Под видом гумпомощи в Украину нелегально завезли товары военного назначения почти на 72 млн грн и продавали по завышенным ценам. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора дополнительно сообщено о подозрении двум гражданам Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенного в особо крупных размерах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины. Будучи военнообязанными лицами, 28 февраля 2022 года они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии.

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В дальнейшем в мессенджере "Telegram" была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица. Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых в целях обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах ведения активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Подозреваемые осуществляли закупку товаров военного назначения в странах Европейского союза. В общей сложности было приобретено товара на сумму почти 72 млн грн. Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров якобы были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени подозреваемые организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.

В дальнейшем эти товары были легализованы на территории Украины путём их реализации по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемые уклонились от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 23 млн грн. и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн грн.