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Россияне атаковали с воздуха 7 населённых пунктов Луганщины. Продолжаются попытки наступления. ВСУ ликвидировали ДРГ, - Гайдай. ФОТО

Каждый день россияне пытаются создать себе благоприятные условия для усиления наступления. Продолжаются обстрелы населённых пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне атаковали с воздуха 7 населённых пунктов Луганщины. Продолжаются попытки наступления. ВСУ ликвидировали ДРГ, - Гайдай 01

"За минувшую ночь российские оккупанты ударили семью ракетами, нанесли 2 авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, 4 раза к штурму присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток - еще несколько поврежденных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков", - говорится в сообщении.

В течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганщины и Донетчины.

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Россияне атаковали с воздуха 7 населённых пунктов Луганщины. Продолжаются попытки наступления. ВСУ ликвидировали ДРГ, - Гайдай 02

Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Как и еще по четырем направлениям – каждая из этих попыток проломить оборону наших вооруженных сил была неудачной: россияне вынуждены были отступить со значительными потерями.

Гайдай добавил, что вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.

Россияне атаковали с воздуха 7 населённых пунктов Луганщины. Продолжаются попытки наступления. ВСУ ликвидировали ДРГ, - Гайдай 03
Россияне атаковали с воздуха 7 населённых пунктов Луганщины. Продолжаются попытки наступления. ВСУ ликвидировали ДРГ, - Гайдай 04

обстрел (27672) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6508)


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Опять двойка
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08.08.2022 08:42 Ответить
"Панцир" в Сирії.

Рукожопі десь"недостарались",десь перестарались":

Військовий експерт Віктор Мураховський розкритикував роботу комплексу в бойовій обстановці в Сирії
У Сирії з'ясувалося, що «Панцир» практично «не бачить» малошвидкісні та малорозмірні цілі, до яких належать військові БПЛА. При цьому комплекс регулярно фіксував хибні цілі - літаючих навколо бази великих птахів, чим спантеличував операторів.
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08.08.2022 09:00 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия :https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВКС России - 50 единиц Панцирь-С1 по состоянию на 2018 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-70 [70] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 ВМФ РФ - 18 единиц 96К6, по состоянию на 2020 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11#cite_note-71 [71]

тобто "Панцирів" в рашки ДО 100 ШТ.
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08.08.2022 09:04 Ответить
Thus far in the war, the unmanned aerial system has been able to destroy Russian Pantsyr-S1, Tor SAM-15, 9K35 Strela-10, ZU-23-2, andhttps://www.19fortyfive.com/2022/04/meet-the-buk-how-ukraine-is-shooting-down-russias-air-force/ BUK SA-11 short-and medium-air defense systems.

https://www.19fortyfive.com/2022/05/tb2-the-drone-ukraine-is-using-to-fight-back-against-russia/

бАЙРАКТАРИ. ТЕПЕР І ПРОТИРАДАРНІ РАКЕТИ(що більш ефективно-швидкість 2 махи).
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08.08.2022 09:08 Ответить
Операторам ще пощастило що це були не "бойові гуси'.
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08.08.2022 09:51 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.08.2022 10:22 Ответить
Щось не зовсім зрозумів: шойга місяців два тому доповів кремлівському вурдалаку****** по-нашому)що Донецьку та Луганську області він повністю "визволив". Збрехав,чи шо? Невдобно якось вийшло
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08.08.2022 10:27 Ответить
а чому 40 аеродромів, які знаходяться біля україни, ще не обстріляні?
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08.08.2022 14:08 Ответить
 
 