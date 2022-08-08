Враг выпустил 4 ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сбиты все цели, - Командование Воздушных сил
Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
"Противовоздушной обороной Воздушных Сил сбиты все цели. Одна ракета уничтожена в Одесской области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Юг", остальные три - ликвидированы в центральной Украине зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр", - говорится в сообщении.
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+19 Чайка Київ
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за кожну сбиту !!!
потопили тільки "москву" і на цьому зупинились.
краще приймати їх ракети на свої голови, ніж потопити їх, правда ж?
зеленський думає: "а! все одно обстріляють інших, а не мене"
Якщо б він розумів, що вони можуть націлити калібри на нього - він би вже давно підірвав ті кораблі.