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Под видом гумпомощи в Украину нелегально завезли товары военного назначения почти на 72 млн грн и продавали по завышенным ценам. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора дополнительно сообщено о подозрении двум гражданам Украины в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенного в особо крупных размерах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Под видом гумпомощи в Украину нелегально завезли товары военного назначения почти на 72 млн грн и продавали по завышенным ценам 01

"По данным следствия, подозреваемые наладили схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров под видом гуманитарной помощи во время военного положения и последующей их легализации на территории Украины. Будучи военнообязанными лицами, 28 февраля 2022 года они пересекли государственную границу Украины в направлении Венгрии.

Читайте: Украина расследует 26 тысяч военных преступлений со стороны России, - Офис Генпрокурора

Под видом гумпомощи в Украину нелегально завезли товары военного назначения почти на 72 млн грн и продавали по завышенным ценам 02

В дальнейшем в мессенджере "Telegram" была создана группа с объявлениями об ассортименте и продаже товаров военного назначения. Основными заказчиками этих товаров являлись представители благотворительных и волонтерских организаций, предприятия и физические лица. Они перечисляли деньги на личные счета подозреваемых в целях обеспечения специализированным оборудованием и военной амуницией подразделений Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны в районах ведения активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Под видом гумпомощи в Украину нелегально завезли товары военного назначения почти на 72 млн грн и продавали по завышенным ценам 03

Подозреваемые осуществляли закупку товаров военного назначения в странах Европейского союза. В общей сложности было приобретено товара на сумму почти 72 млн грн. Используя поддельные документы, согласно которым поставщиками товаров якобы были благотворительные организации, в том числе иностранные, оформляя отправку гуманитарной помощи от их имени подозреваемые организовали ввоз в Украину товаров военного назначения.

В дальнейшем эти товары были легализованы на территории Украины путём их реализации по завышенным ценам. Таким образом, подозреваемые уклонились от уплаты в бюджет таможенных платежей на общую сумму 23 млн грн. и легализовали имущество, полученное преступным путем, на сумму 71,9 млн грн.

налоги (3239) гуманитарная помощь (1267) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+15
единственное что плохо - что по завышенным ценам ??? или заниженным налогам???...
хотя во время войны... все цены завышены... спросите у любого покупателя даже просто продуктов
так что...если асфальто-видосное правительство не может обеспечить Армию, то ему только и остается что штрафами, конфискацией и увеличенными налогами общипать тех, кто что-то пытается делать, помочь выстоять, сохранить жизни...
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08.08.2022 10:50
+14
з 72-х мільйонів 23 мільйони податків-чи незабагато це?
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08.08.2022 10:49
+12
Эх, как же это таможеники просмотрели?
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08.08.2022 10:42
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какие замечательные люди...
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08.08.2022 10:39 Ответить
там коробки , где там люди ?
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08.08.2022 10:50 Ответить
Гвалт! Свинарчуки 2 ? Ні, гірше!

Те, що робили "свинарчуки" всіх видів я вважаю великою справою для обороноздатності України - вони забезпечували ЗСУ критично дефіцитними запчастинами (танковими, клістронами і т.д.). Так, за гроші, за великі гроші (Гвалт, спекулянти!) Але ж забезпечували. При Пороху танки їхали, РЛС крутились.

Зараз по суті те ж саме: хтось організував бізнес по завозу дрібного критично необхідного війскового спорядження. А його звинувачують:
1) у несплаті податків . Але, чому мають бути податки на ввоз військового спорядження в воюючу країну?
2) "завищених цінах". Звиняйте, але це бізнес. Порох як риба-кіт, напряму закуповує великі партії дронів у естонських виробників, а волонтери дрібніші купують у "спекулянтів"

В цій "нью-свинарчуковій справі" стирчать вуха Гетьманцева - помічника рашиського шпіона Сівковича: під "законним предлогом" нашкодити постачанню ЗСУ.
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08.08.2022 11:20 Ответить
Цікаво, хто з критиканів взявся б за звичайну ціну....
знімати клістрони з рашиських ПВО і оптику з танків на базах зберігання, і передавати це через кордон, ризикуючи потрапити в застінки фсб.
Яка бляха, завищена ціна? Ви ще десь бачили пропозиції чи тендери))
Тут якби надбавка за ризик + відсутність інших продавців як таких...
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08.08.2022 13:21 Ответить
але ж ви пам'ятаєте обурення "мудрого українського народу" спекулянтами-свинарчуками навесні 2019 р.
свинарчуки й були одним із камінчиків, які потопили Пороха

