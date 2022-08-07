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Северодонецк сегодня: техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай. ФОТО

лога

В разрушенном Северодонецке оккупанты не ремонтируют коммуникации, вместо водопровода - расставили цистерны с водой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2022 году в городе планировалось открыть современный торговый комплекс, обустроить сквер имени Сергея Губанова, начать строительство областной больницы.

После бомбардировки россиянами города уничтожена инфраструктура, в нем осталось 10% населения, до полномасштабной войны и оккупации там проживало более 100 тысяч граждан. Оккупационные власти смогли лишь поставить цистерны с водой и душевые палатки и завезти в город передвижное телевидение, по которому показывают только пропаганду.

"Полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарную - отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону. В Северодонецке пошли по более простому пути. Зачем ремонтировать систему водоснабжения? Есть цистерны с технической водой, которые устроили по городу. Но что делать зимой, когда температура достигнет нуля? Лед есть? А еще установлены два гигиенических центра – душевые палатки. С очередью в три месяца вперед", - говорит Гайдай.

Северодонецк сегодня: техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай 01
Северодонецк сегодня: техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай 02

Автор: 

армия РФ (19578) оккупация (10187) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+19
Все як положено по методічці - сруский мир у всій красі.
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07.08.2022 09:39
+14
А не цього вони хотіли коли проводили свій сєпарський сходняк? За що боролись як кажуть,те і отримали,от тільки погано що насрали не тільки собі а всій країні.
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07.08.2022 09:43
+12
Зима проведет естественный отбор:
"нормальные" - выехали на подконтрольную территорию Украины;
"остальные" - сдохли.
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07.08.2022 09:43
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Все як положено по методічці - сруский мир у всій красі.
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07.08.2022 09:39 Ответить
Зима проведет естественный отбор:
"нормальные" - выехали на подконтрольную территорию Украины;
"остальные" - сдохли.
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07.08.2022 09:43 Ответить
К сожалению, Вы несколько ошибаетесь насчёт "нормальных". С 14-го этот прекрасный город по праву носил неофициальное название "сепародонецк". Догадаетесь, почему??
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07.08.2022 10:54 Ответить
Те, що риги Яники та Кушнарьови провели в Сєвєродонецьку Луганської області, а не в їхніх Донецьку чи Харкові, свій з'їзд не значить що це невелике місто було центром сепаратизму.
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07.08.2022 11:33 Ответить
Ні, звичайно ж центром воно не було. Але ж як найбільше з неокупованих міст Луганської області, мало і найбільшу концентрацію відверто проросійськи налаштованих містян - відсотків тридцять. Навіть в органах влади та військового управління. Ще відсотків сорок-п'ятдесят складали тихі латентні малороси,з тарілками нтв на балконах і російськими соцмережами у смартфонах, органічним неприйняттям всього українського, та тихою ненавистю до України. Загалом така ситуація була по всій Луганській і всій Донецькій областях. І те, що більшість цих людей виїхала на неокупованих територію України мене відверто не радує, бо їхні погляди геть не змінилися ( з мого особистого досвіду спілкування з такими).
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07.08.2022 11:56 Ответить
Є таке. Але виставляти це місто найватянішим на сході України точно не варто.
Там жило немало проукраїнських людей. Воювали, гинули за Україну.
Є такі, що воюють і зараз.

"Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине."

Источник:
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07.08.2022 12:08 Ответить
Нажаль, Ви праві! В цьому Сєверодонецьк мало чим відрізнявся (і відрізняється) від Лисичанська, Рубіжного, Старобєльська, Сватова, Лимана, Слов'янська, Бахмута, Маріуполя та інших міст Сходу. Нажаль...
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07.08.2022 12:32 Ответить
А хто вибирав тих зрадників? Подивіться, будь ласка, інфографіку виборів 2019-го року, і в першу чергу по східних та південних областях! І задайте собі питання, чому тих зрадників обирали? Я вже не кажу про місцеві вибори 2020-21-років.
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07.08.2022 14:08 Ответить
2014 рік.

