Морские пехотинцы уничтожили до 15 оккупантов и 1 склад с боеприпасами, - ВМС ВСУ. ФОТО

Украинские защитники, проходящие службу в воинских частях и подразделениях морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, продолжают в составе группировок держать оборону на занимаемых рубежах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

"В течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и 1 склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также огневое поражение было нанесено врагу нашими артиллерийскими подразделениями, потери уточняются.

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