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"Бойся, оккупант!" - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки. ФОТО

Украинцы не соглашаются жить под российской оккупацией, поэтому оказывают мощное сопротивление россиянам. В оккупированном Белокуракино партизаны оставляют для оккупантов листовки.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Как показала практика – с листовок все только начинается. Это предупреждение. Психологическое давление, заявление своего присутствия. Далее – активные действия. Напомню, на днях партизаны обстреляли коллаборантов – так называемое "руководство" Беловодска, уничтожили распределительную коробку железной дороги в Сватово. Белокуракино - это Украина! Бойся, оккупант", - говорится в сообщении.

Бойся, оккупант! - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки 01
Бойся, оккупант! - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки 02
Бойся, оккупант! - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки 03
Бойся, оккупант! - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки 04

Читайте также: Поиск в оккупированном Беловодске партизан, обстрелявших авто с "мэром", не увенчался успехом, - Гайдай

Автор: 

листовки (97) партизаны (180) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+14
Боже, бережи
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07.08.2022 09:53
+8
Кому що, кому листовки партизанські , а кому російською мовою " куплю чеснок". Ватники є повсюду, така зараза.
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07.08.2022 09:54
+4
чому сбу та різні дку не підтримують партизанів обладнанням ? На томість поліянти полтави вилучили у місцевих жителів трофейні танки ,здаеться 8 штук ..і забрали ..так ви підіть у сєпарів забиріть ...так ні вони зайняті бо іде операція"скутер" ..їхав на город мопедом зупинили ...занавіс
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07.08.2022 09:56
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Боже, бережи
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07.08.2022 09:53 Ответить
Кому що, кому листовки партизанські , а кому російською мовою " куплю чеснок". Ватники є повсюду, така зараза.
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07.08.2022 09:54 Ответить
чому сбу та різні дку не підтримують партизанів обладнанням ? На томість поліянти полтави вилучили у місцевих жителів трофейні танки ,здаеться 8 штук ..і забрали ..так ви підіть у сєпарів забиріть ...так ні вони зайняті бо іде операція"скутер" ..їхав на город мопедом зупинили ...занавіс
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07.08.2022 09:56 Ответить
Звідки у тебе інфа що наші спецслужби не допомагають партизанам?
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07.08.2022 11:59 Ответить
Потужний спротив)
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07.08.2022 10:05 Ответить
є приклади ще потухнішого спротиву, показувати дулі в кармані.
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07.08.2022 10:22 Ответить
Тайно проникать в квартиры,и срать на столе,уходя незамеченным!
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07.08.2022 11:46 Ответить
Продемонструй власним прикладом більший спротив.
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07.08.2022 11:26 Ответить
А тебе слабо!?
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07.08.2022 12:03 Ответить
Так я не кривляють про "потужний спротив" інших, як ви із "Бондаренко".
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07.08.2022 12:10 Ответить
Ты правокатор?или тебе скучно,и поссориться не скем?
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07.08.2022 12:27 Ответить
Я бачу що вам із Бондаренком "скучно".
Прийшли понакидувати на тих, хто не боїться в окупації клеїти проукраїнські листівки
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07.08.2022 12:33 Ответить
Будьте счастливы!
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07.08.2022 12:50 Ответить
нащот обстріляли колаборантів. То чоловік обстріляв свою жінку з коханцем теж колаборантом коли вони кохалися в авто
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07.08.2022 11:29 Ответить
Эти листовки нужно пропитывать каким-нибудь ядом, чтобы срывающие их рашисты получили свою дозу и побыстрее сдохли...
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07.08.2022 15:08 Ответить
 
 