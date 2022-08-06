Полиция фиксирует последствия обстрелов войсками РФ Никополя, уже поступило 48 сообщений о разрушении. ФОТО
В результате обстрела Никополя повреждения получили многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, возникли два пожара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные национальной полиции Украины в телеграм-канале.
"По состоянию на 9 часов утра в полицию поступило 48 сообщений о разрушениях от жителей города.
Сегодня ночью, 6 августа, враг обстрелял Никополь, в очередной раз накрыв огнем из РСЗО спальный район города. Повреждения получили многоэтажки и частные дома горожан, хозяйственные постройки и автомобили.
В результате обстрела произошли пожары в двух частных домах, повреждены линии электропередач, газопровод. Окончательная информация уточняется", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на местах происшествия работают следователи и взрывотехники. Полицейские фиксируют все военные преступления в РФ, документируют каждый факт российской агрессии.
безнаказанная русня-рашисты сами не остановятся...