отакі у нас "персічні".....
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08.08.2022 14:01 Ответить
Вони ж таки ввозили а не вивозили. Коли під час пандемії вивозили маски то ОГП нікого не ловив..
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08.08.2022 11:21 Ответить
Проморгали !
Гетьманцева лікті кусає
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08.08.2022 11:30 Ответить
Эх, как же это таможеники просмотрели?
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08.08.2022 10:42 Ответить
з 72-х мільйонів 23 мільйони податків-чи незабагато це?
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08.08.2022 10:49 Ответить
Чому мають бути якісь податки на ввоз військового спорядження в воюючу країну?

Альо, ЗЕ кретіни-саботажники, ви мито на ленд-ліз ще не ввели?
Ні?
Чому?
На ленд-ліз можна вон як прібарахлітся! 👿👿👿👿👿👿👿
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08.08.2022 11:24 Ответить
единственное что плохо - что по завышенным ценам ??? или заниженным налогам???...
хотя во время войны... все цены завышены... спросите у любого покупателя даже просто продуктов
так что...если асфальто-видосное правительство не может обеспечить Армию, то ему только и остается что штрафами, конфискацией и увеличенными налогами общипать тех, кто что-то пытается делать, помочь выстоять, сохранить жизни...
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08.08.2022 10:50 Ответить
Якщо ти прагнеш допомогти ВСУ, та завіз товарів для цього і не платиш налогів на митниці то будь добрий, добав на ціні всі витрати на бензин, виконану роботу (зарплатню собі), витрати на їжу та житло, але жніяк не десятки мільйонів навару. От тоді ти й будеш патріотом та волонтером. А коли хочеш під час війни дєнжат по льогкому срубіть то ти вже злочинець. Зрозумів?
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08.08.2022 11:05 Ответить
Не зрозумів.
Не подобається товар у "крутеликів-спекулянтів", переходь до іншого продавця в Україні, Польщі, будь-які країні світу та купуй скільки грошей хватить
Ми живемо в ринковій країні, навіть під час війни!
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08.08.2022 11:29 Ответить
Крисевич,який ринок на військову продукцію?Тоді давай аукціони на Гепарди на Джавеліни,на патрони і снаряди,риночний ти наш...
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08.08.2022 14:04 Ответить
Ви володієте якоюсь інформацією (тобто самі колись щось купували???)
є ринок, не аукціон, а декілько тих, хто може щось легально продати, і у всіх різні ціни...
це не ринок???
мова не про державне замовлення і постачання від інших держав, або воєнних корпорацій... мова не про юридичні організації а про волонтерів, фізичних осіб...
до речі... дещо оборонпром або державні установи в середені країни мають заказувати тільки через "прозоро"... (а там своєрідний аукціон і є... тільки навпаки)))
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08.08.2022 14:12 Ответить
Якого навару? Ви самi його рахували, чи примарились "десятки мильогогонів"?
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08.08.2022 11:47 Ответить
Гриць - совок репаний, для нього навіть продавець овочами спекулянт-перекупщик
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08.08.2022 12:01 Ответить
зараз дуже важко щось десь дістати (військово призначення) навіть по завищеним цінам
більш того, багато митниць взагалі не мають права пропускати такий товар... дуже важко там домовлятися і провозити і оцінювати...не про хабарі мова...
не скажу таємницю, навіть приходиться ввозити контрабасом те, що не можна взагалі... а дуже треба (не перепродати а "під заказ" (наприклад обладнання для снайперів... хіба міноборони цим колись турбувалось??? ні!!)
і той хто хоче мільйони полегкому срубіть... той буде класти асфальт...
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08.08.2022 12:22 Ответить
надеюсь, товары все равно шли по назначению ?
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08.08.2022 10:50 Ответить
ЗЕльоних не цікавить постачання ЗСУ,
їх цікавить бабла срубить
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08.08.2022 11:33 Ответить
И что дальше? Отпустят под залог?
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08.08.2022 10:51 Ответить
На медаль благодійників вони не тягнуть, але у чому їх кримінал?
У тому що допомогали налагодити спорядження ЗСУ?
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08.08.2022 11:35 Ответить
Ще б були приклади завищених цін. Якщо вони не завищені, то все виглядає зовсім не так, як подано в новині.
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08.08.2022 10:53 Ответить
А якщо й завищені?
Ніхто не примушує купувати волонтерів саме у "спекулянтів"
Порох, наприклад, напряму закупив 350 дронів у естонського виробника
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08.08.2022 11:37 Ответить
Крисевич,що ти весь час тичеш сюди свого Порошенка.Всі знають що він купив дрони,і багато.Дуже любиш-вчепи портьрет на стіну і цілуй і молися.Ти ж не думаєш,що Олексійович ще й перепродає ці дрони на ринку?Братва ,під час війни,і по дозволу влади,привезла військову продукцію.Молодці-віддай ВСУ по оптовим цінам.Візьмуть,бо ніде нема.Вони вирішили продати в роздріб і по цінам базарів України...
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08.08.2022 14:00 Ответить
муляє Порох, вата ЗЄльоная ?

