Оккупанты планируют в Мариуполе самосуд над защитниками Украины: монтируют клетки. ФОТО
В помещении филармонии захватчики собирают тюремные клетки для предстоящего "суда" над защитниками Мариуполя.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры - 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины", - говорится в сообщении.
Мэр города Вадим Бойченко просит мировое сообщество, ООН и Красный Крест вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения правил обращения с военнопленными.
"Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Оленовки", - сказал он.
Garry Grant
06.08.2022 14:35
18c49ed2
06.08.2022 14:21
SabakaBarabaka Yo #524041
06.08.2022 14:19
В тому що самі українці не хотіли йти до цивілізації, вибираючи якихось *********, які ближче до Росії.
Тепер питання, хто такий Єрмак?
_____________________________________
ООН та Червоний Хрест не варто й просити, їм начхати!
Совкодроч, не лякай тим, чого сам боїшся.
Они сдались, только потому, что некий клоун им откровенно соврал, сказав что ООН и красный крест дали гарантию. Теперь он устраивает очередной спектакль обвиняя в их в нарушении гарантий... Эти организации ещё те суки, но гарантий они таки не давали, они просто пообещали, что помогут с обменом
а не до влади?
Може вже дійсно перестають довіряти ОПІ?
"на часі" ты будеш сидеть точно в такой же !!!!
объясните там Найвэлычнившивому, что он таки-да - попал..
суровые чтения подсунутых, чужих, текстов для вечерних видосиков - так себе, как смягчающие обстоятельства
Зелене ..., Дерьмак, чи істота з обличчям мавпочки?
Гешефтмахерам, звичайно, байдуже за Українсбких Патріотів. А нам?
Дивіться Швеця - він чудово розкрив схему: https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
так воно 70 років і було
ссср тримався тільки на 73% тих яким #какаяразніца
коротко переказую сюжет, хто забув
Порошенко назначив якогось чиновника керувати ОборонПромом, ніякого крімінала в цьому немає, то обов'язок Порошенко - укази з кадрових питань
тот чиновник заоохотив свого сина для стремного бізнесу - воровати з Росії запчастини для нашою совкової техніки, танков та БМП
бізнес налагодили, та відремонтували ТИСЯЧІ танків та БМП, не сотні, а ТИСЯЧІ, що й було показано у рослідуванні СХЕМ
Але, хлопці що налагодили цей бізнес, тобто вивозили крадені з заводов запчастини та ризикували - працювали не безкоштовно, а за поставку запчастин з росії на мільярд гривень - вони заробили собі на 2 (два) BMW
з цього СХЕМИ зробили вивод - що не треба Порошенко, того чиновника та його сина НАГОРОДИТИ орденами Герой України за цю схему, а ... упс... от так поворот ... Порошенко, той чиновник, та його син НАЖИВАЮТЬСЯ на війні !!!! Цікаво як? Один БМВ віддали Порошенко мабуть? Про це у схемах нічого, як до цього бізнесу пов'язаний Порошенко.
Але мільоні, українців прокинулися вранці обурені на Порошенко, того чиновника, його сина, та ті два БМВ - й пішли проголосували за ЗЕленського, якій відразу же наказав конфіскувати крадені з Росії клістрони та завести кримінальну справу за кражу їх з Росії
але бог не фраєр, не тимошка, бачить немножка - і за скоене мільонам довбойобів довелося відповідати кров'ю, нажаль не власною, бо ватні курви відсиджуються по подвалах, а гинуть інші люди
"а ти 73 проц. проливають свою кров так само як ти хто був проти зельця"
Не треба видавати бажане за дійсне, тих 73% і на фронті і счеред волонтерів і половини не набереться.
Доречі, мову підучи, помилок стільки, що навіть на двієчника середніх класів не тягнеш,
що дуже схоже на дописи самого звичайного тупого троля.
Ошибочное суждение... А вот и нухуху не спишется на Путина... Ибо каждое преступление русских в Украине все транслируется в ЗАПАДНЫХ СМИ....Каждое злодеяние детально публикуется в 3-4 газетных статьях и по телеку 24Х7 в Европе и Мире... Димонизация русских продвигается полным ходом!!!
Воистину при Петре, русским открылось окно в Европу, при Путине - заколотилось... И это не МЭМ.
