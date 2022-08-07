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Новости Фото Война
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Морские пехотинцы уничтожили до 15 оккупантов и 1 склад с боеприпасами, - ВМС ВСУ. ФОТО

Украинские защитники, проходящие службу в воинских частях и подразделениях морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, продолжают в составе группировок держать оборону на занимаемых рубежах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Морские пехотинцы уничтожили до 15 оккупантов и 1 склад с боеприпасами, - ВМС ВСУ 01

"В течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и 1 склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также огневое поражение было нанесено врагу нашими артиллерийскими подразделениями, потери уточняются.

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Автор: 

армия РФ (19578) ВМС (1478) уничтожение (7165) ВСУ (6670)


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Українським морпіхам-черговий респектище...Давайте ще...
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07.08.2022 15:36 Ответить
ПРИДДУРОК,! Воно то так - вдячність та повага нашим ВОЇНАМ. Але ти, та чайка вже заїбли своїми ожнотипними висерами

Якщо нема чого сказати, проходить мімо, та не засерайте гілкі своїми трахфаретами
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07.08.2022 15:43 Ответить
Хлопці , Ви молодці і Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

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07.08.2022 15:37 Ответить
Москальня никається під деревами і біля будівель - не допомогло
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07.08.2022 15:39 Ответить
У рашки сериозні проблеми
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07.08.2022 15:45 Ответить
Героям слава !!!
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07.08.2022 15:49 Ответить
так їм і треба
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07.08.2022 16:03 Ответить
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07.08.2022 16:33 Ответить
 
 