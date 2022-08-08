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Новости Фото Война
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Враг выпустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сбиты все цели, - Командование Воздушных сил

Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Уманском районе сбита ракета. Обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, ранены два человека, - ОВА (обновлено). ФОТО

Враг выпустил 4 ракеты Калибр из акватории Черного моря. Сбиты все цели, - Командование Воздушных сил 01

крылатые ракеты (886) Одесская область (3626) ПВО (2818) ракеты (3596)


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Топ комментарии
+19
Хлопчики наші, бережи вас Господь
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08.08.2022 13:09
+18
дякуємо! дякуємо! дякуємо! дякуємо!
за кожну сбиту !!!
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08.08.2022 13:10
+18
Что бы кто не говорил, а ВСУ с каждым днем становятся только сильнее. И это не пустые слова, не бравада, а факт.
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08.08.2022 13:11
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08.08.2022 13:03 Ответить
Говорили что истребители сбили.
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08.08.2022 13:08 Ответить
https://youtu.be/kkx9MeY8QGk
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08.08.2022 13:15 Ответить
Чим більша відстань між пуском ракет і ЗРК тим більше шансів збити, звісно якщо працює система раннього попередження для ППО, навіть С75 можна збити калібра...)))
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08.08.2022 13:23 Ответить
Хлопчики наші, бережи вас Господь
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08.08.2022 13:09 Ответить
Дуже-дуже добре! Молодці!
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08.08.2022 13:10 Ответить
дякуємо! дякуємо! дякуємо! дякуємо!
за кожну сбиту !!!
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08.08.2022 13:10 Ответить
Что бы кто не говорил, а ВСУ с каждым днем становятся только сильнее. И это не пустые слова, не бравада, а факт.
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08.08.2022 13:11 Ответить
Не всі збили один вибух я бачив(наземний) і сліди від маневрів ракет ППО в повітрі... район не скажу, ну тому, що.....
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08.08.2022 13:12 Ответить
Маладєццць, огорок, вівзьми пиріжок на поличці,- заслужив😁Мовчи і далі, видно, що золоте правило "Молчі,- за умного сойдошь" ти всосав з молоком матері, а може і не молоком... і не матері😁 Продовжуй мовчати, - це найкраще, що тобі вдається 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.08.2022 13:17 Ответить
А аа, а ти той павлік(херрой), що продасть все, що можливо бо бізнесє бізнес, і батьків, якщо ціна влаштує... ?
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08.08.2022 13:22 Ответить
Пора уже свинособачий чф отправить в небытие...................................................
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08.08.2022 13:14 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Пора давать ответку по точкам откуда вылетела ракета по воэможности, если достаем. СЛАВА ВСУ!
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08.08.2022 13:14 Ответить
Подводные лодки трудно достать..а при загрузке ракет в Севасе нечем ..далековато
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08.08.2022 13:19 Ответить
ATACMS приїде, з'явиться можливість.
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08.08.2022 15:21 Ответить
а чому кораблі ті не потоплять?

потопили тільки "москву" і на цьому зупинились.

краще приймати їх ракети на свої голови, ніж потопити їх, правда ж?

зеленський думає: "а! все одно обстріляють інших, а не мене"

Якщо б він розумів, що вони можуть націлити калібри на нього - він би вже давно підірвав ті кораблі.
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08.08.2022 14:02 Ответить
Одному вже корму підпалили. Іншим ссикотно, вони учалапали у порт Новоросійськ.
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08.08.2022 15:20 Ответить
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08.08.2022 15:52 Ответить
 
 