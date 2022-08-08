Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Кировоградщина приняла очередной эвакуационный поезд с более чем 200 жителями Донетчины.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Кировоградщина продолжает принимать эвакуационные поезда из Донецкой области. Очередным рейсом приехало более 200 человек. Война гонит с насиженных мест всех от младенца до малоподвижного человека", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, часть переселенцев осталась в Александрии и Кропивницком. Большинство людей приютили Компанеевская и Новомиргородская громады.

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