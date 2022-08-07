Северодонецк сегодня: техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай. ФОТО
В разрушенном Северодонецке оккупанты не ремонтируют коммуникации, вместо водопровода - расставили цистерны с водой.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в 2022 году в городе планировалось открыть современный торговый комплекс, обустроить сквер имени Сергея Губанова, начать строительство областной больницы.
После бомбардировки россиянами города уничтожена инфраструктура, в нем осталось 10% населения, до полномасштабной войны и оккупации там проживало более 100 тысяч граждан. Оккупационные власти смогли лишь поставить цистерны с водой и душевые палатки и завезти в город передвижное телевидение, по которому показывают только пропаганду.
"Полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарную - отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону. В Северодонецке пошли по более простому пути. Зачем ремонтировать систему водоснабжения? Есть цистерны с технической водой, которые устроили по городу. Но что делать зимой, когда температура достигнет нуля? Лед есть? А еще установлены два гигиенических центра – душевые палатки. С очередью в три месяца вперед", - говорит Гайдай.
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"нормальные" - выехали на подконтрольную территорию Украины;
"остальные" - сдохли.
Там жило немало проукраїнських людей. Воювали, гинули за Україну.
Є такі, що воюють і зараз.
"Погибшего украинского воина Тихона Курбатова похоронили на Луганщине."
Источник:
Як звільняли Сєвєродонецьк і Лисичанськ: зворушливі історії від українських бійців і мешканців.
Відео:
https://****.gov.ua/pres-centr/novyny/yak-zvilnyaly-syevyerodoneck-i-lysychansk-zvorushlyvi-istoriyi-vid-***********-biyciv-i-meshkanciv
асвабадили кароче... от жилья, комфорта, воды, еды, лекарств...
Але п.Гайдай нам жаліється? Чи хвалиться?
непостижимая способность узкого мира - любую конфетку превращать в говно
Та тільки від телевізора ситніше не стає і холодильний не наповнюється чомусь. Та й вода якась не водяна.