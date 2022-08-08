Враг выпустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сбиты все цели, - Командование Воздушных сил

Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.

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