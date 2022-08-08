"Директор" водоканала, фейковый правоохранитель и "главный врач". СБУ собрала доказательную базу о коллаборантах в Херсонской области. ФОТО

СБУ собрала доказательную базу еще на трех коллаборантов, которых РФ "назначила" руководителями Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В частности, с начала полномасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами "директор" Херсонского водоканала. Коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра. Еще одна коллаборантка получила карьерное повышение и заняла должность "и.о. главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении.

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В настоящее время обоим "чиновникам" объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"Получил подозрение от СБУ и фейковый страж порядка, который занял должность "начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями" и активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области", - добавляют в СБУ.

По его словам, СБУ осуществляет досудебное расследование по статье "Колаборационная деятельность".