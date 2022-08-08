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Новости Фото Война
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Заместитель главы Харьковской ОГА Пастух, в феврале ушедший защищать Украину, подорвался на вражеской мине: впереди длинный путь реабилитации и протезирования, - Садовый. ФОТО

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации, ветеран АТО Тарас Пастух в феврале 2022 года снова вернулся на фронт, а в июле был ранен в результате подрыва на российской противотанковой мине.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Тарас Пастух из тех, кто не ждет, когда его позовут в защиту Украины. Добровольцем пошел на войну в 2014-м. Прошел со своими побратимами самые горячие бои в Дебальцево. А в феврале 2022 года снова вернулся на фронт. В самый ад. Еще в июле наш Тарас подорвалсяя на вражеской противотанковой мине. Впереди длинный путь реабилитации и протезирования. Желаем ему выдержки и сил! Наш Несокрушимый Герой!" – рассказал Садовый.

Смотрите: Семья Степаненко, пострадавшая при обстреле Краматорского вокзала, проходит протезирование в Калифорнии, - Садовый. ФОТО

Заместитель главы Харьковской ОГА Пастух, в феврале ушедший защищать Украину, подорвался на вражеской мине: впереди длинный путь реабилитации и протезирования, - Садовый 01

ранение (3394) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+27
СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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07.08.2022 23:24
+11
Трохи попустись

його ранило і серйозно

а ти де? на фротні? чи cидиш і постиш каки на поранених?
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07.08.2022 23:39
+9
тебе зачепило доведення про те, що Садовий і Zе, самодроч та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка??
Ну так вам всім потрібно нагадувати, на що ви нагаласували же! В т.ч. і оце важке поранення Тарасу Пастуху.

ЗІ: шкодую, що я своє вже відвоював; і що з інвалідністю на фронті буду лише обтяжувати.
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08.08.2022 00:36
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СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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07.08.2022 23:24 Ответить
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07.08.2022 23:24 Ответить
Садовий би хоч допоміг би з реабілітацією, чи знову шкарпетками свої демократичні цінності продемонструє?
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07.08.2022 23:35 Ответить
Бажаю одужання ветерану АТО!

Але, окремо: Тарас Пастух - це народний депутат 8-го скликання, мажоритарник з міста Тернополя (там він працював одним із керівників пивзаводу, торгова марка "Опілля"). В ВР пристав до самодрочі. Ще раз нардеп від самонемочі, і був призначений поряд з іншим таким нардепом Садового, а саме Роман Семенуха заступником голови Харківської ОДА.
А це практично означає, що Садовий і Zе, та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка.
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07.08.2022 23:35 Ответить
Трохи попустись

його ранило і серйозно

а ти де? на фротні? чи cидиш і постиш каки на поранених?
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07.08.2022 23:39 Ответить
тебе зачепило доведення про те, що Садовий і Zе, самодроч та зелена прислуга урода наркомана з головкою ЄрЗе - це одна шайка-лейка??
Ну так вам всім потрібно нагадувати, на що ви нагаласували же! В т.ч. і оце важке поранення Тарасу Пастуху.

ЗІ: шкодую, що я своє вже відвоював; і що з інвалідністю на фронті буду лише обтяжувати.
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08.08.2022 00:36 Ответить
Ты канечно пробил очередное дно. Не дно , а днище.
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10.08.2022 08:16 Ответить
Почему люди не могут отращивать конечности, как это делают ящерицы ? Чем заняты ученые ? Лучше бы не в войны миллиарды вкладывали, а проспонсировали научные программы по таким темам, как лечение рака, борьба со старением, экспансия других планет.
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08.08.2022 00:19 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА ВСУ!
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08.08.2022 09:16 Ответить
 
 