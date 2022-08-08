Под видом гумпомощи в Украину нелегально завезли товары военного назначения почти на 72 млн грн и продавали по завышенным ценам. ФОТО
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора дополнительно сообщено о подозрении двум гражданам Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенного в особо крупных размерах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"По данным следствия, подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины. Будучи военнообязанными лицами, 28 февраля 2022 года они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии.
В дальнейшем в мессенджере "Telegram" была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица. Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых в целях обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах ведения активных боевых действий", - говорится в сообщении.
Подозреваемые осуществляли закупку товаров военного назначения в странах Европейского союза. В общей сложности было приобретено товара на сумму почти 72 млн грн. Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров якобы были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени подозреваемые организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.
В дальнейшем эти товары были легализованы на территории Украины путём их реализации по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемые уклонились от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 23 млн грн. и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн грн.
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Те, що робили "свинарчуки" всіх видів я вважаю великою справою для обороноздатності України - вони забезпечували ЗСУ критично дефіцитними запчастинами (танковими, клістронами і т.д.). Так, за гроші, за великі гроші (Гвалт, спекулянти!) Але ж забезпечували. При Пороху танки їхали, РЛС крутились.
Зараз по суті те ж саме: хтось організував бізнес по завозу дрібного критично необхідного війскового спорядження. А його звинувачують:
1) у несплаті податків . Але, чому мають бути податки на ввоз військового спорядження в воюючу країну?
2) "завищених цінах". Звиняйте, але це бізнес. Порох як риба-кіт, напряму закуповує великі партії дронів у естонських виробників, а волонтери дрібніші купують у "спекулянтів"
В цій "нью-свинарчуковій справі" стирчать вуха Гетьманцева - помічника рашиського шпіона Сівковича: під "законним предлогом" нашкодити постачанню ЗСУ.
знімати клістрони з рашиських ПВО і оптику з танків на базах зберігання, і передавати це через кордон, ризикуючи потрапити в застінки фсб.
Яка бляха, завищена ціна? Ви ще десь бачили пропозиції чи тендери))
Тут якби надбавка за ризик + відсутність інших продавців як таких...
свинарчуки й були одним із камінчиків, які потопили Пороха
отакі у нас "персічні".....
Гетьманцева лікті кусає
Альо, ЗЕ кретіни-саботажники, ви мито на ленд-ліз ще не ввели?
Ні?
Чому?
На ленд-ліз можна вон як прібарахлітся! 👿👿👿👿👿👿👿
хотя во время войны... все цены завышены... спросите у любого покупателя даже просто продуктов
так что...если асфальто-видосное правительство не может обеспечить Армию, то ему только и остается что штрафами, конфискацией и увеличенными налогами общипать тех, кто что-то пытается делать, помочь выстоять, сохранить жизни...
Не подобається товар у "крутеликів-спекулянтів", переходь до іншого продавця в Україні, Польщі, будь-які країні світу та купуй скільки грошей хватить
Ми живемо в ринковій країні, навіть під час війни!
є ринок, не аукціон, а декілько тих, хто може щось легально продати, і у всіх різні ціни...
це не ринок???
мова не про державне замовлення і постачання від інших держав, або воєнних корпорацій... мова не про юридичні організації а про волонтерів, фізичних осіб...
до речі... дещо оборонпром або державні установи в середені країни мають заказувати тільки через "прозоро"... (а там своєрідний аукціон і є... тільки навпаки)))
більш того, багато митниць взагалі не мають права пропускати такий товар... дуже важко там домовлятися і провозити і оцінювати...не про хабарі мова...
не скажу таємницю, навіть приходиться ввозити контрабасом те, що не можна взагалі... а дуже треба (не перепродати а "під заказ" (наприклад обладнання для снайперів... хіба міноборони цим колись турбувалось??? ні!!)
і той хто хоче мільйони полегкому срубіть... той буде класти асфальт...
їх цікавить бабла срубить
У тому що допомогали налагодити спорядження ЗСУ?
Ніхто не примушує купувати волонтерів саме у "спекулянтів"
Порох, наприклад, напряму закупив 350 дронів у естонського виробника
бо Порох, Полторак, Пастор, Яценюк та інші очільники Кривавої Хунти були взірцем державницького керівництва ЗСУ, це тобі не
ЗЕльоний вечєрній мудо-звон !!!!
Які 23 млн мит на 72 млн? Які завищені ціни? Які мита коли вони були скасовані на цілий перелік товарів? Ви що, не знаєте як можуть кошмарити СБУ і прокуратура з мєнтами? Особливо зараз, щоб показати свою діяльність в тилу і щоб не дай боже не послали в більш небезпечне місце?
Якщо волонтери постачають ЗСУ вкрай необхідне військове спопядження, тоді адвокатська контора "Резніков, Маляр та компаньйони" (МО України) або бездарі, або шпигуни-саботажники!
Зараз не 19-тий рік, українців разводками "свинарчуків" не купиш!
Ми вже мали і клістрони, і справу по "викраденим" Стугнам!
Знаємо повадки ЗЕльоних саботажників! 👿
1. перетули кордон до Укрщіни;
2. отримували гроші за товари війського призначення, що купували волонтери, організації, фізичні особи;
3. постачали без сплати мита та податків (10% мито, 20% ПДВ - це і є приблизно 23млн грн) покупцям;
5. і, зедиво, безугла логіка, арахамський фокус - "товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами"
Зазначити варто, що арахамсько безуглий обов'язок зе - забезпечувати ЗСУ,
тобто, покупців цна влаштовувала, воїни отримали потрібне, а от мородери від держави незадоволені.
Видится мне, что эта нынешняя "власть" как никакая другая раньше, будет не хотеть окончания войны. Бо сидеть им потом - не пересидеть...
Якшо у воюючій країні товари "військового призначення" в дефіциті - то персоально я бачу тут декілька розстрільних статей для конкретних посадовців.
То есть они не предатели, не мародёры - они от налогов уклонились ?!
Мдааа
Там дефіцитні запчастини купувала Держава, а зараз - волонтери за пожертви, бо
Держава не спроможна при міліардних допомогах західних партнерів забезпечити ЗСУ вшивими квадрокоптерами та броніками!👿👿👿
Как-то так !!!
Volunteering is the practice of people working on behalf of others without being motivated by financial or material gain.
Ю андэстэнд ?
МОТИВАЦИЕЙ волонтёров не может быть финансовая или материальная выгода. Если купил за 100 и продал за 100 - какая тут прибыль?
https://youtu.be/TzV3-VjPuM8