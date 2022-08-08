Мама погибшей в результате обстрела Винницы 4-летней Лизы написала эмоциональное сообщение: Не верю... Проклятые нелюди убили тебя и меня. ФОТО

Виннитчанка Ирина Дмитриева, мама 4-летней Лизы, погибшей из-за вражеского ракетного удара по центру Винницы, написала чувственный пост, в котором призналась, что все еще не верит в смерть собственного ребенка. Каждое ее слово пропитано сплошной болью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Дмитриевой.

Я не верю. Почти месяц прошел после ужасной трагедии... Мне кажется, что Лиза ждет меня дома... Я своими глазами все видела и помню, но нахожусь в другой реальности. Не верю... И не хочу жить в новой ужасной реальности", - пишет женщина.

"Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизнерадостной и научила меня любить безусловно, несмотря ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей мамой, так мало... Мы обязательно с тобой встретимся. Мое сердце навеки с тобой, душа моя плачет. Проклятые нелюди, рашисты убили тебя и меня... Пусть каждая слеза украинца станет смертельным ядом для тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть врагам!!!", - добавила она.

Дмитриева также благодарит всех за поддержку.

"Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не понимаю зачем. Нужно только время. Но пока я не хочу верить, будто страшный долгий сон", - резюмирует горюющая мать.

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Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.