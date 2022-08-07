Последствия обстрела оккупантами Марганца: повреждено более 40 домов и хозяйственных построек. ФОТО
Сегодня ночью, 7 августа, российские войска накрыли огнем город Марганец и Красногригорьевскую громаду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, повреждены более 40 частных домов и хозяйственных сооружений. Окончательная информация по разрушениям, повреждениям и пострадавшим уточняется.
На местах происшествия работают взрывотехники и правоохранители, документирующие последствия обстрелов.
По этому факту российской агрессии против мирного населения Никопольского района правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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показать весь комментарий07.08.2022 13:18 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий07.08.2022 13:20 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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