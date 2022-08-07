Российскую пропагандистку Асламову задержали в Косово по подозрению в шпионаже на Россию. ФОТО
Частично признанное Косово задержало на границе российскую пропагандистку Дарью Асламову по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Об этом заявил министр внутренних дел Косово Джеляль Швечла, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Дарью Асламову задержали на пограничном переходе на севере страны. Многие страны доказали, что она занималась шпионажем в пользу российской военной разведки и действовала под видом журналиста. Она также участвовала в войне в Украине, распространяя пропаганду вторжения России в Украину", – рассказал он.
Министр отметил, что Асламову задержали до тех пор, пока не будут выяснены ее намерения.
Швечла добавил, что Асламова попыталась проникнуть в страну через неделю после эскалации с Сербией, и заявил, что это доказывает причастность России к деятельности по дестабилизации Косово.
Швечла опубликовал в Facebook несколько фотографий пропагандистки – в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с президентом Сирии Башаром Асадом.
Дарья Асламова работает в пропагандистском российском СМИ "Комсомольская правда" как "спецкор отдела международной политики".
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затримали !
Молодці косовари 👍🏼👍🏼👍🏼
Постарела - обтрепалась шлюха
Дуже хороше формулювання!
Нам потрібно взяти цей досвід і, хоча-б на період військового стану, впровадити в законодавство.
А то... "...затримали на два місяці...", "...суд не продовжив термін затримання...", "...вийшов під заставу...", і все це не про кримінал, а про військових злочинців і їх посібників.
Тест - чіпляєте на шию росіянину камінюку і кидаете його у річку...
Якщо втопиться - шпійон...