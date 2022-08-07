Установлена личность шпиона из руководящего состава Госкосмоса, который передавал РФ секретную информацию. ФОТО

Онисько в 2019 году начал работу в структуре Государственного космического агентства.

Установлена личность шпиона из руководящего состава ГКАУ, который сливал секретные данные РФ, пишет Главком, передает Цензор.НЕТ.

Вероятно, речь идет о Вячеславе Васильевиче Онисько. Согласно информации СБУ, он был заместителем председателя ГУР МОУ, а затем работал на разных должностях этого ведомства. Ранее о задержании экс-замглавы ГУР и одного из руководителей Государственного космического агентства, сообщило издание Украинская Правда.

"Главком" первым из СМИ сообщил, что Онисько и является вероятным шпионом, задержанным украинскими силовиками.





В 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) в должности заместителя Начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУВКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУВКС.

"Он (Онисько) занимал кабинет на 8 этаже помещения ГКАУ (ул. Московская 8 в Киеве), а Владимир Тафтай, руководитель агентства - на 6-м. Пересекались на совещаниях по разным вопросам" - подтвердил один из работников ГКАУ, который по понятным причинам попросил не называть его имя.

По информации СБУ, обнародованной Украинской Правдой, "подозреваемый передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине" (источник – УП). Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, обеспечивающим реализацию государственной политики в области космической деятельности. В частности, ответственен за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения РФ в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компании SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Січ-2-30.

Спутник разрабатывался в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ. Согласно расследованию издания Заборона, Спутник Січ-2-30 "потерялся" в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка. Но на этапе поиска партнера для запуска спутника украинские чиновники проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако ее руководящий состав переполнен российскими фамилиями, как, например, Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая до Exolaunch работала на Роскосмосе.

Переговоры о полете при участии посредника Exolaunch осуществлялись уже тогда, когда Онисько уже работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посте от 7 апреля 2021 года.

Таким образом, есть все основания полагать, что подозреваемый в сотрудничестве со страной-агрессором в течение очень длительного времени имел доступ к стратегической информации, мог быть участником важных для государства переговоров, а также имел возможность лоббировать интересы российской стороны. Следовательно, открытым остается вопрос об ответственности руководства Государственного космического агентства за кадровую политику в стратегически важном секторе для экономики и безопасности Украины.