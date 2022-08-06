Оккупанты дважды обстреляли Константиновку на Донетчине. Уничтожен подъезд в многоэтажке, - ОВА. ФОТОрепортаж
Этой ночью россияне вели интенсивные обстрелы на Донецком направлении и нанесли удары по городам в относительном тылу.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после полуночи россияне дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в одной из многоэтажек города. Спасателям удалось извлечь из-под завалов и заблокированных квартир 7 человек. Один человек был ранен, но, по предварительной информации, обошлось без погибших. Еще одним обстрелом россияне повредили одну из школ города – без пострадавших.
"Ночь прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской громадах. В Красногоровке повреждено 5 частных домов, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином - здесь россияне применили кассетные боеприпасы. Информация о пострадавших в этих трех громадах пока не поступала", – отмечает Кириленко.
Ракетный удар россияне нанесли по Кураховому - попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка. Информация о пострадавших не поступала.
"Под российские обстрелы попала Дружковка. В результате удара повреждены 5 жилых домов, но без погибших и раненых. Россияне продолжают бить по гражданским и уничтожать социальную инфраструктуру. Оставаться в области опасно! Еще раз призываю всех выехать в более безопасные регионы Украины. Это - ответственно!" – резюмирует Кириленко.
здійснилися і ніколи не здійсняться ,
тому пітерському люмпену і окурку, краще застрелитися і перестати вбивати і кошмарити украінців , та весь цивілізований світ 😠
Прошу це перевірити у всіх війнах в яких брала участь Московія в Евразії.