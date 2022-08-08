Жительнице Краматорска сообщено о подозрении, она передавала оккупантам данные о местах дислокации украинских военных, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жительнице г. Краматорска сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в июне 2022 года гражданка Украины в ходе телефонных разговоров с представителем незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР передала боевику информацию о дислокации оперативного состава военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Краматорска.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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