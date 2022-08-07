"Бойся, оккупант!" - в Белокуракино в Луганской области партизаны расклеили патриотические листовки. ФОТО
Украинцы не соглашаются жить под российской оккупацией, поэтому оказывают мощное сопротивление россиянам. В оккупированном Белокуракино партизаны оставляют для оккупантов листовки.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Как показала практика – с листовок все только начинается. Это предупреждение. Психологическое давление, заявление своего присутствия. Далее – активные действия. Напомню, на днях партизаны обстреляли коллаборантов – так называемое "руководство" Беловодска, уничтожили распределительную коробку железной дороги в Сватово. Белокуракино - это Украина! Бойся, оккупант", - говорится в сообщении.
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Прийшли понакидувати на тих, хто не боїться в окупації клеїти проукраїнські листівки