Полиция фиксирует последствия обстрелов войсками РФ Никополя, уже поступило 48 сообщений о разрушении. ФОТО

В результате обстрела Никополя повреждения получили многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, возникли два пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные национальной полиции Украины в телеграм-канале.

"По состоянию на 9 часов утра в полицию поступило 48 сообщений о разрушениях от жителей города.

Сегодня ночью, 6 августа, враг обстрелял Никополь, в очередной раз накрыв огнем из РСЗО спальный район города. Повреждения получили многоэтажки и частные дома горожан, хозяйственные постройки и автомобили.



В результате обстрела произошли пожары в двух частных домах, повреждены линии электропередач, газопровод. Окончательная информация уточняется", – говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время на местах происшествия работают следователи и взрывотехники. Полицейские фиксируют все военные преступления в РФ, документируют каждый факт российской агрессии.

