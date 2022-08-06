РУС
Полиция фиксирует последствия обстрелов войсками РФ Никополя, уже поступило 48 сообщений о разрушении. ФОТО

В результате обстрела Никополя повреждения получили многоэтажки и частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, возникли два пожара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные национальной полиции Украины в телеграм-канале.

"По состоянию на 9 часов утра в полицию поступило 48 сообщений о разрушениях от жителей города.

Сегодня ночью, 6 августа, враг обстрелял Никополь, в очередной раз накрыв огнем из РСЗО спальный район города. Повреждения получили многоэтажки и частные дома горожан, хозяйственные постройки и автомобили.

В результате обстрела произошли пожары в двух частных домах, повреждены линии электропередач, газопровод. Окончательная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на местах происшествия работают следователи и взрывотехники. Полицейские фиксируют все военные преступления в РФ, документируют каждый факт российской агрессии.

Читайте: Ночью россияне обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко

Полиция фиксирует последствия обстрелов войсками РФ Никополя, уже поступило 48 сообщений о разрушении 01

Полиция фиксирует последствия обстрелов войсками РФ Никополя, уже поступило 48 сообщений о разрушении 02

Полиция фиксирует последствия обстрелов войсками РФ Никополя, уже поступило 48 сообщений о разрушении 03

обстрел (29176) Нацполиция (16719) Никополь (1165) разрушение (172)
не наказанное зло - борзеет !
безнаказанная русня-рашисты сами не остановятся...
