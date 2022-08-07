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Установлена личность шпиона из руководящего состава Госкосмоса, который передавал РФ секретную информацию. ФОТО

Онисько в 2019 году начал работу в структуре Государственного космического агентства.

Установлена личность шпиона из руководящего состава ГКАУ, который сливал секретные данные РФ, пишет Главком, передает Цензор.НЕТ.

Вероятно, речь идет о Вячеславе Васильевиче Онисько. Согласно информации СБУ, он был заместителем председателя ГУР МОУ, а затем работал на разных должностях этого ведомства. Ранее о задержании экс-замглавы ГУР и одного из руководителей Государственного космического агентства, сообщило издание Украинская Правда.

 "Главком" первым из СМИ сообщил, что Онисько и является вероятным шпионом, задержанным украинскими силовиками.

Установлена личность шпиона из руководящего состава Госкосмоса, который передавал РФ секретную информацию 01
Установлена личность шпиона из руководящего состава Госкосмоса, который передавал РФ секретную информацию 02

В 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) в должности заместителя Начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУВКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУВКС.

"Он (Онисько) занимал кабинет на 8 этаже помещения ГКАУ (ул. Московская 8 в Киеве), а Владимир Тафтай, руководитель агентства - на 6-м. Пересекались на совещаниях по разным вопросам" - подтвердил один из работников ГКАУ, который по понятным причинам попросил не называть его имя.

По информации СБУ, обнародованной Украинской Правдой, "подозреваемый передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине" (источник – УП). Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, обеспечивающим реализацию государственной политики в области космической деятельности. В частности, ответственен за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения РФ в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компании SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Січ-2-30.

Спутник разрабатывался в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ. Согласно расследованию издания Заборона, Спутник Січ-2-30 "потерялся" в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка. Но на этапе поиска партнера для запуска спутника украинские чиновники проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако ее руководящий состав переполнен российскими фамилиями, как, например, Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая до Exolaunch работала на Роскосмосе.

Переговоры о полете при участии посредника Exolaunch осуществлялись уже тогда, когда Онисько уже работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посте от 7 апреля 2021 года.

Установлена личность шпиона из руководящего состава Госкосмоса, который передавал РФ секретную информацию 03

Таким образом, есть все основания полагать, что подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором в течение очень длительного времени имел доступ к стратегической информации, мог быть участником важных для государства переговоров, а также имел возможность лоббировать интересы российской стороны. Следовательно, открытым остается вопрос об ответственности руководства Государственного космического агентства за кадровую политику в стратегически важном секторе для экономики и безопасности Украины.

Автор: 

Минобороны (9404) разведка (4191) шпионаж (1406) государственная измена (1566) Госкосмос (66) Онисько Вячеслав (1)


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Топ комментарии
+63
І цей теж виліз у 2019-му
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07.08.2022 09:35
+59
Встановіть ще татарова, єрмака, арахамію і зеленського.
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07.08.2022 09:36
+56
Як 73% ідіотів посадовили на табуретку Зебєню, так все і почалось.
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07.08.2022 09:38
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На палю!
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07.08.2022 09:32 Ответить
І цей теж виліз у 2019-му
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07.08.2022 09:35 Ответить
Чому Зеленський не в1дпов1дае за кадрову пол1тику? За сво1 призначення шпигун1в 1 дилетант1в, як1 наробили ст1льки горя кра1н1 1 народу?
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07.08.2022 09:44 Ответить
Ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав.
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07.08.2022 09:56 Ответить
😢але ж саме мавпа-ZEбіл брехав 13-ти мільйонам українців(73%) хворим на відсутність мозку. Тобто, воно навмисно збрехало перед виборами з метою захопити владу і використовувати її за своїми забаганками. Це - повино кваліфікуватися, як злочин. На Борю навіть в суд подавали за брехню держ.посадовця, коли він Брексіт за раzzістське бабло рекламував, але суд не прийняв позов, бо британський клоуняра вже офіційно не обіймав ніякої посади.
Треба відрізняти зебілів-клоуняр і держ.політику, яку Велика Британія і USA проводили, незважаючи на Борю і Трампа, яких використовавало х@йло. Боря роздавав звання Лордів раzzистським спонсорам Консервативної партії (тільки один з багатьох прикладів). Але коли зрадники контролюють ZЕбіла - вони контролюють і держ.політику.
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07.08.2022 17:03 Ответить
Тому, що виборці дали йому повний карт бланш на цей цирк…
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07.08.2022 10:01 Ответить
Ага, з Петею він щасливо пропрацював всі 5 років, а с Зеленським спалився через 3. Звісно, Зеленський - дилетант.
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07.08.2022 12:19 Ответить


