Разоблачена схема выезда за границу мужчин призывного возраста в Винницкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Винницкой области правоохранители разоблачили схему выезда за границу мужчин призывного возраста на основании фиктивных документов о якобы обучении граждан в иностранных вузах.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Двое винничан организовали незаконную схему пересечения государственной границы Украины на основании фиктивных документов о якобы обучении граждан в иностранных вузах. Свои услуги мужчины оценили в 4000 долларов США. Теперь правонарушителям грозит до 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемые подыскивали мужчин призывного возраста, которые хотели пересечь незаконно границу, после чего оговаривали обстоятельства выезда и размер денежного вознаграждения за предоставленные услуги.
Злоумышленники разработали схему незаконного пересечения государственной границы Украины на основании фиктивных документов о якобы обучении наших соотечественников в иностранных вузах. К своим преступным действиям мужчины привлекли еще одно лицо, которое, находясь за границей, способствовало преступной деятельности и обеспечивало их необходимым для изготовления фиктивных документов.
В дальнейшем подозреваемые изготовляли документы на имя желающего и передавали их, а получали денежные средства. Правоохранители в течение нескольких месяцев документировали преступную деятельность подозреваемых. 5 августа во время одной из таких сделок мужчины были задержаны.
Разоблачили противоправные действия группировки следователи следственного управления совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области при процессуальном руководстве прокуратуры области. Силовую поддержку обеспечивали полицейские управления КОРД и спецназовцы подразделения "Альфа" СБУ.
Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следователи сообщили мужчинам о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следствием начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За такое преступление предусмотрено наказание – до 9 лет лишения свободы.
В ходе досудебного расследования будет предоставлена окончательная квалификация действиям членов преступной группировки, в том числе и действиям злоумышленника, находящегося за границей.
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Але чутки ходять про 4-8 за рішення питання, ну і такі суми були при затриманні...
Якщо, не дай Бог, ситуація на фронті різко погіршиться, то будемо і по квартирах ходити і силою загрібати всіх підряд.
А скажіть будьласочка, тут ваш колега Тригуб розповів, що було на 100 добровольці - 3 на оформлення довідок. А тепер навпаки - на 100 за довідками усього 3 добровольці.
Хто оце все просрав? І кого з вас, совкових воєнкомів, покарано?
Чи то задум такий був- шкодити державі.
Пи.Си.Скільки коштувало попасти по мобілізації у воєнкомат, де охорона більше, ніж у керманича, а можуть працювати і жінки.
Знов самі створюють проблеми, щоб їх порєшать.
Якщо людина (мужчина) має робочий контракт в Євросоюзі,то він має право виїзду?