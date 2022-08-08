Заместитель главы Харьковской ОГА Пастух, в феврале ушедший защищать Украину, подорвался на вражеской мине: впереди длинный путь реабилитации и протезирования, - Садовый. ФОТО
Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации, ветеран АТО Тарас Пастух в феврале 2022 года снова вернулся на фронт, а в июле был ранен в результате подрыва на российской противотанковой мине.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Тарас Пастух из тех, кто не ждет, когда его позовут в защиту Украины. Добровольцем пошел на войну в 2014-м. Прошел со своими побратимами самые горячие бои в Дебальцево. А в феврале 2022 года снова вернулся на фронт. В самый ад. Еще в июле наш Тарас подорвалсяя на вражеской противотанковой мине. Впереди длинный путь реабилитации и протезирования. Желаем ему выдержки и сил! Наш Несокрушимый Герой!" – рассказал Садовый.
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Але, окремо: Тарас Пастух - це народний депутат 8-го скликання, мажоритарник з міста Тернополя (там він працював одним із керівників пивзаводу, торгова марка "Опілля"). В ВР пристав до самодрочі. Ще раз нардеп від самонемочі, і був призначений поряд з іншим таким нардепом Садового, а саме Роман Семенуха заступником голови Харківської ОДА.
А це практично означає, що Садовий і Zе, та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка.
його ранило і серйозно
а ти де? на фротні? чи cидиш і постиш каки на поранених?
Ну так вам всім потрібно нагадувати, на що ви нагаласували же! В т.ч. і оце важке поранення Тарасу Пастуху.
ЗІ: шкодую, що я своє вже відвоював; і що з інвалідністю на фронті буду лише обтяжувати.