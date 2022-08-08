Российские войска за сутки нанесли удары по 16 населенным пунктам Донетчины. Зафиксировано 47 разрушений в сутки, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские фиксируют последствия обстрелов. Есть убитые и раненые гражданские жители. Авиаракетными и артиллерийскими ударами уничтожены жилые дома, производственные мощности и коммуникации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Оккупанты нанесли 28 ударов по 16 населенным пунктам. Больше всего попаданий пришлось по Авдеевке - 7 и Бахмуту - 6. Также пострадали Селидово, Угледар, Краматорск, Славянск, Марьинка, Соледар, Нью-Йорк, Опросное, Карловка, Вишневое, Евгеньевка, Новоукраинка, Максимилиановка, Северное.

Россияне били по жилищному сектору авиационными ракетами НУРС, артиллерией, РСЗО "Град" и "Смерч", - говорится в сообщении.

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Разрушены и повреждены 47 гражданских объектов - 34 жилых дома, коксохимический завод, автобаза, садовое общество, электроподстанция. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.













