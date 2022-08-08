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Россияне из минометов, САУ и ствольной артиллерии нанесли удары по Сумщине и Черниговщине, - ГПСУ. ФОТО

Вчера, 7 августа, под вражеским огнем оказались 4 громады Сумщины и 2 громады Черниговщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.


Россияне из минометов, САУ и ствольной артиллерии нанесли удары по Сумщине и Черниговщине, - ГПСУ 01

"Российские захватчики накрывали из минометов, САУ и ствольной артиллерии. Зафиксировано: 20 взрывов из 120-мм мин; 7 взрывов в минометах и ствольной артиллерии; 32 взрыва из САУ. Огонь велся из российского населенного пункта Волфин, Черноземный городок, Ломаковка, Бегоща и Теткино", - говорится в сообщении.

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Россияне из минометов, САУ и ствольной артиллерии нанесли удары по Сумщине и Черниговщине, - ГПСУ 02

Отмечается, что в результате обстрела повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.

армия РФ (19578) Госпогранслужба (6551) обстрел (27672) Сумская область (3262) Черниговщина (1485)


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"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО - бессильна", - спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.

Я это абсолютно поддерживаю, хотя я - обыкновенный диванный эксперт, но я предлагаю организовать охоту на ствольную артиллерию врага с помощью ударных дронов, пусть даже самопальных, а не гоняться с этими дронами за отдельными орками, это, конечно, весело, но мало эффективно...
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08.08.2022 11:18 Ответить
Буратіна ж нахвалявся відповідати на обстріли з-за паребріка. І шо?
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08.08.2022 11:31 Ответить
Боиові дрони саме то
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08.08.2022 11:35 Ответить
 
 