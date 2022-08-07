Россияне нанесли 30 ударов по Донбассу. Били авиацией, ракетами, артиллерией, "Ураганами" и "Градами". Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТО

От российских снарядов пострадало 16 населенных пунктов. Полицейские задокументировали каждое военное преступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Оккупанты обстреляли города Бахмут, Авдеевка, Железное, Краматорск, Курахово, Красногоровка, Соледар, пгт Южное, Нью-Йорк, села Первомайское, Новоселовка, Очеретино, Солнцовка, Георгиевка, Максимильяновка, Карловка. В общей сложности враг нанес 30 ударов", - говорится в сообщении.

Российские войска применили против мирного населения все виды оружия от танков до авиационных ракет НУРС. Разрушены и повреждены 22 гражданских объекта - 13 жилых домов, школа, пешеходный мост, цех металлоконструкций, склад с семенами, коксохимический завод и т.д.

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