Для особливо тупих істот зебільних-лизоблюдів з кликухою замість ім'я - перед тим, як писати бажано вивчи тему, почитати, вивчити "діяльність" Ониська.
До 2019 (при Порошенко) це лайно сидідло тихенько і не вилазило, як і Бєня та багато іншого лайна.
Чи черговий трольок від жОПи вспливло?

Дуй, недолуге, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
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07.08.2022 12:28 Ответить
"сиділо тихенько і не вилазило" - це ти називаєш спокійну шпигунську діяльність?

https://glavcom.ua/country/society/vstanovleno-osobu-shpihuna-z-kerivnoho-skladu-dkau-jakij-zlivav-sekretni-dani-rf-866107.html?fbclid=IwAR1TflVNg1DNGX1HEwFAqBbIrP1VxNTlR1RljtZOeFRZTgnKni3gpd_cetE "Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."
Які ж ви з виду розумні, поки не натикаєш...
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07.08.2022 12:45 Ответить
@Так ти самий і підтвердив, що при ZEбілі всі раzzістські консерви вскрились, як і сам клоуняра, який паплюжив Україну на міжнародному рівні, ще до виборів, коли його "перша *****" здавала пересування ЗСУ в 2014-му.
Це за твоєю логікою Онисько став шпигуном до 2019, а потім його на іншу посаду призначили, щоб він перестав шпигувати.... Риторичне запитання.
Ти б ще в@срав, що )|(ОПу клоуняри перемейнували в офіс, бо до 2019 в адміністрації президента сиділа раzzистська агентура....
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07.08.2022 17:24 Ответить
В тебе з логікою зовсім туго. Консерви вскрились - це гарна новина. Хоча Онисько - це діючий шпигун. Працювати він почав з 2014 року. І... дивись моє перше повідомлення.
П,С. Нагадав у першому абзаці про найкращі фантазії п-ботів. Якщо ти в них досі віриш, то тебе вже ніщо не врятує.
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07.08.2022 23:11 Ответить
А в тебе взагалі логіка відсутня, як і мозок. ЗЕбіл ж, що с дурника возьмеш.
Скинув лінк на Главком, а мій лінк на Главком проігнорував і іншій виклав, де як ів мому гвориться про 2008-2010 роки.
Не знаю, чого мене щось мало спасати і відчого.... Хіба що від клоуняри і його ЗЕбілів, як ти.
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08.08.2022 21:52 Ответить
заступником Голови ГУР МОУ він був з 2008 по 2010. Кому потрібен шпигун, який не має доступу до держ.таємниць? Питання, чому в 2019 його перевели в ДКА? Може тому, що в ГУР і без нього було кому розміновувати виходи з Криму? https://glavcom.ua/ru/news/otstrelivalsja-pri-zaderzhanii-nazvano-imja-eks-zamestitelja-hlavy-hur-kotoryj-rabotal-na-rossiju-foto-865864.html
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07.08.2022 17:46 Ответить
У ГУРі держтаємниці на кожному кроці, а не тільки у заступників.
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07.08.2022 22:58 Ответить


"сиділо тихенько і не вилазило" - це ти називаєш спокійну шпигунську діяльність?"

Ще раз сам підтвердив, що не маєш змоги розібратися в відомих фактах і зрозумітти прочитане.
Ониськ сидів тихенько до 2019, а потім його призначили зебіли, таким чином він отримав доступ до великого об'єму інформації, що є держ. таємницею і сам е тоді активізувався.
Це недійшло?

"Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."

А те, що це було ще при януковощі пропусило?

