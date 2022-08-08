Российская армия нанесла удары ракетами и "Градами" по Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российская армия ночью била по двум районам Днепропетровщин Никопольскому и Криворожскому.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь ударов ракетами и "Градами"... Российская армия била по двум районам - Никопольскому и Криворожскому.
Никопольская атаковала трижды. Под огонь попали четыре села в двух громадах.
По Марганецкой громаде стреляли из "Градов". 20 прилетов вражеских реактивных снарядов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
По Красногригорьевской громаде враг попал двумя ракетами Х-59..
В селе Каменское взрывы уничтожили два помещения аграрной компании, повредили четыре ее склада, оборудование и транспорт.
В селе разбиты 9 жилых домов. Предварительно люди не пострадали
В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду
Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
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