Разоблачены агенты ФСБ, которые помогали врагу уничтожать судостроительную инфраструктуру на юге, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли двух вражеских агентов, причастных к деятельности агентурной сети врага в Николаевской области.

Как отмечается, по заданию российской спецслужбы злоумышленники осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники ВСУ.

"Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов, в том числе по позициям украинских защитников. В результате действий этой сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения по объектам социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Злоумышленники, по данным следствия, попали в поле зрения российских спецслужб благодаря нескрываемым пророссийским взглядам.

С началом широкомасштабного вторжения на них вышел так называемый "ответственный за сбор развединформации" на территории Николаевского региона. В дальнейшем он был посредником между сотрудниками ФСБ, координировавшими его действия, и корректировщиками.

Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и посылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

"К выполнению некоторых задач привлекали своих знакомых. В ходе обысков, проведенных по местам жительства агентов, обнаружено и изъято оборудование для передачи разведданных", - добавляют в СБУ.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других лиц, причастных к деятельности агентурной сети.