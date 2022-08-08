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Новости Фото Война
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Жительнице Краматорска сообщено о подозрении, она передавала оккупантам данные о местах дислокации украинских военных, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры жительнице г. Краматорска сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины с целью предоставления такой информации другим незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в июне 2022 года гражданка Украины в ходе телефонных разговоров с представителем незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР передала боевику информацию о дислокации оперативного состава военнослужащих Вооруженных Сил Украины на территории Краматорска.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Жительнице Краматорска сообщено о подозрении, она передавала оккупантам данные о местах дислокации украинских военных, - Офис генпрокурора 01

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Краматорськ (2296) шпионаж (1406) коллаборационизм (880) Офис Генпрокурора (2490)


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Топ комментарии
+8
катапультой ее нужно в дэнээрэ закинуть
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08.08.2022 13:00
+7
Дивує те, що обрано запобіжний захід "...тримання під вартою з можливістю внесення застави." Ви, що, знову почали грати роль добряків?
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08.08.2022 13:11
+7
Чому суцюга не розстріляна?!
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08.08.2022 13:11
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катапультой ее нужно в дэнээрэ закинуть
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08.08.2022 13:00 Ответить
Дивує те, що обрано запобіжний захід "...тримання під вартою з можливістю внесення застави." Ви, що, знову почали грати роль добряків?
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08.08.2022 13:11 Ответить
Надо её сразу выселить из квартиры и передать квартиру и имущество тем кто из-за таких как она их лишились, а её - на работы в катакомбы на 20 лет, или на разминирование полей..
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08.08.2022 15:45 Ответить
Чому суцюга не розстріляна?!
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08.08.2022 13:11 Ответить
ПЕТЛЮ СУКУ И НА ПАЛЮ............................................
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08.08.2022 13:15 Ответить
кирпичом череп развалили, и в овраг
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08.08.2022 13:15 Ответить
Убить на месте , курву продажную 🤬
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08.08.2022 13:40 Ответить
Йорша чи окуня їй в проміжність і нехай гуляє ****!
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08.08.2022 13:40 Ответить
А что у этой твари на башке? Так с бигудями и взяли? 😁
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08.08.2022 15:41 Ответить
До стінки курву і її родину.Ось і все !
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08.08.2022 16:01 Ответить
Внести залог для предателей? Ну и законы у вас.
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08.08.2022 23:11 Ответить
 
 