***** просто гений обсира !
Буданов своим восхождением обязан удачной женитьбе. Дело в том, что супруга главы ГУР давно дружит с Марией Левченко, персональным секретарем и помощницей Зеленского. Избрание Зеленского президентом Украины привело Левченко в кабинет президента на Банковой, а ее мужа Александра Гогилашвили в зам. министра внутренних дел Авакова. Не забыли и о друзьях семьи. Буданов быстро оказался в ГУР, а когда случился "вагнергейт" и против Офиса президента взбунтовался глава ГУР Бурба, заменили его именно Будановым.
Доверие Буданов оправдал сполна, именно его подчиненные организовали похищение в Молдавии скандально-известного судьи Чауса. Не покачнул позиции Буданова и журналистский скандал, когда выяснилось что Левченко, Гогилашвили и Буданов с супругой проживают в одном доме, арендованном у Вячеслава Стрелковского, личности с многими тайнами.
Российское вторжение позиции Буданова укрепило еще больше. Дело в том, что подразделения ССО и спецназ ГУР были ударной силой обороны Киева. Именно они выполняли наиболее опасные операции и продолжают выполнять их сейчас. Позиции Буданова взлетели до небес. Формально, обеспечивая работу генштаба и МО, по факту ГУР стал обслуживать исключительно Офис президента.
Назначение Буданова главой комитета по вопросам разведки при президенте (взамен одиозного Руслана Демченко) поставило Буданова практически вровень с руководством генштаба. Мы писали уже, в последнее время военные серьезно набрали вес в окружении Зеленского, однако если генералы Залужный и Шаптала держатся "в рамочках", то Буданов взлетел практически вертикально вверх...
И тут - Еленовка.
Сдача в плен защитников "Азовстали" для Офиса Зеленского стала политической ловушкой и ударом по рейтингу. Тезис "героев отдали на растерзание Москве" убивает позиции власти на корню.
Единственным выходом из ситуации был бы максимально скорый обмен пленных. И Зеленский не раз заявлял, что обмен пытаются провести, а занимается организацией обмена... ГУР. Т е, Буданов. Уже после этого в Офисе президента к Буданову возникло много вопросов. Когда же открылось, что Красный крест не давал никаких гарантий...
В том, что защитникам "Азовстали" приказали сдаться в плен под гарантии Красного креста были уверенны в генштабе, в СБУ и в офисе омбудсмена. Очевидно, кто-то их всех ввел в заблуждение. Кто? Догадайтесь.
Думаем понятно почему заявление Красного креста Буданову сильно испортило настроение. Красный крест свое заявление сделал после признания Россией подразделения "Азов" террористической организацией, после чего обменять его бойцов стало вообще невозможно. А тут еще и Красному кресту неймется.
тож питання не тільки його долі і кар'єри, питання долі і кар'єри всього оп разом з п!
Вон оно как!
там такии фамилии как Абрамович и Арахамия и связи, которые ведут выше...
Нарешті твереза думка.
Стає очевидним, що Буданова готують у козли відпущення по цьому черговому про$бу.
Вибір очевидний: не член "сім'ї" і не має захисту олігархів.
Натомість справжні винуватці залишаються за кадром. Наприклад, хто "крикнул громко из ветвей" про ЕКСТРАКЦІЮ? Well, я не злопам'ятний, але маюдобру пам'ять; це був АРАХАМІЯ.
Далі цю ідею підхопила ціла ОПа і почала тиражувати у СМІ.
Настільки інтенсивно, що частина захисників Маріуполя щиро повірила, що це реально і що влада саме це готує для них.
На УП була стаття одного з виживших вояків, морпіха з 36 бригади.
Він з частиною вояків НЕ ПОВІРИЛИ у запевнення ОПи і не пішли на прорив на з'єдання з азовцями на Азовсталі. Вони розділилися на маленькі групки і через позиції ворога вибралися з оточення і багато днів пішки діставалися до своїх. Не усі дійшли, але все ж біля 50+ героїв не попали і не були знищені у полоні.
Думається, якби арахамівська, нічим реальним не підкріплена фантазія не опанувала мізки решти морпіхів, спасенних було би набагато більше. Що стосується азовців, на Азовсталі в них такої можливості вже не було. Але, думаю, вони тепер теж пожалкували, що не обрали смерть у бою, повіривши брехні членограїв з ОПи.
