Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки. ФОТО

В помещении филармонии захватчики собирают тюремные клетки для предстоящего "суда" над защитниками Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", - говорится в сообщении.

Мэр города Вадим Бойченко просит мировое сообщество, ООН и Красный Крест вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения правил обращения с военнопленными.

"Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Оленовки", - сказал он.



