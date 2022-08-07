Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек. ФОТО

Сегодня ночью, 7 августа, российские войска накрыли огнем город Марганец и Красногригорьевскую громаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждены более 40 частных домов и хозяйственных сооружений. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется.

На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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