Зараз ми можемо лише молитися за їхні душі. Але та гадюка в ОПі мусить бути покарана. Суворо і вже.
Трагедія азовців в тому, що навіть захищати Азовсталь до кінця і померти в бою у них можливсті не було, на відміну від захисників ДАПу, коли їх підло підірвали рашисти, заклавши фугаси під час евакуації тіл своїх.
І справа навіть не у браку *********** і продовольтва, а у позиції значної частини їз побратимів з інших підрозділів і загонів, які вже не мали сил захищати свої позиції.
Всі варіанти часткової здачі в полон з евакуацією цивільних з Азовсталі командування пітьми відкинуло одразу, не припиняючи обстріли і бомбардування Азовсталі.
Тому команда Генштабу ЗСУ про здачу в полон не могла бути проігнорована азовцями, бо це призвело б до справжнього хаосу в лавах захисників Азовсталі, що могло призвести не тільки до воєнної, а до моральної поразки наших воїнів у їх у битві за Маріуполь.
сподіваюсь, народ цього ніколи не забуде і ніколи не пробачить, незалежно від того, як закінчиться (і чи закінчиться?) війна. бо якщо у зе є ще хоть краплина мозку, він має розуміти це, і тоді не в його інтересах закінчувати війну. і це найбільш печально
У них все чудово, війна все спише, а хто огризається, того прикриють, закриють, не пустять просто в Україну, а хто сам звернеться з привабливими пропозиціями, тому знімуть санкції, подарують паспорт і навіть лист в англійський суд нашкрябають за зовсім "не дорого". Хто ризикне ввімкнути бенямарафон, то потрапляє в інший світ, перемоги, регіт, висміювання опонентів, маячня Арестовича, буденно-вульгарні виступи шапіто-95., бо для наріду ніц не жаль бюджетних грошей., головне дивіться постійно і нікого більше не слухайте.
Тому проблему азовців він вже "переріс", бо їх відразу списали, а наївні громадяни щось собі напридумують. Вони для влади інформаційно мертві, рашисти просто зроблять брудну роботу. а Зеля їх в якомусь відосику оголосить героями і зітхне з полегшенням промовляючи "фу, пронесло".
Судячи з того що вона не знає цін на продукти - продукти їм купує прислуга....Багато дальше можна продовжувати.........Це при тому що більшість пенсіонерів получає пенсію 2.000 гривень.
З цих 2.000 гривень потрібно було заплатити 3.000 гривень за опалення і інші ком.послуги. Це до війни....Зараз же взагалі повний піпєц буде.
Вони вшановують ГОЛОДОМОР, який були влаштували українцям кацапи в 30-х роках.
І при цьому самі влаштували голодомор в теперішній час, ще до війни.....
https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g
Посмотрите, не поленитесь.
Может у вас, наконец, наступит просветление в уму
Віддавав азовців не "світ" у першу чергу, а наше керівництво
Світ був десь далі, а ці беспосередньо керували.
Гріх казати, але краще б хлопці загинули на Азовсталі, не приниженими і не знаючи, що їх здали і зрадили "свої"....
Хто тобі дав право розпоряджатися їхніми життями ?? Це був вибір хлопців і не твоє діло цей вибір обговорювати, цинічно розповідаючи що було б краще.
Ибо ВСУ потеряет доверие к верхушке власти!
Кого-то из них могут также сдать
Власть должна объясниться. Не в видосиках, а перед всей Украиной.
Только они знают, что они натворили
Почему молчат???!
Пойміть нарешті що ви імбецили і не діючи симетрично ви програєте.
Украине не нужно самой становится монстром борясь с монстрами. Украина должна придерживаться правилам морали! А ответ должен быть правильный - это нужно добиться признания России страной террористом! Тогда РФ получит такие санкции, которые ослабят монстра и правила не будут нарушены.
Як що його поведуть розтрілювати, я нічого проти не скажу.
https://tsn.ua/ato/evakuaciya-z-azovstali-zelenskiy-zayaviv-scho-misiya-trivaye-2064607.html
Зє-пізденту НЕМАЄ віри після загибелі сержанта Журавля (Яріка).
Всё повторяется точь-в-точь, как в романе-антиутопии "1984".
Людей, убитых кремлевской (совковой) пропагандой, вводят в экстаз ненависти и превращают в зомби.