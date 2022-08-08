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Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские фиксируют последствия обстрелов. Есть убитые и раненые гражданские жители. Авиаракетными и артиллерийскими ударами уничтожены жилые дома, производственные мощности и коммуникации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 01

"Оккупанты нанесли 28 ударов по 16 населенным пунктам. Больше всего попаданий пришлось по Авдеевке - 7 и Бахмуту - 6. Также пострадали Селидово, Угледар, Краматорск, Славянск, Марьинка, Соледар, Нью-Йорк, Опросное, Карловка, Вишневое, Евгеньевка, Новоукраинка, Максимилиановка, Северное.

Россияне били по жилищному сектору авиационными ракетами НУРС, артиллерией, РСЗО "Град" и "Смерч", - говорится в сообщении.

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Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 02

Разрушены и повреждены 47 гражданских объектов - 34 жилых дома, коксохимический завод, автобаза, садовое общество, электроподстанция. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 03
Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 04
Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 05
Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 06
Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция 07

обстрел (27672) Нацполиция (16549) Донецкая область (9920)


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"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО - бессильна", - спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.

Я это абсолютно поддерживаю, хотя я - обыкновенный диванный эксперт, но я предлагаю организовать охоту на ствольную артиллерию врага с помощью ударных дронов, пусть даже самопальных, а не гоняться с этими дронами за отдельными орками, это, конечно, весело, но мало эффективно...
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08.08.2022 11:16 Ответить
По Харкову та обл. з бєлгорода б'ють іскандерами и С-300, артой и РСЗВ б'ють з окупованих територій. Це ж яким треба бути клоуном-спікером, щоб таке говорить, що люди не можуть відрізнити вибух іскандерівської ракети і вибухи залпа града? ППО та ПРО акраз ракети іскандера і повинно збивати, на над Харковом цього нема. Місто рятує від усіх ракет з бєлгорода не ППО чи ПРО, а те, що кожен вечір/ніч декілька випущених ракет не долітають.
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08.08.2022 12:28 Ответить
 
 