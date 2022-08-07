Северодонецк сегодня: техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай. ФОТО

В разрушенном Северодонецке оккупанты не ремонтируют коммуникации, вместо водопровода - расставили цистерны с водой.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2022 году в городе планировалось открыть современный торговый комплекс, обустроить сквер имени Сергея Губанова, начать строительство областной больницы.

После бомбардировки россиянами города уничтожена инфраструктура, в нем осталось 10% населения, до полномасштабной войны и оккупации там проживало более 100 тысяч граждан. Оккупационные власти смогли лишь поставить цистерны с водой и душевые палатки и завезти в город передвижное телевидение, по которому показывают только пропаганду.

"Полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарную - отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону. В Северодонецке пошли по более простому пути. Зачем ремонтировать систему водоснабжения? Есть цистерны с технической водой, которые устроили по городу. Но что делать зимой, когда температура достигнет нуля? Лед есть? А еще установлены два гигиенических центра – душевые палатки. С очередью в три месяца вперед", - говорит Гайдай.



