Оккупанты обстреляли Авдеевку из "Градов" и нанесли авиаудар по городу, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Оккупанты продолжают интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка: под огнем Марьинская, Авдеевская и Очеретинская громады.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВО Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Марьинской громаде сегодня утром под обстрелами Красногоровка - повреждены 5 жилых домов, коммунальное предприятие и кондитерский цех. В Максимильяновке поврежден 1 дом, в Марьинке - ранен 1 человек.

"Ночью россияне обстреляли Очеретино - повреждено, по меньшей мере, 4 дома и электроснабжение. Также в громаде под обстрелы попали Ласточкино, Пески и Первомайское. Информацию о повреждениях уточняем", - отмечает Кириленко.

Он также информирует, что к утру россияне обстреляли старую часть Авдеевки из "Градов", чуть позже - нанесли авиаудар по городу.

"Объемы разрушений еще устанавливаем", – добавляет он.

В Бахмутском районе громко было в селах Светлодарской и Соледарской громад. Пока известно об одном раненом человеке в Яковловке.

Также ночью россияне нанесли удар по Краматорску – информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

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"Все российские преступления тщательно фиксируем! За все будут отвечать!", – резюмирует он.













