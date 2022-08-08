Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Винницкой области правоохранители разоблачили схему выезда за границу мужчин призывного возраста на основании фиктивных документов о якобы обучении граждан в иностранных вузах.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Двое винничан организовали незаконную схему пересечения государственной границы Украины на основании фиктивных документов о якобы обучении граждан в иностранных вузах. Свои услуги мужчины оценили в 4000 долларов США. Теперь правонарушителям грозит до 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые подыскивали мужчин призывного возраста, которые хотели пересечь незаконно границу, после чего оговаривали обстоятельства выезда и размер денежного вознаграждения за предоставленные услуги.







Злоумышленники разработали схему незаконного пересечения государственной границы Украины на основании фиктивных документов о якобы обучении наших соотечественников в иностранных вузах. К своим преступным действиям мужчины привлекли еще одно лицо, которое, находясь за границей, способствовало преступной деятельности и обеспечивало их необходимым для изготовления фиктивных документов.

В дальнейшем подозреваемые изготовляли документы на имя желающего и передавали их, а получали денежные средства. Правоохранители в течение нескольких месяцев документировали преступную деятельность подозреваемых. 5 августа во время одной из таких сделок мужчины были задержаны.

Разоблачили противоправные действия группировки следователи следственного управления совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области при процессуальном руководстве прокуратуры области. Силовую поддержку обеспечивали полицейские управления КОРД и спецназовцы подразделения "Альфа" СБУ.

Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следователи сообщили мужчинам о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствием начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За такое преступление предусмотрено наказание – до 9 лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования будет предоставлена окончательная квалификация действиям членов преступной группировки, в том числе и действиям злоумышленника, находящегося за границей.