Як звільняли Сєвєродонецьк і Лисичанськ: зворушливі історії від українських бійців і мешканців.
Відео:

https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-zvilnyaly-syevyerodoneck-i-lysychansk-zvorushlyvi-istoriyi-vid-***********-biyciv-i-meshkanciv
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07.08.2022 11:47 Ответить
А не цього вони хотіли коли проводили свій сєпарський сходняк? За що боролись як кажуть,те і отримали,от тільки погано що насрали не тільки собі а всій країні.
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07.08.2022 09:43 Ответить
А тебя на х..й давно не посылали,или ты один такой патриот а остальные говно
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07.08.2022 09:58 Ответить
На більшості територій расеї саме так і живуть
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07.08.2022 09:47 Ответить
Дамбасяни можуть вважати що вони на Кримі. Там теж так було.
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07.08.2022 09:49 Ответить
сруцкие ценности во всей красе...
асвабадили кароче... от жилья, комфорта, воды, еды, лекарств...
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07.08.2022 09:51 Ответить
Нічого хорошого.
Але п.Гайдай нам жаліється? Чи хвалиться?
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07.08.2022 09:58 Ответить
Який комфорт, тягне на 5*. Не дай Боже такого всій Україні...
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07.08.2022 10:04 Ответить
..теперь всё как в обычном кацапском Зажопинске.. а что будет зимой?
непостижимая способность узкого мира - любую конфетку превращать в говно
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07.08.2022 10:05 Ответить
"русский", - это не настоящая национальность, а денацифицированный удмурт, мордва, меря, белорус, еврей, .... украинец. Привести всех к общему знаменателю гораздо легче, когда общий знаменатель, - это нищета и убогость. Они даже королевский город Круловец (Кенигсберг) успешно подвели под русское чернозьмье...
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07.08.2022 13:35 Ответить
Ось вам (русский мир) Люди які залишились без роботи без даху над головою зрозуміють що таке путін і взагалі навіщо за нього дерти руки. А те що мобілізують в ордло від цього Україна ще й виграє -сепаратисти будуть знищенні і їх поменшає в ордло.
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07.08.2022 10:06 Ответить
Ось і дочекалися того що хотіли
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07.08.2022 10:14 Ответить
Символічно; спочатку фхлам розвалити усе, а потім з телевізором їздити і горлати, "чЬто это не мы, это укрофашисты сами себя стреляют. Мы асфабадили вас".
Та тільки від телевізора ситніше не стає і холодильний не наповнюється чомусь. Та й вода якась не водяна.
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07.08.2022 10:22 Ответить
А п...здануть ракетой по тому рашаTV.
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07.08.2022 11:24 Ответить
Мабудь все таки Сіверськодонецьк, чи нам намащено мавпувати московські назви?
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07.08.2022 10:51 Ответить
Ета так істарічєскі слажилась.
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07.08.2022 13:18 Ответить
Хотіли кацапського міру , Україна їм не така була.
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07.08.2022 11:09 Ответить
. .
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07.08.2022 11:18 Ответить
Весь смысл русского мира в сублимации агрессии на соседей. Теперь этим ждунам русских пенсий объяснят, что во всем виноваты украинцы и теперь надо не наладить жизнь в Северодонецке (сложно, затратно, требует знаний и усилий), а в разрушении тех городов, где еще руССкий мирЪ не устроил своих преступлений.
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07.08.2022 13:32 Ответить
Зате ждуни в лугандонських пабліках радіють, що є дорога на крим. Там і помиються.
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07.08.2022 13:43 Ответить
Два вопроса всегда к Сереге Гайдаю - за что почетную грамоту и орден РПЦ и как удалось всего за день сдать Лисичанск?
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07.08.2022 15:23 Ответить
 
 