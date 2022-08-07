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Из портов Большой Одессы вышел уже второй караван с продовольствием. ВИДЕО+ФОТО

Только что из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве инфраструктуры.

На борту 4 балкера MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тыс. тонн агропродукции.

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать минимум 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации Инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц", – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

Читайте также: Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN и POLARNET. Они перевозят более 80 тысяч тонн кукурузы.

Из портов Большой Одессы вышел уже второй караван с продовольствием 01
Из портов Большой Одессы вышел уже второй караван с продовольствием 02
Из портов Большой Одессы вышел уже второй караван с продовольствием 03

Автор: 

зерно (1070) Одесса (7917) порт (739) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+7
Ой яка ж "радість" з цього приводу у українців під окупацією.
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07.08.2022 09:49
+5
Да мы очень млять рады что во время войны и надвигающегося голода мы вывозим продукты. Как бы потом не пришлось их обратно просить. От *зернового договорняка* в профите только Турция и Рашка. С которых сняли санкции и теперь они могут продавать краденное у нас зерно и масло
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07.08.2022 09:54
+4
Зате у Шоневтіка піару повні штани. Другий після Черчілля рятує світ від голоду.
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07.08.2022 09:57
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Ой яка ж "радість" з цього приводу у українців під окупацією.
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07.08.2022 09:49 Ответить
Внутрішній чи зовнішній ?
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07.08.2022 11:26 Ответить
Да мы очень млять рады что во время войны и надвигающегося голода мы вывозим продукты. Как бы потом не пришлось их обратно просить. От *зернового договорняка* в профите только Турция и Рашка. С которых сняли санкции и теперь они могут продавать краденное у нас зерно и масло
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07.08.2022 09:54 Ответить
Зате у Шоневтіка піару повні штани. Другий після Черчілля рятує світ від голоду.
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07.08.2022 09:57 Ответить
Обратно уже никто не пропустит
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07.08.2022 10:44 Ответить
Это очень недальновидные действия. Как показывает история за войной всегда идет нехватка продовольствия. Украина наоборот должна была бы сделать стратегические запасы продовольствия, думая наперед о том, чем будет кормить население своей страны пока будет продолжаться война и в послевоенное время. Большинство наверно слышало ветхозаветную историю о семи годах голода в древнем мире. Мудрый Иосиф распорядился не торговать зерном, а наоборот сделать его большой запас и когда повсеместно наступил голод, то в Египте не было недостатка в хлебе и все народности ехали в Египет покупали хлеб. Можно конечно отнестись как к легенде к этой истории, но в ней заложена большая мудрость.
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07.08.2022 10:11 Ответить
А взимку українці будуть гинути від голоду ну ,але це по "приколу"-РАДІЙТЕ відправці караванів УРА!!!!
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07.08.2022 10:14 Ответить
Так, розпродаж напрягає, а народ України всім забезпечений, чи це погоня за баблом і піаром.
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07.08.2022 10:43 Ответить
Голодать никто не будет но вслед за мировыми ценами взлетит цена и у нас и это во время войны и массового обнищания.
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07.08.2022 10:46 Ответить
зеленський врятував світ від голоду;з орків зняли санкції.Одні плюси для України.
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07.08.2022 10:55 Ответить
Неякої перемоги не буде поки маємо Зелю.
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07.08.2022 11:07 Ответить
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07.08.2022 17:30 Ответить
 
 