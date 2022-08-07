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Российскую пропагандистку Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже на Россию. ФОТО

Частично признанное Косово задержало на границе российскую пропагандистку Дарью Асламову по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом заявил министр внутренних дел Косово Джеляль Швечла, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину", – рассказал он.

Министр отметил, что Асламову задержали до тех пор, пока не будут выяснены ее намерения.

Швечла добавил, что Асламова попыталась проникнуть в страну через неделю после эскалации с Сербией, и заявил, что это доказывает причастность России к деятельности по дестабилизации Косово.

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Швечла опубликовал в Facebook несколько фотографий пропагандистки – в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.

Дарья Асламова работает в пропагандистском российском СМИ "Комсомольская правда" как "спецкор отдела международной политики".

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Российскую пропагандистку Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже на Россию 02
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Российскую пропагандистку Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже на Россию 05

Автор: 

журналистика (3312) задержание (6686) Косово (215) россия (96038) шпионаж (1406)


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Топ комментарии
+48
*******!
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07.08.2022 07:17
+40
Браво косовари, Ваша країна невелика, але горда.
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07.08.2022 07:18
+25
Да, Мата Хари уже не те...
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07.08.2022 07:18
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*******!
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07.08.2022 07:17 Ответить
ну почему типа все руххикие рашинские ***** на фото все @#ыдовские подстилки????
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07.08.2022 09:06 Ответить
Браво косовари, Ваша країна невелика, але горда.
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07.08.2022 07:18 Ответить
Да, Мата Хари уже не те...
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07.08.2022 07:18 Ответить
згоден-харєй нє вишла...
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07.08.2022 07:22 Ответить
Не дивлячись на все це, не треба спішити визнавати Косово. Хтось у парламенті дуже "розумний" подав законопроект на визнання. Наше визнання їм не дуже допоможе, а нам може зашкожити.
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07.08.2022 07:25 Ответить
У всіх гарячих точках , ця кремлівська шльондра засвітилась , а в Косові
затримали !

Молодці косовари 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.08.2022 07:29 Ответить
не в Косові, а Косово... Адмінам привіт чи привід?
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07.08.2022 09:53 Ответить
Думал удивить. Да, лахудра давняя, и засветилась давно, лет 20 назад, по какой то пикантной туфте для жёлтой прессы типа СПИД инфо. Но продолжает ******** лихо.
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07.08.2022 11:22 Ответить
Стратити
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07.08.2022 07:31 Ответить
Перво-наперво на бутылку! А уж опосля…
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07.08.2022 07:38 Ответить
На первой фотографии конь и лошадь.
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07.08.2022 07:42 Ответить
давно ее не видел
Постарела - обтрепалась шлюха
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07.08.2022 07:44 Ответить
Це російська інформаційна терористка. Не можна її випускати - тільки трибунал і тюрма.
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07.08.2022 07:53 Ответить
Якщо є інформація про її протиправне діяння в Україні,то якого вона не засуджена в Україні за підривну роботу?Могли б вимагати її депортації з Косово.А так ми знову обісралися.Можемо висунути обвинувачення Чінгіс -хану...
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07.08.2022 11:15 Ответить
Україні потрібно спершу офіційно визнати Косово, як незалежну державу, потім підписати документи про взаємну видачу злочинців, а вже потім вимагати, власне, депортації.
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07.08.2022 17:22 Ответить
Звакрийте років на 20.
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07.08.2022 08:12 Ответить
шо за кобыла? мабуть сосалка путинська
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07.08.2022 08:56 Ответить
Ахах, она сосала ещё у Хасбулатова, если кто помнит такого)))) короче, старушка под многими полежала, ещё до путина
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07.08.2022 09:39 Ответить
Это известная москальская ******* еще с 90 годов так называемая журналистка,она и книгу написала о своих постельных приключениях с Хисбулатовым и другими.Постарела,спросом давно не пользуется,подрабатывает шпионством.
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07.08.2022 09:06 Ответить
"Міністр зазначив, що Асламову затримали доти, доки не буде з'ясовано її наміри".
Дуже хороше формулювання!
Нам потрібно взяти цей досвід і, хоча-б на період військового стану, впровадити в законодавство.
А то... "...затримали на два місяці...", "...суд не продовжив термін затримання...", "...вийшов під заставу...", і все це не про кримінал, а про військових злочинців і їх посібників.
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07.08.2022 09:24 Ответить
Помню её со времён позднего совка и периода после распада сесера. Писала о Сербии, о том, что замуж за серба вышла... Такая себе эротическая журналистика
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07.08.2022 09:35 Ответить
На вилы кацапскую проблядь!
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07.08.2022 10:37 Ответить
відома особа, так сказати похитительница сердец. Ритка боброедка теж починала свій "творчий шлях" в редакційному туалеті. А в яке стерво виросло. Їх в цій справі завлекає вже тільки запах крові. Що ******** хазяїн, те і ******* і гаремщики і гаремниці.
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07.08.2022 11:07 Ответить
Знаменитая кацапская *****!! Она одновременно ****** в Нагорном Карабахе и с арами и с азерами!
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07.08.2022 11:10 Ответить
Є гарний спосіб розпізнати у росіянені "шпигуна"!
Тест - чіпляєте на шию росіянину камінюку і кидаете його у річку...
Якщо втопиться - шпійон...
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07.08.2022 11:31 Ответить
это кстати отличный пример, как спецслужбы прикрывают агентов и диверсантов журналистской корочкой, особенно тех что специализируются на "горячих точках".
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07.08.2022 11:46 Ответить
Фсб-шна шалава. Кацапи завжди використовують шалав.
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07.08.2022 12:43 Ответить
руснявая проблядь!
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07.08.2022 13:43 Ответить
 
 