Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5 447 26

СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области. ФОТОрепортаж

сбу

Задержаны вражеские агенты, предоставлявшие врагу информацию о позициях украинских военных и их перемещении.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Служба безопасности разоблачила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донетчины.

Известно, что задержанные "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что одним из "связных" российских агентов являлся представитель оккупационной администрации РФ. Им оказался "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", который причастен к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных российскими спецслужбами. Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск.

Полученные данные передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с материалами фото-, видеофиксации. Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в Интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Для разгона деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области 01
СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области 02
СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области 03
СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области 04
СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области 05
СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области 06

СБУ (20347) слив информации (65) Донецкая область (10610) государственная измена (1616) Луганская область (6543)
Топ комментарии
+13
І це знову не дєрьмак. Коли ж вони вже почнуть працювати?
06.08.2022 10:36 Ответить
+11
загубили б цю мразоту десь у лісі..
06.08.2022 10:48 Ответить
+9
Згоден з генералом Кривоносом в цьому питанні. Ціх покидьків треба розстрілювати на місті.
06.08.2022 10:47 Ответить
Риба гниє з голови, - голоави ОПрез.
"до складу входили 6 місцевих жителів" ... 😡
Біля стіни,но не фоткати
На фото червоний прапор з серпом і молотом. Напевне, ще десь і портрет куйла є.
Сама в шоцi🤢
працює контрозвідка "в полі".і результативно. А верх паралізований, "авторитет" кротів заважає. Ну яий дрищ з кротоферми буде сам на себе кадайнки пялити.
все до единого выйдут под залог, уже сколько таких случаев было
Даже на подконтрольной территории Донбасса 60-70% населения хотят в "русский мир"
На жаль, так і є
Фейковые цыфры.
Ты сам проверял?
Или ты спец по псевдореферендумам?
Тогда проведи референдум в рф - по вопросу - "сколько населения рф хотят доллары сша?"
не треба згущувати:
30 % там за "совок" і пророка єво рф,
30 % - за європейську Україну,
а ще 30 % "болото" - приєднаються до переможця
Це зрадники і нелюди , які за гроші продають свою краіну , але ж у них
є куратори , які сидять у ВР нашої країни - ось кого , в першу чергу , сьогодні повинні
саджати наші служби !
В ОПі зЕзилента.
Военное время,допросили с пристрастием и в расход, такие продажные существа не изменятся.
Молоді ще, і баба
Офіс преЗедента потрусіть та верховну раду.
так а хто злив операцію з вагнерівцями?
які тепер катують і убивають наших людей?
а, СБУ?
хто Наумова і Кулініча призначив? хто призначив Демченка? Тарана?
Друзі, там в СБУ є сторінка на фб, пішли туди, натовчем їх.
Агентура *****! Домогосподарку ватну зловили. Агентура сидить в ОП придурки
Молодці, що зловили.
Але якщо подумати: кого з великих сепарів заарештували чи засудили? Ну, Медведчука. А де всі ці рабиновичі, бойки, шуфричі, мураєві, бондаренки, ім'я їм легіон....
Коротше кажучи, країною управляють зрадники та пуйлівські агенти - тому вже майже півроку знищується Україна.
Рабиновіч сидить в Ізраілі і повертатися не збирається в Украіну , а все тому , що його ніхто із наших спецслужб не чіпає 😠
в канаву іх....
Так а навіщо ПІдозра? Військовий час .А потім адвокат,судові засдання.А чому у військовий час не змінено законодавство для зрадників і чиновників зрадників . Як ви ,як МИ хочемо перемогти ? Вища міра покарання !
