Российскую пропагандистку Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже на Россию. ФОТО

Частично признанное Косово задержало на границе российскую пропагандистку Дарью Асламову по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Об этом заявил министр внутренних дел Косово Джеляль Швечла, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину", – рассказал он.

Министр отметил, что Асламову задержали до тех пор, пока не будут выяснены ее намерения.

Швечла добавил, что Асламова попыталась проникнуть в страну через неделю после эскалации с Сербией, и заявил, что это доказывает причастность России к деятельности по дестабилизации Косово.

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Швечла опубликовал в Facebook несколько фотографий пропагандистки – в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.

Дарья Асламова работает в пропагандистском российском СМИ "Комсомольская правда" как "спецкор отдела международной политики".









