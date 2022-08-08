"Директор" водоканала, фейковый правоохранитель и "главный врач". СБУ собрала доказательную базу о коллаборантах в Херсонской области. ФОТО
СБУ собрала доказательную базу еще на трех коллаборантов, которых РФ "назначила" руководителями Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В частности, с начала полномасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами "директор" Херсонского водоканала. Коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра. Еще одна коллаборантка получила карьерное повышение и заняла должность "и.о. главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении.
В настоящее время обоим "чиновникам" объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
"Получил подозрение от СБУ и фейковый страж порядка, который занял должность "начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями" и активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области", - добавляют в СБУ.
По его словам, СБУ осуществляет досудебное расследование по статье "Колаборационная деятельность".
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Если бы Россия вела войну хотя бы как Германия в годы второй мировой то были созданы комендатуры и городские управы сельские управы назначен управляющий городом канцелярия и службы обеспечивающие быт и выживание брошенного и не эвакуированного населения (***привет Зеленскому, КМУ и прочей шобле во власти!!! и его предателям именно его которых он расставлял на огромные должности...)**как выживать населению детям старикам пенсионерам инвалидам больным парализованным хорошо ******* про Измену Родине тогда что как Сталин все кто попал в Оккупацию предатели и расстрелять????? надо отличать яичницу от сковороды естественно если человек САМ ДОБРОВОЛЬНО ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ АКТИВНО ПОМОГАЛ ОККУПАНТАМ ОБЛЕГЧАЛ ИМ ЗАДАЧИ ТОГДА ТАКИ ДА...но если он работал чтобы система ЖКХ снабжение лекарств магазинов топливо заправки тарнспорт пенсии гумманитарка и эвакуация работали то.... У НАС СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ И ЗАБЫЛОСЬ ЧТО ВОЙНА ТАКЖЕ ИМЕЕТ И 50 ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО И БЕЛОГО И КРАСНОГО И СИНЕГО И ТАК ДАЛЕЕ..и не всегда то что видим явно есть Истина и не всегда Истина нам видна явно...