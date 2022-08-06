РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 017 3

Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА. ФОТОрепортаж

Этой ночью россияне вели интенсивные обстрелы на Донецком направлении и нанесли удары по городам в относительном тылу.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после полуночи россияне дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в одной из многоэтажек города. Спасателям удалось извлечь из-под завалов и заблокированных квартир 7 человек. Один человек был ранен, но, по предварительной информации, обошлось без погибших. Еще одним обстрелом россияне повредили одну из школ города – без пострадавших.

Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА 01
Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА 02
Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА 03
Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА 04
Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА 05
Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА 06

Читайте также: За прошедшие сутки задокументировано 15 фактов разрушений жилья и других объектов из-за вражеских обстрелов в Харьковской области, - полиция

"Ночь прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской громадах. В Красногоровке повреждено 5 частных домов, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином - здесь россияне применили кассетные боеприпасы. Информация о пострадавших в этих трех громадах пока не поступала", – отмечает Кириленко.

Ракетный удар россияне нанесли по Кураховому - попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка. Информация о пострадавших не поступала.

"Под российские обстрелы попала Дружковка. В результате удара повреждены 5 жилых домов, но без погибших и раненых. Россияне продолжают бить по гражданским и уничтожать социальную инфраструктуру. Оставаться в области опасно! Еще раз призываю всех выехать в более безопасные регионы Украины. Это - ответственно!" – резюмирует Кириленко.

Автор: 

армия РФ (20392) обстрел (29176) Донецкая область (10610) Кириленко Павел (646) Константиновка (1903)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У кремлівського шизофреніка агонія і психічне загострення від того , що його плани по захопленню всієі Украіни , в трьохденний строк , не
здійснилися і ніколи не здійсняться ,
тому пітерському люмпену і окурку, краще застрелитися і перестати вбивати і кошмарити украінців , та весь цивілізований світ 😠
показать весь комментарий
06.08.2022 10:48 Ответить
Війна РФ з будівлями, з військами - на другому плані.
Прошу це перевірити у всіх війнах в яких брала участь Московія в Евразії.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:07 Ответить
 
 