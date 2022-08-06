СБУ разоблачила российскую агентурную сеть, информировавшую врага о дислокации ВСУ в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Задержаны вражеские агенты, предоставлявшие врагу информацию о позициях украинских военных и их перемещении.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, Служба безопасности разоблачила деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донетчины.

Известно, что задержанные "докладывали" агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что одним из "связных" российских агентов являлся представитель оккупационной администрации РФ. Им оказался "чиновник" так называемого "верховного суда ДНР", который причастен к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных российскими спецслужбами. Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск.

Полученные данные передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с материалами фото-, видеофиксации. Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в Интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Для разгона деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.











