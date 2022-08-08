Россияне атаковали с воздуха 7 населённых пунктов Луганщины. Продолжаются попытки наступления. ВСУ ликвидировали ДРГ, - Гайдай. ФОТО

Каждый день россияне пытаются создать себе благоприятные условия для усиления наступления. Продолжаются обстрелы населённых пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За минувшую ночь российские оккупанты ударили семью ракетами, нанесли 2 авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, 4 раза к штурму присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток - еще несколько поврежденных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков", - говорится в сообщении.

В течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганщины и Донетчины.

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Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Как и еще по четырем направлениям – каждая из этих попыток проломить оборону наших вооруженных сил была неудачной: россияне вынуждены были отступить со значительными потерями.

Гайдай добавил, что вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага.