бо Порох, Полторак, Пастор, Яценюк та інші очільники Кривавої Хунти були взірцем державницького керівництва ЗСУ, це тобі не

ЗЕльоний вечєрній мудо-звон !!!!
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08.08.2022 14:13 Ответить
В огороді бузина, а в Києві дялько. Соромно, Цензор, за передрук туких повідомлень.
Які 23 млн мит на 72 млн? Які завищені ціни? Які мита коли вони були скасовані на цілий перелік товарів? Ви що, не знаєте як можуть кошмарити СБУ і прокуратура з мєнтами? Особливо зараз, щоб показати свою діяльність в тилу і щоб не дай боже не послали в більш небезпечне місце?
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08.08.2022 10:57 Ответить
Цензор правильно зробив, що виставив це новопризначене єрмаківське гівно з СБУ на загальний погляд. Правильно пишуть, що За "ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ" можна продати лише те. на що існує ДЕФІЦИТ. Якшо у воюючій країні товари "військового призначення" в дефіциті - то персоально я бачу тут декілька розстрільних статей для конкретних посадовців.
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08.08.2022 11:30 Ответить
Перепрошую - новопризначене єрмаківське гівно не з СБУ, а з офісу новопризначеного єрмаком генерального прокурора. Це не змінює суті. єрмак - зрадник.
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08.08.2022 11:39 Ответить
+ 100!!!!!

Якщо волонтери постачають ЗСУ вкрай необхідне військове спопядження, тоді адвокатська контора "Резніков, Маляр та компаньйони" (МО України) або бездарі, або шпигуни-саботажники!

Зараз не 19-тий рік, українців разводками "свинарчуків" не купиш!
Ми вже мали і клістрони, і справу по "викраденим" Стугнам!
Знаємо повадки ЗЕльоних саботажників! 👿
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08.08.2022 11:45 Ответить
діловари свою справу знають
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08.08.2022 11:03 Ответить
офіс генпрокуратурний геть дурніший за опу зе?
1. перетули кордон до Укрщіни;
2. отримували гроші за товари війського призначення, що купували волонтери, організації, фізичні особи;
3. постачали без сплати мита та податків (10% мито, 20% ПДВ - це і є приблизно 23млн грн) покупцям;
5. і, зедиво, безугла логіка, арахамський фокус - "товари були легалізовані на території України шляхом їх реалізації за завищеними цінами"
Зазначити варто, що арахамсько безуглий обов'язок зе - забезпечувати ЗСУ,
тобто, покупців цна влаштовувала, воїни отримали потрібне, а от мородери від держави незадоволені.
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08.08.2022 11:10 Ответить
Ирония судьбы, однако...

Видится мне, что эта нынешняя "власть" как никакая другая раньше, будет не хотеть окончания войны. Бо сидеть им потом - не пересидеть...
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08.08.2022 11:20 Ответить
Ви абсолютно праві, нас чекає лише "корейське перемирья" 70-т років та династія Зе-Лен-Ін 🙁
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08.08.2022 11:49 Ответить
А плохая все равно Спартц
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08.08.2022 11:11 Ответить
За "ЗАВИЩЕНИМИ ЦІНАМИ" можна продати лише те. на що існує ДЕФІЦИТ.

