В Украине ликвидировали оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады, пытавших гражданских в Буче. ФОТО
Ликвидированы оккупанты из 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которые пытали мирных жителей Бучи на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций ВСУ.
"Россия показала фото уничтоженных оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Именно эта бригада оккупационной армии принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области", - сообщили в ведомстве.
Напомним, Силы спецопераций ВСУ располагают данными военных 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.
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