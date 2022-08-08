Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж
Кировоградщина приняла очередной эвакуационный поезд с более чем 200 жителями Донетчины.
Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
"Кировоградщина продолжает принимать эвакуационные поезда из Донецкой области. Очередным рейсом приехало более 200 человек. Война гонит с насиженных мест всех от младенца до малоподвижного человека", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, часть переселенцев осталась в Александрии и Кропивницком. Большинство людей приютили Компанеевская и Новомиргородская громады.
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Anna Berlovska #523180
показать весь комментарий08.08.2022 11:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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