскими спецслужбами. Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск.
Полученные данные передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с материалами фото-, видеофиксации. Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в Интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Для разгона деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.
В настоящее время всем задержанным доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ты сам проверял?
Или ты спец по псевдореферендумам?
Тогда проведи референдум в рф - по вопросу - "сколько населения рф хотят доллары сша?"
30 % там за "совок" і пророка єво рф,
30 % - за європейську Україну,
а ще 30 % "болото" - приєднаються до переможця
є куратори , які сидять у ВР нашої країни - ось кого , в першу чергу , сьогодні повинні
саджати наші служби !
які тепер катують і убивають наших людей?
а, СБУ?
хто Наумова і Кулініча призначив? хто призначив Демченка? Тарана?
Але якщо подумати: кого з великих сепарів заарештували чи засудили? Ну, Медведчука. А де всі ці рабиновичі, бойки, шуфричі, мураєві, бондаренки, ім'я їм легіон....
Коротше кажучи, країною управляють зрадники та пуйлівські агенти - тому вже майже півроку знищується Україна.