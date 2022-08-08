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Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня. ФОТО

Виннитчанка Ирина Дмитриева, мама 4-летней Лизы, погибшей из-за вражеского ракетного удара по центру Винницы, написала чувственный пост, в котором призналась, что все еще не верит в смерть собственного ребенка. Каждое ее слово пропитано сплошной болью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Дмитриевой.

Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии... Мне кажется, что Лиза ждет меня дома... Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю... И не хочу жить в новой ужасной реальности", - пишет женщина.

"Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно, несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало... Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, душа моя плачет. Проклятые нелюди, рашисты убили тебя и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам!!!", - добавила она.

Дмитриева также благодарит всех за поддержку.

"Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный долгий сон", - резюмирует горюющая мать.

Читайте: Мать погибшей девочки Лизы Ирина не будет судиться с журналистом, который опубликовал ее реакцию на смерть ребенка

Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 01
Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 02
Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 03
Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 04
Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 05
Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 06
Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 07

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня 08

Винница (729) дети (6554) обстрел (27672) смерть (9247)


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Топ комментарии
+19
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08.08.2022 09:05
+16
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі,кінчені покидьки...
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08.08.2022 09:05
+16
я розумію, що про кожну смерть дитини написати неможливо..., адже їх багато, дуже багато..., доля цієї дівчинки та її мами показала яка це страшна трагедія, яка це безодня горя і розпачу..., я хочу, я дуже бажаю, щоб смерть кожної української дитини лягла непіднімним каменем на могилу всього цього руського миру, стала ще одним цвяхом в домовину їхнього колективного путіна...
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08.08.2022 09:12
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увы печально это и СТРАШНО.... НО таковы реалии прохождения горя трагедии 5 стадий...
Отрицание.Гнев.Торг.Депрессия.Смирения (принятие). И пока мама убиенной дочки... в первой стадии как видим --отрицание факта трагедии и события ...
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08.08.2022 09:02 Ответить
мій син помер після страшних мук у 1988 році. Я досі пам'ятаю його запах. І я НЕ прийняла. Я живу, наче він чекає мене десь. Інколи класичні схеми, розписані психіатрами, не працюють. Тобто, часто. Тож не заспокоюйте себе - ця мама, які тисячі інших, знайдуть спосіб заплатити за звірства тих мерзотних расіян
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08.08.2022 10:32 Ответить
це неможливо забути свою дитину, ти завжди будеш пам"ятати її усміхненою і живою, ці стадії не працюють.
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08.08.2022 15:17 Ответить
Слова тут не допоможуть, тільки час і кров ворогів.
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08.08.2022 09:04 Ответить
Саме страшне те, що вороги на банковій в офісі і їм не вигідна перемого України. каламойша дав вказівку зупинити повномаштабний наступ на півдні. Ті, хто хоче справді наступати не будуть про це триндіти цілий місяць в ефірі
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08.08.2022 09:34 Ответить
Про наступ - думаю він і не планувався. А про ворогів на Банковій - 100%. І з ними ми перемогти не зможемо, на жаль.
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08.08.2022 09:53 Ответить
Ви, мабуть, один з тих свідків збиття РСЗВ за допомгою ПВО?
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08.08.2022 10:10 Ответить
каломойша вважає що пройде 5-10 років і ми про все забудемо і будемо весело цвірінькати з кацапами. А як би його сина кацапи забили, щоби заспівав?
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08.08.2022 15:16 Ответить
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08.08.2022 09:05 Ответить
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам усім у пеклі,кінчені покидьки...
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08.08.2022 09:05 Ответить
а що з вчорашнім обстрілом ""? Скільки і як постраждало? Нехай навіть тільки військові - все-одно потрібно сказати!
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08.08.2022 09:07 Ответить
я розумію, що про кожну смерть дитини написати неможливо..., адже їх багато, дуже багато..., доля цієї дівчинки та її мами показала яка це страшна трагедія, яка це безодня горя і розпачу..., я хочу, я дуже бажаю, щоб смерть кожної української дитини лягла непіднімним каменем на могилу всього цього руського миру, стала ще одним цвяхом в домовину їхнього колективного путіна...
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08.08.2022 09:12 Ответить
Продолжать жить нужно, жить, для того чтобы ненавидеть и желать им сдохнуть, ВСЕГДА!
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08.08.2022 09:17 Ответить
Люта смерть всім кривавим окупантам за смерть та страждання українських громадян. Нехай кара досягне кожного з них.
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08.08.2022 09:17 Ответить
Родная женщина, держись.
С тобой вся Украина.
Роди ребенка если возможно.
Если нет, то пойдем в вечность все вместе.
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08.08.2022 09:40 Ответить
Москва в 35му влаштувала українцям голодомор. Вмерло приблизно під 10 млн людей. І що? Укранці все простили. Жили в одному совку, про голодмор не згадували, і після розпаду совка в незалежній Україні більшість, оця вся ****** тупа більшість любила Росію і "братній російський народ", дивилася іх фільми, слухала їх музику і казала "дружба - це ж харашо". Про тупорилий "нарід Дамбаса", як основного обожатєля русні я взагалі мовчу. Що це? Що за тупість? От і догралися в любов до крокодила.
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08.08.2022 10:06 Ответить
якщо би не згадували, то й пан би не знав, що взагалі той Голодомор. музика, фільми? ми і зараз дивилися ті ж самі фльми і про Гаррі Поттера і Володарь перстнів. Важливо не тільки що дивишся і слухаєш, а як до цього ставишся. От дивилися ми однакове, а ставилися не однаково. нарід Домбаса то таке себе зайди називають, їх предкі з вічно голодного Поволжья, а вони тут пару поколінь прожили і вже все - хазяєва.
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08.08.2022 15:14 Ответить
Пусть постигнет суровая кара агрессоров! После победы УКРАИНЫ суды над убийцами должны проходит не только в Гааге но и в Украинских городах. СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть агрессорам! СЛАВА ВСУ!
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08.08.2022 10:38 Ответить
Нелюдь.
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08.08.2022 12:05 Ответить
Ірино, ви ще зовсім молоді і повинні жити, якщо зможете народити дитину.
Ми не маємо права впадати у відчай
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09.08.2022 00:21 Ответить
 
 