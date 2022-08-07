В Украине ликвидировали оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады, пытавших гражданских в Буче. ФОТО

Ликвидированы оккупанты из 64-й отдельной мотострелковой бригады армии РФ, которые пытали мирных жителей Бучи на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

"Россия показала фото уничтоженных оккупантов из состава 64-й отдельной мотострелковой бригады из Хабаровска. Именно эта бригада оккупационной армии принимала участие в пытках украинцев в Буче Киевской области", - сообщили в ведомстве.

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Напомним, Силы спецопераций ВСУ располагают данными военных 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Уссурийске Приморского края РФ, причастных к зверствам в Буче.