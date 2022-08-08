Благодаря проекту "АРМИЯ SOS" модернизирована система отслеживания вражеских целей еще одного военного подразделения ПВО. ФОТО

Завершен еще один этап крупного проекта помощи украинской армии. Оборудование для модернизации и автоматизации систем отслеживания вражеских целей получило еще одно военное подразделение ПВО одной из областей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ОО "АРМИЯ SOS".

"Второй этап нашего крупного проекта – завершен! Еще одно военное подразделение ПВО получило комплект необходимого оборудования для модернизации системы отслеживания вражеских целей и управления средствами противовоздушной обороны! Еще больше вражеских ракет мы сможем сбить – и сохранить жизнь украинцев. Ведь каждая такая жизнь – бесценна! И мы будем сражаться с врагом за свою страну и свой народ!", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оборудование поможет в автоматизации системы ПВО и ускорит обмен информацией и реакцию ПВО на воздушную угрозу.

В "АРМИЯ SOS" подчеркнули, что ставят перед собой задачу модернизировать еще много систем ПВО в разных регионах страны, для чего понадобятся миллионы гривен. Волонтеры призывают приобщиться к помощи в защите воздушного пространства Украины.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ АРМИИ

в рамках инициатив группы АРМИЯ SOS (далее - на языке оригинала):

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