Як до всіх недолугих тролів з одного разу ну ніяк не доходить -
дуй за расєйським кораблем.
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07.08.2022 19:01 Ответить
https://zaxid.net/******************************************************************************* Генерал-майор В'ячеслав Онисько працював на російські спецслужби ще з 2014 року
https://zaxid.net/news/
Працював до 2019-го в ГУР. В ГУР нема держтаємниць? Угу. Сидів тихо - шпигував.
Хто тут не може розібратися у відомих фактах, як не приторохнутий ?
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07.08.2022 22:57 Ответить
Ти таке тупе, що на просте питання не зміг відповісти:"Якої ЗЕлупи, якогось чинушу, що вже давно не був замом очільника ГУР, при ZEбілові призначили замом ДКА? Він же і так багато секретів знав. Що на новій посаді йому закрили доступ до держ.таємниць по космічній програмі? За ініціативи🤡💉💩 клоуняри оманської?
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08.08.2022 22:01 Ответить
бо воно нічого нікому не виннен😢
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07.08.2022 16:46 Ответить
афигеть...
и чего именно с 2019? )))) а ???
пороблено нам було у тому році...чи що ? )))
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07.08.2022 09:36 Ответить
Встановіть ще татарова, єрмака, арахамію і зеленського.
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07.08.2022 09:36 Ответить
Ах ти ж ****** Онисько- Гомнисько, ці і б****ді всюди паналазили з параші.
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07.08.2022 09:36 Ответить
Що там з дерьмаком? Ну встаноновили, а що далі? Так і далі буде дьоргати за ниточки оманського?
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07.08.2022 09:36 Ответить
Як 73% ідіотів посадовили на табуретку Зебєню, так все і почалось.
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07.08.2022 09:38 Ответить
Факти вперта річ.
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07.08.2022 10:28 Ответить
От перший ідіот з гвардії 73 відгукнувся,але ж не кається ,курва.
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07.08.2022 10:33 Ответить
Загубився у космосі так і не передавши жодного знимку 😁

А помните сколько было пафоса у зелени - запустили спутник 😂
10 млн баксов на ветер
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07.08.2022 09:43 Ответить
А шо у зелени не на ветер?
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07.08.2022 09:48 Ответить
Ну да, и "сваты" пойдут на смарку, когда придет время отвечать.
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07.08.2022 09:55 Ответить
асфальт.
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07.08.2022 11:16 Ответить
Все не на вітер.А по карманах та офшорах.
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07.08.2022 11:32 Ответить
Ну, не совсем на ветер, я думаю, доля малая с десятки таки зашла на оманский счет янелоха
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07.08.2022 09:55 Ответить
Та ні, почекайте! Якби тільки у супутнику проблема була.
Держкосмагентством тут проблема далеко не обмежується!

Згідно з попередньою інформацією на цензор.нет: "в СБУhttps://t.me/SBUkr/4764 зазначили , що підозрюваний переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії".

То як цей штемп, працюючи в ДКАУ, мав доступ про заходи ЗСУ та інших підрозділів сил оборони?

Хтось же йому зливав ці дані?
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07.08.2022 09:53 Ответить
Онисько у 2019 році розпочав роботу у структурі Державного космічного агентства.

Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ (головне управління розвідки Міністерства оборони), а згодом працював на різних посадах цього відомства.
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07.08.2022 11:12 Ответить
Может кто нибудь объяснить, откуда и за что у этой падали столько украинских наград, помимо советских юбилейных висюлек. Кто и за что его награждал? Офигеть...
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07.08.2022 09:56 Ответить
Шпионы, шпионы, кругом одни шпионы. Гордон оказался прав, он сказал что шпионы и предатели кишат в высших эшелонах власти...
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07.08.2022 09:57 Ответить
Без Гордона зрозуміло
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07.08.2022 10:00 Ответить
ТА ы він шпигун
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07.08.2022 10:17 Ответить
Ну понятно, что он там с ними только и общается, в основном, он и с Гиркиньім даже якшался Он хоть про одного конкретно сообщил, куда надо ?
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07.08.2022 10:17 Ответить
Дык шо, то правда , шо он учился на параллельном курсе в Москве с Пальчевским(Евролаб-липовые зе-анализы, передним числом) и был секретным переводчиком , по-моему в Лаосе?
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07.08.2022 10:29 Ответить
А Гондон що не шпійон???Он як щокатого посіпаку смішка колоборанта піарив.Видающійся чілавекь все відал...
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07.08.2022 11:47 Ответить
Ничего мы не поняли- его надо отпустить и простить, а ещё премию, как коболеву с Витренко выписать, а то как-то не гуманно поступаем, отвлекаем уважаемого человека от протирания штанов в кабинете.
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07.08.2022 10:00 Ответить
А що з цього приводу скаже бидло, яке у 2019 році за нього проголосувало?
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07.08.2022 10:02 Ответить
Воно буде кліпати очима, знизити плечима і мичати щось типу «а я на вибори не ходив»..
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07.08.2022 10:08 Ответить
Бо в 2019 році СБУ очолив найвідоміший керівник кварталу 95 Баканов,якого туда назначив найвідоміший підер ********** Зеленський.
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07.08.2022 10:03 Ответить
То лі єщо будєт, ой-йой-йой…
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07.08.2022 10:05 Ответить
якщо раніше не робили перевірок людей на важливі посади то хоч зараз робіть
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07.08.2022 10:06 Ответить
Нагород більше чим у Брежнева !Це ж треба так любить БАТЬКІВЩИНУ !
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07.08.2022 10:07 Ответить
Где конец этому всему падлючому отродию, когда же наведут порядок ?
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07.08.2022 10:07 Ответить
Хто цій падлі медальок понавішував? Херой країни,блєть. Оце вам 30 років повного розпі#дяйства,коррупції, забиття болта на патріотичне виховання,обороноздатність, та масового пох#їзма.
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07.08.2022 10:10 Ответить
Сало, горілка та інша меншовартість для українців