Якшо у воюючій країні товари "військового призначення" в дефіциті - то персоально я бачу тут декілька розстрільних статей для конкретних посадовців.
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08.08.2022 11:16 Ответить
Залишається ще прив'язати до цих "злочинців" Порошенка, і замовлення Путіна+Бєні на посадку Порошенка буде виконане. До речі, фонд Порошенка завіз дуже багато військової підтримки, значо більше, ніж на 72 млн. Для Єрмаковских СБУ і ДБР роботи ще копати і копати. А от Бєня нічого для ЗСУ не завозив, і чистенький як новонароджене немовля.
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08.08.2022 11:17 Ответить
Тут і в'язати не треба, назвіть їх "Свинарчуки-2" і Порох у "мудрого українського наріда" знову буде "Барига-на-крові" 😕
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08.08.2022 11:51 Ответить
Есть риторический вопрос
То есть они не предатели, не мародёры - они от налогов уклонились ?!
Мдааа
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08.08.2022 11:17 Ответить
вони винні Гетьманцеву, а це більше, ніж зрада !
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08.08.2022 11:53 Ответить
Очень напоминает ту тему, как "Свинарчуки наживались на контрабандно-ворованных запчастях из раиси"
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08.08.2022 11:21 Ответить
Гірше!

Там дефіцитні запчастини купувала Держава, а зараз - волонтери за пожертви, бо
Держава не спроможна при міліардних допомогах західних партнерів забезпечити ЗСУ вшивими квадрокоптерами та броніками!👿👿👿
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08.08.2022 11:57 Ответить
У нас государство (аппарат) враждебен своему народу. С этой точки зрения все выглядит логично и разумно. Ни государству, ни путлеру не удастся уничтожить Украину. Слава Украине!
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08.08.2022 11:26 Ответить
Краще так, ніж з Бєларусі єлектроенергію купувати...
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08.08.2022 11:26 Ответить
Люди робили важливу справу. Закупали військове забезпечення за кордоном і доставляли його в Україну. Не платили мито (я вважаю такі товари повинні бути позбавлені митних платежів). Отримували прибуток з продажу в Україні волонтерським організаціям. Але їм теж потрібно компенсовувати затрати на логістику та робочу силу. І більшість цих коштів з високою вирогідністю знову направлялась на закупівлю забезпечення для наших Військових. Схему накрили - браво!
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08.08.2022 11:30 Ответить
Волонтёр - человек, занимающийся общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе.

Как-то так !!!
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08.08.2022 11:48 Ответить
На добровольной а не безвозмездной
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08.08.2022 12:46 Ответить
Спешл фром ю

Volunteering is the practice of people working on behalf of others without being motivated by financial or material gain.
Ю андэстэнд ?
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08.08.2022 14:44 Ответить
Очень умный, да?
МОТИВАЦИЕЙ волонтёров не может быть финансовая или материальная выгода. Если купил за 100 и продал за 100 - какая тут прибыль?
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15.08.2022 11:56 Ответить
І хто в нас "призначений" головним над ввозом гуманітарки? І хто потім захопив контроль над гуманітаркою та прижав справами тих, хто не погодився підкоритись? Правильно. Той, кого звинуватили в торгівлі зброєю. Президента Офісу.
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08.08.2022 12:00 Ответить
президент Офісу ! нова посада Єлдака
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08.08.2022 13:11 Ответить
далі просто - Президент, а ще згодом Президент України
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08.08.2022 14:40 Ответить
в мирний час людям мало... підчас війни мало...інформаційне поле перетворюється на шабаш трупоїдів

https://youtu.be/TzV3-VjPuM8
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08.08.2022 12:14 Ответить
Гражданские противогазы, это не военные. От них толку что с гуся воды. Сейчас такой товар курируют определённые люди от Власти, большинству волонтёров и те кто 5 месяцев до этого возил запретили такое ввозить. Это нормальная ситуация, люди сели на потоки, деньги мимо пальцев ускользали.
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08.08.2022 13:18 Ответить
цікава інфа:оці,оті,вони,хтось,щось.Де прізвища?
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08.08.2022 13:39 Ответить
я так розумію що під час війни перекрили постачання товарів військового призначення в Україну, якого в нас немає? і написали красиві слова які вони герої? в нас не СБУ . це малоросійське відділення ФСБ
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15.08.2022 11:44 Ответить
Какое-то тут гавно....
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15.08.2022 12:00 Ответить
 
 