Из портов Большой Одессы вышел уже второй караван с продовольствием. ВИДЕО+ФОТО

Только что из портов "Одесса" и "Черноморск" вышел второй караван с украинским продовольствием - 3 судна из Черноморска и еще одно из Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве инфраструктуры.

На борту 4 балкера MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY и RIVA WIND почти 170 тыс. тонн агропродукции.

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать минимум 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации Инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере, до 3 миллионов тонн в месяц", – прокомментировал Александр Кубраков, министр инфраструктуры Украины.

Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

Читайте также: Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN и POLARNET. Они перевозят более 80 тысяч тонн кукурузы.





