РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7333 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
13 066 29

Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Винницкой области правоохранители разоблачили схему выезда за границу мужчин призывного возраста на основании фиктивных документов о якобы обучении граждан в иностранных вузах.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Двое винничан организовали незаконную схему пересечения государственной границы Украины на основании фиктивных документов о якобы обучении граждан в иностранных вузах. Свои услуги мужчины оценили в 4000 долларов США. Теперь правонарушителям грозит до 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые подыскивали мужчин призывного возраста, которые хотели пересечь незаконно границу, после чего оговаривали обстоятельства выезда и размер денежного вознаграждения за предоставленные услуги.

Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция 01

Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция 02

Злоумышленники разработали схему незаконного пересечения государственной границы Украины на основании фиктивных документов о якобы обучении наших соотечественников в иностранных вузах. К своим преступным действиям мужчины привлекли еще одно лицо, которое, находясь за границей, способствовало преступной деятельности и обеспечивало их необходимым для изготовления фиктивных документов.

Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция 03

В дальнейшем подозреваемые изготовляли документы на имя желающего и передавали их, а получали денежные средства. Правоохранители в течение нескольких месяцев документировали преступную деятельность подозреваемых. 5 августа во время одной из таких сделок мужчины были задержаны.

Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция 04

Разоблачили противоправные действия группировки следователи следственного управления совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области при процессуальном руководстве прокуратуры области. Силовую поддержку обеспечивали полицейские управления КОРД и спецназовцы подразделения "Альфа" СБУ.

Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следователи сообщили мужчинам о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция 05

Следствием начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За такое преступление предусмотрено наказание – до 9 лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования будет предоставлена окончательная квалификация действиям членов преступной группировки, в том числе и действиям злоумышленника, находящегося за границей.

