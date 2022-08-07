Морские пехотинцы уничтожили до 15 оккупантов и 1 склад с боеприпасами, - ВМС ВСУ. ФОТО
Украинские защитники, проходящие службу в воинских частях и подразделениях морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, продолжают в составе группировок держать оборону на занимаемых рубежах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.
"В течение вчерашних суток, 6 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 15 человек живой силы врага и 1 склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также огневое поражение было нанесено врагу нашими артиллерийскими подразделениями, потери уточняются.
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