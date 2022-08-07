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В Украине ликвидировали оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады, пытавших гражданских в Буче. ФОТО

Ликвидированы оккупанты из 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которые пытали мирных жителей Бучи на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

"Россия показала фото уничтоженных оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Именно эта бригада оккупационной армии принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области", - сообщили в ведомстве.

В Украине ликвидировали оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады, пытавших гражданских в Буче 01

Смотрите также: BBC выпустила фильм о бойне в Буче, с доказательствами убийств и пыток гражданских украинцев. ВИДЕО

Напомним, Силы спецопераций ВСУ располагают данными военных 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) Буча (460)


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Топ комментарии
+39
Смерть рашистським окупантам!
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07.08.2022 17:04
+31
Педофилы, убийцы, насильники, мародеры- единственное достоинство рузгого народа
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07.08.2022 17:11
+23
Чергові дохлі кацапські свині...
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07.08.2022 17:04
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Смерть рашистським окупантам!
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07.08.2022 17:04 Ответить
Просто смерть-це для них щастя. Їх мухи живцем мають доїдати.
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07.08.2022 17:45 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...
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07.08.2022 17:04 Ответить
Буква лишняя в заголовке стенда... Надо вот так: "памяти павшим будем отстойны!
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07.08.2022 17:06 Ответить
Як народ каже катюзі по заслузі
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07.08.2022 17:06 Ответить
горіть у пеклі москалі
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07.08.2022 17:09 Ответить
Педофилы, убийцы, насильники, мародеры- единственное достоинство рузгого народа
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07.08.2022 17:11 Ответить
Усім дохлим оркам - міцного здоров'я і потужної ерекції!
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07.08.2022 17:12 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣
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07.08.2022 17:32 Ответить
И да, тема для рашофилоф: восклицательный знак в конце предложения ставится без пробела... Рашорукожопость во всем...
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07.08.2022 17:13 Ответить
Така мразота повинна подихати лютою смертю.
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07.08.2022 17:22 Ответить
Від долі не втечеш.
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07.08.2022 17:37 Ответить
дуже бажано, щоб не вони були "среди нас", а ви були "среди них"!
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07.08.2022 17:38 Ответить
Навсегда, орки!
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07.08.2022 17:39 Ответить
есть еще пара кандидатов:

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07.08.2022 17:40 Ответить
Может кацапы таким образом прячут их от преследований ..
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07.08.2022 17:41 Ответить
Йа Калдира мама іпаль !!!
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07.08.2022 17:54 Ответить
Карма настигла свинособак.....................................
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07.08.2022 18:07 Ответить
Іпанутий народішка,прийшло на чужу землю і подохло як бродяча собака!
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07.08.2022 19:20 Ответить
Памяти павших будем достойны. Ха-ха. Падите и будете достойны.
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07.08.2022 20:00 Ответить
мені якось мало. мені хочеться, щоб вони мучились і знали, за що. щоб жертви могли відчути, що відплата сталася. щоб цим тварям було боляче, страшно і безвихідно. щоб їх родичі захворіли на рак або згоріли в якійсь "Зимній Вишні", в прямому ефірі.
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07.08.2022 20:40 Ответить
Мало *********!!!
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07.08.2022 20:57 Ответить
Доска маловата, надо бы расширить на весь, абсолютно, личный состав, а то вдруг подумаете, что ВСУ недорабатывает. Непорядок, кто -заехал в Украину без приглашения, там должен и остаться! Таков закон.
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07.08.2022 21:41 Ответить
А так нічо "іконостас"..! Якраз для путінської чортячої церкви.
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07.08.2022 21:47 Ответить
Сподіваюсь на фото лише десята частина іконостаса.
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07.08.2022 22:22 Ответить
Стратком - комітет по стратам.
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07.08.2022 23:21 Ответить
Земля бетоном всем кацапским выпердкам и путлеровским ********!
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08.08.2022 00:33 Ответить
Це ж треба вигадати такий напис... читаю його раз двадцять і не можу ніяк зрозуміти цей рашиський язік.... Вони хочуть бути достойними ПАМ'ЯТІ упавшіх... Це *** як???? да уж... руський язік зрозуміє тільки упавший, пам'яті якого достойні тільки рашисти.... десь так?
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08.08.2022 09:27 Ответить
ЗЕМЛЯ БИТИМ СКЛОМ ЦИМ *******!
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08.08.2022 16:04 Ответить
Гарний іконостас. Головне щоб постійно поповнювався до повного знищення.
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08.08.2022 17:39 Ответить
так кремль їх спеціально знову до України відправив, щоб їх тут вже вбили, бо вони засвітилися, а раптом хтось до полону трапить і почне базікати, що вони не просто так вбивали, а за наказом. Хоча ще на початку війни були перехоплення де вони хвалилися, що їм дозволено і мардерити і цивільних вбивати.
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09.08.2022 00:47 Ответить
 
 