Винницкая область (1041) Нацполиция (16549) призыв (744) мужчины (133)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Блогерам,кварталівцям і іншим закордон виїжджати можна,а інші,то північнокорейці.За яких хрін жити тим,хто працював закордоном?Що тут зараз робити? Зима то не за горами,за щось жити потрібно.Данілов,то розкаже красиві і патріотичні слова,чи хтось інший також,тому що в них зарплатня сотні тисяч і в багатьох окрім великих зарплат грошей просто дуже багато.В армію 5 мільйонів не візьмуть і платити не будуть? Якби держава хоч мінімалку всім оплачувала,то питань немає.Але в держави ніколи грошей не було,а зараз то взагалі війна.Хто має гроші і якщо ще не вихав,то він все одно виїде і воювати,чи працювати так чи інакше не буде.
показать весь комментарий
08.08.2022 12:52
+4
Чотири тисячі "двадцятками"? Не даремно задіяли і Корд, і Альфу!
показать весь комментарий
08.08.2022 12:40
+4
З іншого боку це антиконституційна заборона! До речі, де там онук ротару? у Парижі?
показать весь комментарий
08.08.2022 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чотири тисячі "двадцятками"? Не даремно задіяли і Корд, і Альфу!
показать весь комментарий
08.08.2022 12:40 Ответить
Дивно, працюють давно,а сьогодні викрили. Хто спалився? Тільки не бігуни. Після 95 вільного ,я їх зраду не приймаю
показать весь комментарий
08.08.2022 12:44 Ответить
Як працівник військкомату заявляю, що ти - долбойоб. "Корупціонери" у воєнкоматах лише направляють на ВЛК. Комісія складається з цивільних лікарів поліклінік, які й видають заключення, тобто форму 4 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:03 Ответить
Ну скажу що у нас в області уже 4 на взятці зловили воєнкома але ні одного члена ВЛК, правда їх не арештували тому що не на часі.... прокуратура і суд виявили гуманізм...)))
Але чутки ходять про 4-8 за рішення питання, ну і такі суми були при затриманні...
показать весь комментарий
08.08.2022 13:30 Ответить
Заград отряды ловят уклонистов, сталинский режим в действии.
показать весь комментарий
08.08.2022 12:45 Ответить
І близько немає. ******-уклоністів захищає законодавство, а призов по мобілізації- то проблема лише працівників воєнкоматів. А мобілізацію ніхто не підміняв і плани теж. Плани спускає Генштаб, яким керує гаряче всіма любимий Залужний. Депер живіть з цим, рожеві поні-долбойоби.
Якщо, не дай Бог, ситуація на фронті різко погіршиться, то будемо і по квартирах ходити і силою загрібати всіх підряд.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:07 Ответить
тобто самі воювати ви не будете,ви будете інших силою загрібати,так? нічого ви так собі влаштувались
показать весь комментарий
08.08.2022 13:18 Ответить
Мене у воєнкомат призвали теж по мобілізації ще 24 лютого. Я сюди не влаштовувався. І люди з воєнкоматів теж йдуть на фронт. А ти, чмо, завали їбло.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:22 Ответить
о, то ви яскравий приклад бидла,якщо хтось би хотів взнати,що то таке,то ось подивіться
показать весь комментарий
08.08.2022 13:26 Ответить
О, сам товариш тиловий щур-майор!
А скажіть будьласочка, тут ваш колега Тригуб розповів, що було на 100 добровольці - 3 на оформлення довідок. А тепер навпаки - на 100 за довідками усього 3 добровольці.
Хто оце все просрав? І кого з вас, совкових воєнкомів, покарано?
Чи то задум такий був- шкодити державі.
Пи.Си.Скільки коштувало попасти по мобілізації у воєнкомат, де охорона більше, ніж у керманича, а можуть працювати і жінки.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:53 Ответить
Мені завжди було огидно бачити клоунів, які, маючи свою владу, так ******* командувати, ставити себе вище за інших, а коли, при цьому ще в кобурі чи на плечі зброя висить, і "наїжджають' на неозброїну людину. Рембо, грьобані. А відбереш автомат, стукнеш у тупу бошку, так почне скиглити: "Дяденька, не бийте". Так от, ви, працівники військкоматів, не боїтеся, ходячи по квартирах, "одержувати в голову", у кращому разі? У багатьох людей, слухаюси про наші переможні перемоги та ставлення зеленої влади до українських військових, які потрапили до полону, мотивація зменшується.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:55 Ответить
І будуть ловити. Добровольці вже давно закінчились, а війна сама себе не виграє.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:09 Ответить
Це погано... А скільки мобілізованих треба, шоб замінити одну гармату?
показать весь комментарий
08.08.2022 13:21 Ответить
З іншого боку це антиконституційна заборона! До речі, де там онук ротару? у Парижі?
показать весь комментарий
08.08.2022 12:47 Ответить
так що документи фальшиві,чи вони законно їх виготовляли для бажаючих вчитись за кордоном?
показать весь комментарий
08.08.2022 12:52 Ответить
Блогерам,кварталівцям і іншим закордон виїжджати можна,а інші,то північнокорейці.За яких хрін жити тим,хто працював закордоном?Що тут зараз робити? Зима то не за горами,за щось жити потрібно.Данілов,то розкаже красиві і патріотичні слова,чи хтось інший також,тому що в них зарплатня сотні тисяч і в багатьох окрім великих зарплат грошей просто дуже багато.В армію 5 мільйонів не візьмуть і платити не будуть? Якби держава хоч мінімалку всім оплачувала,то питань немає.Але в держави ніколи грошей не було,а зараз то взагалі війна.Хто має гроші і якщо ще не вихав,то він все одно виїде і воювати,чи працювати так чи інакше не буде.
показать весь комментарий
08.08.2022 12:52 Ответить
Ось не вірю і все. Легально оплатити інвиш в 2-3 рази дешевле. Зате потім оформити доки - суцільне пекло. І навіть з оформленними справжніми доками виїхати важко. На виїзді прикордонники і СБУ вигадують тисячі зачіпок, щоб не випустити(замість має право потрібно надано відсрочку, чорний список вишів тощо). Знайомі хлопці катались по всім пропускникам, а виїхав лише один, бо був з юристкою.
Знов самі створюють проблеми, щоб їх порєшать.
показать весь комментарий
08.08.2022 12:54 Ответить
А запитання хто на тому розуміється:
Якщо людина (мужчина) має робочий контракт в Євросоюзі,то він має право виїзду?
показать весь комментарий
08.08.2022 12:58 Ответить
хай ці чмурі(що не можна назвати навіть ментами)розкажуть як виіжджав адвакат толіка шарія,суркіи з налічкою і проча муйня,аж дивитись гидко на всі ці відосики-гундосики
показать весь комментарий
08.08.2022 13:03 Ответить
Суркіс вже не призивного віку. Закон про заборону виїзду це подарунок прікордонникам і лікарям з военкомату.
показать весь комментарий
08.08.2022 13:47 Ответить
Якщо був пособник, який оформляв документи за кордоном, то значить ці доки справжні?
показать весь комментарий
08.08.2022 13:03 Ответить
я також не розумію в чому "схема",якщо все законно? Людина їде вчитись,чи працювати,інші їй в тому допомагають,звичайно за гроші,бо всі послуги платні і державні послуги також всі платні,то в чому "схема"?
показать весь комментарий
08.08.2022 13:10 Ответить
"Схема" в тому, що насправді вони ніде не вчаться і не збираються.
показать весь комментарий
08.08.2022 16:48 Ответить
Бачив на ютубі, як пацан від военкоматовских, на дерево заліз, на нього автомат направляли, зліз і отримав по морді. Подумалося, от вояка буде, як то " синку куди тобі писати?", "Та мамо, пиши"в полон".
показать весь комментарий
08.08.2022 13:04 Ответить
оіо
показать весь комментарий
08.08.2022 13:10 Ответить
Правильно. Нехай краще сидять під обстрілами. Загиблі цивільні дуже допомогають найвеличнішому з жалісними відосіками, де він клянче гроші у Заходу ,а потім їх краде. Бо як усі виїдуть, то грошей не буде для Коломойського з Єрмаком. Раби тікають, ахтунг!
показать весь комментарий
08.08.2022 13:15 Ответить
Сцыкун обыкновенный
показать весь комментарий
08.08.2022 15:59 Ответить
 
 