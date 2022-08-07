Установлена личность шпиона из руководящего состава Госкосмоса, который передавал РФ секретную информацию. ФОТО
Онисько в 2019 году начал работу в структуре Государственного космического агентства.
Установлена личность шпиона из руководящего состава ГКАУ, который сливал секретные данные РФ, пишет Главком, передает Цензор.НЕТ.
Вероятно, речь идет о Вячеславе Васильевиче Онисько. Согласно информации СБУ, он был заместителем председателя ГУР МОУ, а затем работал на разных должностях этого ведомства. Ранее о задержании экс-замглавы ГУР и одного из руководителей Государственного космического агентства, сообщило издание Украинская Правда.
"Главком" первым из СМИ сообщил, что Онисько и является вероятным шпионом, задержанным украинскими силовиками.
В 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) в должности заместителя Начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУВКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУВКС.
"Он (Онисько) занимал кабинет на 8 этаже помещения ГКАУ (ул. Московская 8 в Киеве), а Владимир Тафтай, руководитель агентства - на 6-м. Пересекались на совещаниях по разным вопросам" - подтвердил один из работников ГКАУ, который по понятным причинам попросил не называть его имя.
По информации СБУ, обнародованной Украинской Правдой, "подозреваемый передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине" (источник – УП). Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, обеспечивающим реализацию государственной политики в области космической деятельности. В частности, ответственен за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения РФ в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компании SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Січ-2-30.
Спутник разрабатывался в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ. Согласно расследованию издания Заборона, Спутник Січ-2-30 "потерялся" в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка. Но на этапе поиска партнера для запуска спутника украинские чиновники проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако ее руководящий состав переполнен российскими фамилиями, как, например, Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая до Exolaunch работала на Роскосмосе.
Переговоры о полете при участии посредника Exolaunch осуществлялись уже тогда, когда Онисько уже работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посте от 7 апреля 2021 года.
Таким образом, есть все основания полагать, что подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором в течение очень длительного времени имел доступ к стратегической информации, мог быть участником важных для государства переговоров, а также имел возможность лоббировать интересы российской стороны. Следовательно, открытым остается вопрос об ответственности руководства Государственного космического агентства за кадровую политику в стратегически важном секторе для экономики и безопасности Украины.
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Треба відрізняти зебілів-клоуняр і держ.політику, яку Велика Британія і USA проводили, незважаючи на Борю і Трампа, яких використовавало х@йло. Боря роздавав звання Лордів раzzистським спонсорам Консервативної партії (тільки один з багатьох прикладів). Але коли зрадники контролюють ZЕбіла - вони контролюють і держ.політику.
Для особливо тупих істот зебільних-лизоблюдів з кликухою замість ім'я - перед тим, як писати бажано вивчи тему, почитати, вивчити "діяльність" Ониська.
До 2019 (при Порошенко) це лайно сидідло тихенько і не вилазило, як і Бєня та багато іншого лайна.
Чи черговий трольок від жОПи вспливло?
Дуй, недолуге, за расєйським кораблем та не відсвічуй тут.
https://glavcom.ua/country/society/vstanovleno-osobu-shpihuna-z-kerivnoho-skladu-dkau-jakij-zlivav-sekretni-dani-rf-866107.html?fbclid=IwAR1TflVNg1DNGX1HEwFAqBbIrP1VxNTlR1RljtZOeFRZTgnKni3gpd_cetE "Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."
Які ж ви з виду розумні, поки не натикаєш...
Це за твоєю логікою Онисько став шпигуном до 2019, а потім його на іншу посаду призначили, щоб він перестав шпигувати.... Риторичне запитання.
Ти б ще в@срав, що )|(ОПу клоуняри перемейнували в офіс, бо до 2019 в адміністрації президента сиділа раzzистська агентура....
П,С. Нагадав у першому абзаці про найкращі фантазії п-ботів. Якщо ти в них досі віриш, то тебе вже ніщо не врятує.
Скинув лінк на Главком, а мій лінк на Главком проігнорував і іншій виклав, де як ів мому гвориться про 2008-2010 роки.
Не знаю, чого мене щось мало спасати і відчого.... Хіба що від клоуняри і його ЗЕбілів, як ти.
"сиділо тихенько і не вилазило" - це ти називаєш спокійну шпигунську діяльність?"
Ще раз сам підтвердив, що не маєш змоги розібратися в відомих фактах і зрозумітти прочитане.
Ониськ сидів тихенько до 2019, а потім його призначили зебіли, таким чином він отримав доступ до великого об'єму інформації, що є держ. таємницею і сам е тоді активізувався.
Це недійшло?
"Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ, а згодом працював на різних посадах цього відомства."
А те, що це було ще при януковощі пропусило?
Як до всіх недолугих тролів з одного разу ну ніяк не доходить -
дуй за расєйським кораблем.
https://zaxid.net/news/
Працював до 2019-го в ГУР. В ГУР нема держтаємниць? Угу. Сидів тихо - шпигував.
Хто тут не може розібратися у відомих фактах, як не приторохнутий ?
и чего именно с 2019? )))) а ???
пороблено нам було у тому році...чи що ? )))
А помните сколько было пафоса у зелени - запустили спутник 😂
10 млн баксов на ветер
Держкосмагентством тут проблема далеко не обмежується!
Згідно з попередньою інформацією на цензор.нет: "в СБУhttps://t.me/SBUkr/4764 зазначили , що підозрюваний переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії".
То як цей штемп, працюючи в ДКАУ, мав доступ про заходи ЗСУ та інших підрозділів сил оборони?
Хтось же йому зливав ці дані?
Відповідно до інформації СБУ, він був заступником голови ГУР МОУ (головне управління розвідки Міністерства оборони), а згодом працював на різних посадах цього відомства.
https://youtu.be/nP9To4QVJn0
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Еще одно "новое лицо" от Зеленского.
И это наряду :
-с зам. председателем СБУ и начальником управления внутренней безопасности Андреем Наумовым
-начальником Антитеррористического центра Садохиным
-в Харькове быд уволен руководитель областного СБУ Роман Дуднин
и т.д.
Кто нами руководит и кто нас оберегает?
Співпадіння ?
татаров чи єрмак??
робіть ставки..
Может ли такое быть, что зам начальника разведки европейской страны не имеет на пенсии пистолета для самообороны?
Может ли такое быть, что сотрудники СБУ были приняты за налётчиков и генерал разведки пытался отстреливаться?
Почему "шпион" после выхода на пенсию остался работать не в разведке, а пошёл работать в западную Украину в гражданское НКАУ, у которого не было ни одного спутника.
Пусть разбираются компетентные органы и дадут достоверные выводы.
Админ Цензорнет видит адреса всех комментаторов - зачем пропускает спам и комменты явных сексотов кремля?