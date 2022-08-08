Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские фиксируют последствия обстрелов. Есть убитые и раненые гражданские жители. Авиаракетными и артиллерийскими ударами уничтожены жилые дома, производственные мощности и коммуникации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Оккупанты нанесли 28 ударов по 16 населенным пунктам. Больше всего попаданий пришлось по Авдеевке - 7 и Бахмуту - 6. Также пострадали Селидово, Угледар, Краматорск, Славянск, Марьинка, Соледар, Нью-Йорк, Опросное, Карловка, Вишневое, Евгеньевка, Новоукраинка, Максимилиановка, Северное.
Россияне били по жилищному сектору авиационными ракетами НУРС, артиллерией, РСЗО "Град" и "Смерч", - говорится в сообщении.
Разрушены и повреждены 47 гражданских объектов - 34 жилых дома, коксохимический завод, автобаза, садовое общество, электроподстанция. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.
Я это абсолютно поддерживаю, хотя я - обыкновенный диванный эксперт, но я предлагаю организовать охоту на ствольную артиллерию врага с помощью ударных дронов, пусть даже самопальных, а не гоняться с этими дронами за отдельными орками, это, конечно, весело, но мало эффективно...