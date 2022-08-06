РУС
Разоблачены агенты ФСБ, которые помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли двух вражеских агентов, причастных к деятельности агентурной сети врага в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники ВСУ.

"Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников. В результате действий этой сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения по объектам социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Злоумышленники, по данным следствия, попали в поле зрения российских спецслужб благодаря нескрываемым пророссийским взглядам.

Читайте: Экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности

С началом широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый "ответственный за сбор развединформации" на территории Николаевского региона. В дальнейшем он был посредником между сотрудниками ФСБ, координировавшими его действия, и корректировщиками.

Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

"К выполнению некоторых задач привлекали своих знакомых. В ходе обысков, проведенных по местам жительства агентов, обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных", - добавляют в СБУ.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Оккупанты задержали заместителя гауляйтера Новой Каховки, его обвиняют в разбое, - Хлань

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности агентурной сети.

+12
Я розумію, що сьогодні серед цих агентів не буде Zе і д'єрмака (а також бенедіктової з бакановим і *********; як виконавців); але згодом мають появитися. І одним із звинувачень має бути ліквідація ними військового суднобудівництва на заводі "Кузня на Рибальському" та безпідставне утримання під вартою директора заводу Шандри і зам.міністра МО генерала Павловського.
06.08.2022 13:11
+12
06.08.2022 13:16
+11
Судячи з переписки в мобільнику на їх совісті багато загиблих цих падлюк треба розстрілювати на місці някого суда за сопротівленія чи за попитку к бігству люба причина для вбивства предателя буде доброй
06.08.2022 13:12
Серед затриманих агентів був О. Хардін
06.08.2022 13:03
Не показали морди і не назвали прізвища. На **я така новина.
06.08.2022 13:20
срок от 8 до 12 лет ? вы что **-сь ? ИДЕТ ВОЙНА,неужели нельзя пересмотреть статьи Закона и впаять пожизненное с отработкой на добыче урановой руды ! штаны протирают в Раде и яйца чешут !
06.08.2022 14:43
Наши "честнейшие" судьи их отпустят под залог, как и отпускали других предателей, и они могут и дальше работать на врага.
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования. Она уже на свободе, судья выпустил под залог 500.000 гривень.
06.08.2022 16:33
А показово стратити?
06.08.2022 13:08
Матері їх ковінька! Там більш тяжкі статті - шпигунство та державна зрада, а їм інкримінують, начебто, вони несвідомопоширювали інформацію у соцмережах.
06.08.2022 13:09
Выселить из квартир всех их родственников, полностью, 100% национализировать их имущество и передать его тем кто его лишился, а их самих - на работы в катакомбы на 20 лет, или на разминирование полей..
06.08.2022 14:02
Я розумію, що сьогодні серед цих агентів не буде Zе і д'єрмака (а також бенедіктової з бакановим і *********; як виконавців); але згодом мають появитися. І одним із звинувачень має бути ліквідація ними військового суднобудівництва на заводі "Кузня на Рибальському" та безпідставне утримання під вартою директора заводу Шандри і зам.міністра МО генерала Павловського.
06.08.2022 13:11
Починати треба було з них. На детектор і про міни під Маріуполем і вайни нє будєт і на гілляку як румуни зробили. Румунію відразу взяли ЄС. Дорога в ЄС йде через таку процедуру.
06.08.2022 13:58
ссссуки ...............
06.08.2022 13:12
...православные
06.08.2022 13:17
Судячи з переписки в мобільнику на їх совісті багато загиблих цих падлюк треба розстрілювати на місці някого суда за сопротівленія чи за попитку к бігству люба причина для вбивства предателя буде доброй
06.08.2022 13:12
только ликвидация, если нет, то всплывет в другом месте, это зараза которую можно убрать только хирургическим методом.
06.08.2022 13:14
06.08.2022 13:16
Думал, форумчане про суку православную не вспомнят. Ошибся, рад. Эта тварь принесла Украине не меньше вреда, чем те гады, которых поймали.
06.08.2022 14:51
Та хіба тільки він, а його проросійські колеги-однодумці нестор шуфрич і макс бужанський досі у Раді.
06.08.2022 15:32
Николаевский завод "Океан" довел до ручки русский агент Новинский. Он же, - крипто-армянин Малхасян, он же, - "**** православная".
06.08.2022 23:10
ОПЗЖ та особисто Новинський.
06.08.2022 13:16
справжні навчені агенти ніколи б таке палево на кишені б не тримали
якась дрібна мерзота місцевого розливу
06.08.2022 13:18
А вони не справжні навчені агенти, а прихильники руцкава міра, що потрапили в поле зору ФСБ. В статті так і написано. Цю втрату ФСБ поповнить новими прихильниками. Яких не бракує через те, що впійманих не розстрілюють на місці. Деякі наші "державні" чинники так і не перейшли на режим війни.
06.08.2022 13:27
а я що сказав?
06.08.2022 13:30
Та тільки за ці дописи в соц мережі стріляти треба. І більше ніяких доказів не потрібно.
Проста наша влада імпотентна, ніяк не може прийняти відповідні закони щодо знищення фізичного зрадників(страти), особливо під час війни, Верховна рада "муму жує" а не стоїть на захисті України
06.08.2022 13:20
Однозначно ликвидировать,но сначала кастрировать паскуд,вирус предательства нужно уничтожать!
06.08.2022 13:23
Розкрита кротівня в СБУ -А ДЕ ЗАРАЗ БАКАНОВ? РАДНИК У БУДАНОВА? Разом з Гогалішвіллі?
06.08.2022 13:33
а шо там в топах?
усе свои?
06.08.2022 13:38
Місцеві Слуги Народу, або "поросль" ОПЗЖ,- в них, навіть офіси один на всіх, так і називається-ОП...
06.08.2022 13:45
Якщо агенти фсб викриті, чому вони досі в найвищому керівництві держави?
06.08.2022 13:46
В КРЕМАТОРИЙ ************ НЕМЕДЛЯ.......................................................СБУ РЕСПЕКТ!
06.08.2022 13:46
А де Новінський і Зеленський?
06.08.2022 14:00
Не там і не тих впіймали
06.08.2022 15:22
Морди закрили бо відпустять під заставу. Нажаль.
06.08.2022 15:52
 
 