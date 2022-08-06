Из-за вражеских обстрелов уничтожено 70 га пшеницы в Степногорске Запорожской области. ФОТОрепортаж

Вследствие вооруженной атаки на Запорожье правоохранители задокументировали повреждение инфраструктуры одного из местных акционерных обществ. В Васильевском районе вражеским огнем уничтожены 70 гектаров урожая с пшеницей.

Пострадавшие не зафиксированы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Как отмечается, вчера в органы полиции поступило три сообщения о разрушении объектов инфраструктуры в городе и области вследствие обстрелов военными российской армии.

"Вторые сутки подряд преступники атакуют запорожский областной центр. Вчера ночью оккупанты выпустили по городу несколько ракет, попавших в один из объектов инфраструктуры. Вследствие взрыва повреждена территория частного акционерного общества по техподдержке горнодобывающей промышленности и подземной разработки. Ракеты попали в цеха и систему трубопровода", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в полицию поступило сообщение о том, что российские преступники продолжают наносить значительный материальный ущерб украинскому урожаю в Васильевском районе. Полицейские задокументировали несколько фактов обстрелянных полей на территории Степногорской ОТГ. В результате ликвидации последствий пожара специалисты зафиксировали более 70 гектаров выгоревшего посева озимой пшеницы.

"Также работники полиции зафиксировали несколько фактов обстрелянных домов и прилегающей территории в населенных пунктах Пологовского района. Ракеты попали в земельные участки вблизи жилых помещений. Как следствие, в почве образовались объемные воронки", - отмечают в местной полиции.

По фактам вооруженных преступлений сотрудники полиции передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".