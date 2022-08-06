Разоблачены агенты ФСБ, которые помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины нашли двух вражеских агентов, причастных к деятельности агентурной сети врага в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, по заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники ВСУ.
"Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников. В результате действий этой сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения по объектам социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Злоумышленники, по данным следствия, попали в поле зрения российских спецслужб благодаря нескрываемым пророссийским взглядам.
С началом широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый "ответственный за сбор развединформации" на территории Николаевского региона. В дальнейшем он был посредником между сотрудниками ФСБ, координировавшими его действия, и корректировщиками.
Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.
"К выполнению некоторых задач привлекали своих знакомых. В ходе обысков, проведенных по местам жительства агентов, обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных", - добавляют в СБУ.
В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности агентурной сети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это - директор частного детского сада в Ирпене, она сдавала оккупантам позиции ВСУ за будущую должность министра образования. Она уже на свободе, судья выпустил под залог 500.000 гривень.
якась дрібна мерзота місцевого розливу
Проста наша влада імпотентна, ніяк не може прийняти відповідні закони щодо знищення фізичного зрадників(страти), особливо під час війни, Верховна рада "муму жує" а не стоїть на захисті України
усе свои?