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Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, "Ураганами" и "Градами". Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

От российских снарядов пострадало 16 населенных пунктов. Полицейские задокументировали каждое военное преступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

"Оккупанты обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Железное, Краматорск, Курахово, Красногоровка, Соледар, пгт Южное, Нью-Йорк, села Первомайское, Новоселовка, Очеретино, Солнцовка, Георгиевка, Максимильяновка, Карловка. В общей сложности враг нанес 30 ударов", - говорится в сообщении.

Российские войска применили против мирного населения все виды оружия от танков до авиационных ракет НУРС. Разрушены и повреждены 22 гражданских объекта - 13 жилых домов, школа, пешеходный мост, цех металлоконструкций, склад с семенами, коксохимический завод и т.д.

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Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04

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Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, Ураганами и Градами. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08

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обстрел (27672) Нацполиция (16549) Донецкая область (9920)


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шоб їм руки та ноги повідривало усим
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07.08.2022 10:54 Ответить
Они будут так один за одним выжегать города Украины, Их не интересуют ни люди ни территории, Пуйло удовлетворяет свое гнилое эго.Ему уже плевать на всех и все, это животное интересует только победа.Донбасс он уже уничтожил полностью, сейчас утилизирует ввиде пушечного мяса оставшихся мужиков.Нам надо получить ракеты и делать тоже самое с его городами, иначе мы не вытянем.Он применяет в Украине все, что можно его ничего не останавливает.А дальнобойные нам обязаны дать, ибо когда у нас забирали ядерное, нам давали гарантии. Не забываем , что у нас забрали межконтинентальные на 10000 км, а сейчас морозятся на счет 300 км.

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07.08.2022 10:59 Ответить
Думаю,що нищити московські міста можна буде тоді,коли виженеться повністю залишки їх окупаційного угрупування до держкордону.
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07.08.2022 11:33 Ответить
так и было шо со вчера поменялось...или кислое лицо того селфера??
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07.08.2022 14:41 Ответить
 
 