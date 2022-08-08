Россияне из минометов, САУ и ствольной артиллерии нанесли удары по Сумщине и Черниговщине, - ГПСУ. ФОТО

Вчера, 7 августа, под вражеским огнем оказались 4 громады Сумщины и 2 громады Черниговщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Госпогранслужбе.





"Российские захватчики накрывали из минометов, САУ и ствольной артиллерии. Зафиксировано: 20 взрывов из 120-мм мин; 7 взрывов в минометах и ствольной артиллерии; 32 взрыва из САУ. Огонь велся из российского населенного пункта Волфин, Черноземный городок, Ломаковка, Бегоща и Теткино", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате обстрела повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей.