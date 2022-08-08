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Новости Фото Война
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Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Кировоградщина приняла очередной эвакуационный поезд с более чем 200 жителями Донетчины.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

"Кировоградщина продолжает принимать эвакуационные поезда из Донецкой области. Очередным рейсом приехало более 200 человек. Война гонит с насиженных мест всех от младенца до малоподвижного человека", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, часть переселенцев осталась в Александрии и Кропивницком. Большинство людей приютили Компанеевская и Новомиргородская громады.

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Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА 01
Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА 02
Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА 03
Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА 04
Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА 05
Еще более 200 человек, эвакуированных из Донецкой области, приняла Кировоградщина, - ОВА 06

эвакуация (2095) Донецкая область (9920) Райкович Андрей (21) Кировоградская область (640)


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А якого чорта, ці знедолені не виїхали раніше? Чекали руськава міра? А тепер що?! Влада хоча би в курсі, що ці потвори в більшості підтримують вторгнення? І таке співпадіння, разом з першими переселенцями в Кропивницький, було обстріляно місто, до речі вперше за 5 місяців війни. Якщо у влади не вистачає мозку зрозуміти, що з донбасу їдуть зрадники, то люди мають це донести. Де чоловіки тих жінок, які втікли? Де батько дітей, які приїхали? Воюють на боці окупанта, в 99% випадків.
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08.08.2022 11:57 Ответить
 
 