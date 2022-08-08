Из-за вражеских обстрелов горела кровля админздания в Киевском районе Харькова, - Синегубов. ФОТО

Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. Вчера около 23 часов в результате артобстрелов оккупантов в нескольких местах горела кровля административного здания в Киевском районе Харькова. Без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, штаб обороны в эту ночь зафиксировал более 5 запусков ракет с территории РФ. Предварительно – РОК С-300. Часть из них "сдетонировала раньше пункта назначения".

"Одна из ракет после 1 часа ночи попала в пгт Печенеги, Чугуевского района. К сожалению, в частном доме, потерпевшем разрушения после удара, погибла 72 летняя женщина. В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные постройки мирных жителей", - информирует глава региона.

Он также сообщает, что в течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский и Чугуевский районы.

"В Богодуховском районе россияне огнем уничтожили 28 гектаров пшеницы. За сутки было несколько обстрелов разных хозяйств. Это умышленное уничтожение украинского урожая!", - отмечает Синегубов.

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В Изюмском районе зафиксировали попадание по открытым территориям. Госпитализирована 72-летняя женщина.

В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках, к сожалению, погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина.

"Как видим, россияне от своей безуспешности на фронте наносят удары по мирным городам и селам области. Но мы сильнее его жалких попыток нас запугать. Победа за нами!", - резюмирует Синегубов.