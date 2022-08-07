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Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек. ФОТО

Сегодня ночью, 7 августа, российские войска накрыли огнем город Марганец и Красногригорьевскую громаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, повреждены более 40 частных домов и хозяйственных сооружений. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется.

На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.

По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек 01
Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек 02
Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек 03

Автор: 

армия РФ (19578) обстрел (27672) Нацполиция (16549) Никополь (1060) Днепропетровская область (4050)


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07.08.2022 13:18 Ответить
І що дає це документування наслідків? обіцянок влада не виконує про допомогу, давно все забула, самим бабла не вистачає, якби не простий народ, то й армія була б гола-боса.
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07.08.2022 13:20 Ответить
 
 