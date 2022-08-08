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Новости Фото Война
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Из-за вражеских обстрелов горела кровля админздания в Киевском районе Харькова, - Синегубов. ФОТО

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. Вчера около 23 часов в результате артобстрелов оккупантов в нескольких местах горела кровля административного здания в Киевском районе Харькова. Без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, штаб обороны в эту ночь зафиксировал более 5 запусков ракет с территории РФ. Предварительно – РОК С-300. Часть из них "сдетонировала раньше пункта назначения".

Из-за вражеских обстрелов горела кровля админздания в Киевском районе Харькова, - Синегубов 01

"Одна из ракет после 1 часа ночи попала в пгт Печенеги, Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72 летняя женщина. В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные постройки мирных жителей", - информирует глава региона.

Он также сообщает, что в течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский и Чугуевский районы.

"В Богодуховском районе россияне огнем уничтожили 28 гектаров пшеницы. За сутки было несколько обстрелов разных хозяйств. Это умышленное уничтожение украинского урожая!", - отмечает Синегубов.

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В Изюмском районе зафиксировали попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина.

В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках, к сожалению, погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина.

"Как видим, россияне от своей безуспешности на фронте наносят удары по мирным городам и селам области. Но мы сильнее его жалких попыток нас запугать. Победа за нами!", - резюмирует Синегубов.

армия РФ (19578) обстрел (27672) Харьков (7549) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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08.08.2022 09:07 Ответить
Тернопіль - на фото панство 🙂
москва - торбарі зачухані
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08.08.2022 09:22 Ответить
За шо в них на нас така лють .
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08.08.2022 09:25 Ответить
За те шо ми не такі як вони. Їх бісить що ми не адіннарод з ними.
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08.08.2022 09:54 Ответить
Опять наводчики навели на какой-то объект в Харькове. Надо отлавливать эту нечисть.
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08.08.2022 10:33 Ответить
Отлавливать можно и рыбу, мышей с помощью котов и мышеловок! А вот во время войны надо вводить военно-полевой суд или трибунал. На другой день после начала войны. И конечно вводить растрельную статью по гос преступлениям----предательство, разглашение воен-тайны, сепаратизм, шпионаж итд. И три часа на следствие, чтение приговора и исполнение его. Кстати, международная практика много лет---проверено, работает. А то что видим---игра в дыр-дыр для дурачков и лошков. Это про нас.
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08.08.2022 11:34 Ответить
 
 