https://youtu.be/nP9To4QVJn0
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07.08.2022 10:20 Ответить
Він ще рашисько-комуністичну пенсію з 5-ма нулями отримуватиме за рахунок українського бюджету
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07.08.2022 13:43 Ответить
Нагороди контрозвідникам дадуть ? На добре б було на день Незалежності України
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07.08.2022 10:14 Ответить
Нетреба нікого переконувати це еврейська "хуцпа" та переведення "стрілок" подалі від дермака .
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07.08.2022 10:17 Ответить
Дайте його нам!На пару хвилин,прошу!
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07.08.2022 10:25 Ответить
Ніколи такого не було - і тут на тобі!!!
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07.08.2022 10:26 Ответить
чому ніхто не згадує про генерала міліції Сало Олег Михайлович, який творив темні справи під час помаранчевої революції в Львів.області, був в розшуку але наш гуманний суд не знайшов складу злочину.А зараз є сірим кардиналом в команді профана.
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07.08.2022 10:29 Ответить
Онисько у 2019 році розпочав роботу ...
---------------------------------------------------
Еще одно "новое лицо" от Зеленского.
И это наряду :
-с зам. председателем СБУ и начальником управления внутренней безопасности Андреем Наумовым
-начальником Антитеррористического центра Садохиным
-в Харькове быд уволен руководитель областного СБУ Роман Дуднин
и т.д.
Кто нами руководит и кто нас оберегает?
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07.08.2022 10:35 Ответить
Тобто найбільша інфільтрація зрадників відбулась в 2019. Разом з виборами президента.
Співпадіння ?
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07.08.2022 10:37 Ответить
Когда же очередь Ермака подойдет? Или только вперед ногами?
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07.08.2022 10:37 Ответить
Понапризначали зрадників і колаборантів, а хто відповість за все?
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07.08.2022 10:38 Ответить
Порошенко?
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07.08.2022 11:17 Ответить
Відстрілювався при затриманні
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07.08.2022 10:45 Ответить
він давно у військовій сфері, у 2005 році був начальником розвідки
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07.08.2022 10:46 Ответить
Усі силові структури держави пронизані зверху до низу зрадниками (колаборантами, як тотожні поняття)
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07.08.2022 13:48 Ответить
Це ще не перші ластівки з бувшого керівнцтва ГУРМО.
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07.08.2022 11:00 Ответить
Іван Іктор,ви розвалюєте весь ланцюжок...В 2019 так в 2019.Що це за 2005?Його точно тримали в СІЗО до 2019,а потім Зе його встромив на потрібну галузь.Що ж бачимо-один встромив кітель з нагородами одного гада,лругий портрет Ониська в літаку,а чому не в супутнику,а тепер ще ви з своїм 2005 роком і ГУРом.
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07.08.2022 11:06 Ответить
А він до 2019 року був "білим і пухнастим", як, наприклад, ківа в Правому секторі, а потім тільки вирішив продавати секрети. Мені навіть страшно подумати що Україна кишить агентами, які всі 30 років розвалюють країну, а ми якісь тупі що не можемо їх виявити. А от рвати один одному горлянки за своїх панів - завжди будь ласка. Нікому навіть в голову не приходить критично проаналізувати наше життя, якщо це можна так назвати.
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07.08.2022 22:18 Ответить
а хто його призначив??
татаров чи єрмак??
робіть ставки..
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07.08.2022 11:21 Ответить
Вбити падлюку кулею в дупу.
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07.08.2022 11:23 Ответить
Ось до чого призвела повна бездіяльність СБУ за 8 років! Про що мова , колі і там повно зрадників!
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07.08.2022 11:39 Ответить
Ну ж він не сам себе висунув на таку посаду.Слід розкручувати кар'єрний ріст ще раніше й тоді можуть виплисти цікаві факти,котрі будуть ,можливо,шокуючими для суспільства,але це ,як мінімум,пояснить ряд прорахунків,зрад та невдач.
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07.08.2022 11:40 Ответить
Чому дивуватись, якщо Єрмак і Татаров в ОП сидять, а Портнов і досі судами керує.
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07.08.2022 11:42 Ответить
На біду України, це влада колаборантів і навіть зрадників! І що ж наша опозиція? Засунула язик в задницю?
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07.08.2022 11:48 Ответить
А що клоунська влада відновила показ 5 каналу і враховує думку опозиції.
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07.08.2022 11:59 Ответить
Опозиція його супроводжувала до 2019-го, коли була владою.
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07.08.2022 12:06 Ответить
А де у нас опозиція взялася? Невже ригоанал рошенко чи жулька путиністка?
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07.08.2022 13:52 Ответить
Опозиційні канали всі закриті. а раді монобільшість. ЄС не мовчить ніколи, але це 25%, решта все зелені плюс опзж (депутати опзж всі і досі працюють в раді і голосують і підтримують зелених)
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07.08.2022 13:59 Ответить
Ще одна Зе Bld, орденів як у Брежнєва, нажаль розтрілів у нас зараз немає.
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07.08.2022 11:57 Ответить
Усi зрадники народилися в один і той же час у 2019 роцi з званнями та орденами.
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07.08.2022 12:31 Ответить
У всіх більш-менш важливих відомствах України сиділи ( сидять досі) агенти кремля - операція кремля "слуга народу" виконується.
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07.08.2022 13:56 Ответить
Так он из ГУРа, туда только кротов набирают.
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07.08.2022 15:24 Ответить
чистити від зрадників треба починати с самого президента,а у цього чучєла у якого мордяка запикселена,хто йому навішав железяк і за які заслуги.
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07.08.2022 15:28 Ответить
https://ibb.co/kmfNXFY
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07.08.2022 15:39 Ответить
Кроме различных "высоких" причин возможного предательства генерала разведки Украины, возможно, есть не названная простая причина: пенсия зам. начальника военной разведки в европейской страны (ЕС и НАТО) - около $500...
Может ли такое быть, что зам начальника разведки европейской страны не имеет на пенсии пистолета для самообороны?
Может ли такое быть, что сотрудники СБУ были приняты за налётчиков и генерал разведки пытался отстреливаться?
Почему "шпион" после выхода на пенсию остался работать не в разведке, а пошёл работать в западную Украину в гражданское НКАУ, у которого не было ни одного спутника.
Пусть разбираются компетентные органы и дадут достоверные выводы.
Админ Цензорнет видит адреса всех комментаторов - зачем пропускает спам и комменты явных сексотов кремля?
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13.11.2022 11:12 Ответить
 
 